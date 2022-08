A Quinn Shephard, la directora de “La falsa influencer”, le parece sorprende cómo pueden convivir en el ‘feed’ de su cuenta de Instagram dramáticos videos de personas que enfrentan a diario las consecuencias de una guerra junto con los disfuerzos de adolescentes que han fallado en sus intentos de hacer un ‘trend’. En el ejercicio del ‘scroll’ en el teléfono, la frontera que separa lo importante de lo insustancial se hace difusa y la presión por alcanzar validación en ese mundo digital termina por hacer más atractivo lo trivial.

Cuando empezó a escribir el guion de “La falsa influencer”, Shephard, una cineasta de 27 años que ha crecido en tiempos de redes sociales y entiende sus códigos, se planteó hacer una crítica de este fenómeno a través de uno de los recursos más ácidos que tiene un autor: la sátira. Así nació Danni Sanders, el personaje central de esta cinta y que encarna la exchica Disney Zoey Deutch.

Danni Sanders es una joven neoyorquina que está obsesionada con convertirse en una ‘influencer’, pero los 52 seguidores que tiene en su cuenta hacen que su misión parezca imposible. Cuando un chico (Dylan O’Brien) llama su atención, usa su talento con el Photoshop para editar unas imágenes y hacerle creer al mundo (y, en especial, a este muchacho) que ha sido invitada a un viaje a París. Todo se complica cuando los puntos más turísticos de la capital francesa son blanco de un ataque terrorista y ella decide seguir con su mentira y fingir que fue parte de los atentados, ganando una cantidad de fans que jamás imaginó.

“Danni es puro privilegio, alguien que cree que la idea del trauma puede ser glamorosa y ella toma la decisión de seguir por este camino (de la mentira)”, explica Shephard en conversación con Saltar Intro de “El Comercio” sobre el personaje que en la historia tendrá un golpe de realidad al conocer a Rowan (Mia Isaac), una adolescente que fue víctima de un atentando con armas en su escuela y que usa sus redes sociales para buscar el cambio.

Esto fue lo que nos contó la cineasta sobre el proceso de hacer realidad “La falsa influencer”:

- Debutaste como directora hace cinco años con “Blame”. “La falsa influencer” es tu segunda cinta, ¿qué tan diferente fue esta experiencia?

Fueron muy diferentes, pero a la vez similares. Yo nunca había hecho una película de estudio, nunca había tenido un presupuesto tan grande. “Blame” fue una producción de un presupuesto realmente bajo. Pero, a la vez, al estar en el set, trabajando con los actores en el día a día, era lo mismo. Yo creí que me iba a sentir sin saber qué hacer en el set. Me decía: ‘Estoy rodando una película en Nueva York, haciendo secuencias con pantalla azul (para el chroma), con un gran presupuesto... ¡cómo voy a aprender todo esto!’ Pero al final allí están tus instintos. Así que aunque había pasado mucho tiempo (desde que dirigí mi primera película), fue maravilloso estar de nuevo en el set.

- Al igual que en “Blame”, esta película tiene a dos personajes femeninos como protagonistas. ¿Cómo nacen Rowan y Danni?

Me he dado cuenta que como escritora usualmente tengo dos mujeres en el centro de la historia y que estas mujeres representan dos polos opuestos de mí misma. Pero también son personajes que parecen muy diferentes el uno del otro al inicio y que al final tienen cosas que los hacen similares. Creo que en “Blame” se sentía más ese hilo que conectaba a los personajes, porque en “La falsa influencer” Rowan (Mia Isaac) y Danni (Zoey Deutch) son dos personas totalmente distintas y se debe sentir como si existieran en dos mundos totalmente opuestos en la película. Rowan es alguien muy real, alguien que ha experimentado lo que Danni está romantizando, es una persona auténtica que está usando el internet para algo positivo, mientras que Danni usa el internet para mal. A través de ellas quería mostrar dos lados de nuestra sociedad y dos lados del internet y ver qué aprenden la una de la otra.

-¿Cómo fue el proceso para elegir a las actrices?

Fui muy afortunada. Zoey estuvo en mi mente desde que escribí el primer borrador. La película se construyó a su alrededor y tuve mucha suerte de que consiguiéramos que esté. Con el personaje de Rowan no sabíamos a quién íbamos a tener en el papel. Hicimos muchas audiciones abiertas, muchas llamadas, buscamos en escuelas... realmente no sabíamos dónde encontraríamos a la actriz, hasta que Mia envío su audición a través de su agencia. Ni bien la vi, supe que era ella. Lloré cuando vi su audición. Sentí ese fuego, pasión, profundidad, dolor y autenticidad que le trajo al personaje. Honestamente, ella era todo lo que quería para el papel, era exactamente cómo yo me imaginaba a Rowan. Instantáneamente supe que era ella y, a partir de allí, ha sido una verdadera dicha trabajar con ambas.

- Los finales de las películas se han vuelto predecibles, pero no es el caso de “La falsa influencer”. ¿Siempre tuviste claro que final querías para la película y para un personaje como Danni Sanders?

Siempre supe que no quería para el personaje un final limpio con un arco de redención, pero durante mucho tiempo no sabíamos realmente cómo terminaríamos la película. Filmamos dos finales alternativos, ninguno de ellos fue usado. El lugar en el que terminaríamos sí estuvo siempre en el guion, porque queríamos ese clima de punto de aprendizaje en el filme, pero no sabíamos cómo acabaría. Era motivo de debate cuál sería un final satisfactorio para un personaje como Danni. Algunos querían darle un final feliz, que tenga su redención. Otros querían verla sufrir, creían que el final feliz era verla caer. No lográbamos un balance que se sintiera bien hasta que nos dimos cuenta que el cierre tenía que ser ese momento en el que Danni da un primer paso hacía el aprendizaje y ese aprendizaje empieza por aprender a escuchar y dejar de sentirse como el centro de todo. Una vez que lo vimos, se sintió finalmente bien. Pero fue un reto llegar a ese punto.

- Tienes un cameo en la película, cómo nació esa idea.

Al principio yo tenía planeado aparecer solo como una extra en la escena. Queríamos mostrar un grupo de terapia para gente cancelada, gente que haya sido avergonzada en redes. Zoey y yo amábamos la idea de llenarlo con ‘cameos’. Tratamos de contactar a un montón de gente que había sido cancelada en la vida real, hicimos muchas llamadas por FaceTime, queríamos algo que se sienta súper ‘meta’, pero en el proceso descubrimos que no hay mucha gente que ha sido cancelada que quiera reírse de lo que pasó y que, además, tengan agentes y representantes que estén dispuestos a que ellos se rían de sí mismos, así que la broma de mí estando en el fondo siendo cancelada por haber querido hacer esta película con una protagonista como Danni pasó a ser la de mí como antagonista, diciendo líneas que fueron hechas para otros ‘cameos’. Me parecía divertido tener a alguien que abiertamente le llame la atención a Danni. Entonces, en la escena ella tiene este monólogo de autorreflexión que es interrumpido por un: ‘Ya, ¿y?’. Ese es el punto de la película, decir: ya deja de compadecerte de ti misma, no eres más el personaje protagónico, Danni.

- Al final, el público se planteará una pregunta: ¿Quién es realmente la protagonista: Danni o Rowan?

Creo que eso debe quedar para la percepción del público. Danni está en todas las escenas de la película, pero Rowan es la heroína. Si lo ves así, la intención es para darle un giro. Rowan es el corazón y el centro de la historia, pero también seguimos mucho del camino de Danni, así que definitivamente es como un juego para dos.

- Me gusta mucho cómo usas la música para contar tus historias. El cierre con la canción “Declaration” me pareció genial. ¿Qué tan importante es la música en tus películas?

La música es muy importante para mí. Con el compositor de esta película trabajé en “Blame”, así que sabía que quería trabajar el ‘score’ con él. Además, es franco canadiense y tenemos mucha música francófona en la película. Pero sí, personalmente estoy muy involucrada en la música. Me gusta estar presente en casi todo el proceso del ‘score’. Me gusta ser colaborativa y llegar con ideas. Amo el proceso de creación de la música. Para esta película, amaba la idea de usar un absurdamente dramático sonido de coro tradicional como si fueran esas pequeñas voces del internet, pero que vaya aumentando conforme la tensión que siente Danni se incrementa. Por eso al final hay un coro gigante a su alrededor. Para la elección de las canciones, muchas ya estaban en el guion y las conseguimos para la película. Así que ya teníamos las canciones antes de empezar a filmar y las iba escuchando en mi cabeza mientras filmábamos. Definitivamente, todo fue intencional y estoy obsesionada con la música.

- Finalmente, me reí mucho con la broma de Avril Lavigne hasta que me di cuenta que “Complicated” fue lanzada hace 20 años, ¿realmente ya es una canción vieja, no?

No me digas eso, ¡oh, Dios! Para mí era un broma que “Complicated” era una canción vieja, pero ahora que me dices que han pasado 20 años desde que salió... ¡voy a tener una crisis existencial!

