“Es la pregunta que me hacen siempre, pero también la que nos hacemos todos”, dice Juan José Campanella (Buenos Aires, 1959) al ser consultado sobre las razones del éxito de “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”, la serie de acción transmitida en horario estelar de mayor duración en la historia de la TV estadounidense, creada por Dick Wolf en 1999 y que hoy se mantiene arriba en los índices de audiencia.

El director argentino, reconocido mundialmente tras ganar el Oscar con la película “El secreto de sus ojos” en 2010, conversa con Saltar Intro de El Comercio a propósito del estreno de “El merodeador”, episodio número 550 del programa, el cual tuvo a su cargo, y que recuerda de forma particularmente especial.

En el citado capítulo, que se podrá ver este martes 18 de junio por Universal TV, los detectives Olivia Benson (Mariska Hargitay) y Odafin Tutuola (Ice-T) hurgarán en un doloroso momento del pasado de un colega: la agente Shannah Skyes, interpretada por la talentosa Jordana Spiro.

Juan José Campanella dirigiendo el episodio 550 de "La ley y el orden UVE".

ESCUCHA EL NUEVO PODCAST DE SALTAR INTRO

UNA FÓRMULA TAN SIMPLE COMO EFECTIVA

Aunque bastaría con ver uno o dos episodios para comprobar que la serie producida originalmente por NBC tiene una fórmula aparentemente simple, ni siquiera los grandes expertos del ecosistema televisivo pueden explicar fidedignamente porqué “La ley y el orden: UVE” mantiene su nicho de fieles televidentes, pese a la férrea competencia.

El policial creado a finales de los noventa presenta en dos planos cómo policías y fiscales se reparten la tarea de castigar a los culpables de crímenes de índole sexual. Violadores, abusadores de menores y depravados se exponen uno a uno bajo circunstancias dramáticamente singulares.

Una vez conocido el caso, es el personaje de la capitana Benson quien toma la batuta de las investigaciones. Para Campanella, que la actriz nacida en California se desenvuelva como pez en el agua, explica lo que sería la primera razón del éxito del formato. “Todo esto tiene que ver un poco con el carisma y la atracción de Mariska, que es fundamental para el desarrollo de ‘La Ley y el orden: UVE’”, refiere el director bonaerense a Saltar Intro de El Comercio.

La experimentada Mariska Hargitay en una escena del episodio 550 de "La ley y el orden UVE". / NBC

Entregada por completo a su labor –en la temporada 23 le confiesa a su médico que “ama su trabajo” y rechaza dejarlo todo para aceptar una jugosa jubilación--, la oficial comanda un equipo en el que Ice T (Newark, 1958) aporta la calma e imparte respeto en igual medida. A ellos se le suman actores de una, digamos, segunda generación, repartidos en cargos policiales y fiscales.

Con personajes así y variando la temática en cada nuevo episodio, el formato se desarrolla sin mayores sobresaltos, entre persecuciones por las calles de Nueva York, escalofriantes escuchas telefónicas, grabaciones de video, agitados debates dentro de un despacho policial, y sustentaciones frente al Gran Jurado. Esta fórmula tipo 2+2=4 tiene, sin embargo, otros dos factores que explican su éxito, en opinión del argentino.

Tráiler episodio 550 de "La ley y el orden UVE" con Juan José Campanella como director.

CAMBIOS SIN TRASTOCAR LA ESENCIA

Tal vez por la obligación de ceñirse a su tiempo establecido –episodios que rozan los 45 minutos—”La Ley y el orden: UVE” originalmente priorizaba las víctimas, sin detenerse en aspectos secundarios como la psicología de los agentes de justicia. La posibilidad de cambiar las cosas es algo que se ha venido dando recientemente, y siempre con mucha sutileza.

“Cada temporada nos preguntamos cómo refrescarlo, desde el punto de vista de la dirección, y de los autores también, sin perder la esencia del show. Durante muchos años todo se trató de la reacción de las víctimas, más que de encontrarlas. Ahora hay una mezcla. Los cambios se van dando, pero no de forma brusca, lo que mantiene el interés”, asegura Campanella, quien resalta cómo lentamente, a lo largo de los años, se fue incorporando el aspecto personal de los protagonistas, “algo que al principio no se veía”.

Como último punto que explica el éxito de esta serie cuyos nuevos episodios transmite en Latinoamérica Universal TV, el director considera que la posibilidad de presentar nuevos temas en cada episodio facilita que cualquier persona se acerque al formato sin requerir de un background.

Mariska Hargitay, Ice T y Gabe Fazio en una escena del episodio 550 de "La ley y el orden UVE". / NBC

“Ayuda el hecho de ser un programa que no necesitas seguir todas las semanas y cuyos episodios los puedes ver salteados. Son casos individuales, cada programa empieza y termina. A veces hay un arco largo, pero no pasa siempre”, destaca el realizador, uno de los más recurrentes dentro de un selecto club que también integran colegas como Jean de Segonzac, Michael Pressman, Alex Chapple, Peter Leto, entre otros.

EL EPISODIO 550: DRAMA, INTRIGA Y DOLOR

Tal vez ese aspecto personal de los protagonistas que resalta Campanella es mucho más notorio en el episodio 550 del policial creado por Dick Wolf. Bajo el título, “El merodeador”, el guion nos llevará tras los pasos de un abusador serial que recorría diversas zonas del país para hallar adolescentes, violarlas y luego asesinarlas. ¿El gran reto para Benson, Ice-T y compañía? Indagar en hechos de hace más de dos décadas, y además sin lastimar a la agente Shannah Skyes.

“Hay una cosa que a mí me interesaba mucho y eran las vidas tronchadas muy al azar, las muertes estúpidas, sin razón. Es algo que me preocupa también en la vida misma. Cosas que pueden cambiar de un día para otro. La desaparición de una persona. El no saber qué puede pasar si desaparece un hijo tuyo. Esto, en relación con el personaje de Sykes, me pegó bastante. Me parecía que tenía un condimento emocional fuerte”, refiere Campanella a Saltar Intro.

En el capítulo que cita Campanella, la agente Skyes presiona a Benson para que no indague sobre su hermana desaparecida cuando era solo una adolescente. El personaje interpretado por Jordana Spiro prefiere dejar su dolor escondido en lo más profundo. He aquí la repetición de un elemento clave en las más de 20 temporadas de “La ley y el orden: UVE”: poner sobre el tapete un dilema. Específicamente: ¿ir en busca de justicia es pasar por encima de la voluntad de una compañera?

Jordana Spiro en una escena del episodio 550 de "La ley y el orden UVE". / NBC

Aunque Spiro (Nueva York, 1977) viene de brillar en el suceso de Netflix “Ozark”, el director remarca que la actriz ya había sido parte de “La Ley y el orden: UVE”. Fue en “A Final Call At Forlini’s Bar”, episodio final de la temporada 23. “Su trabajo era impresionante. Ahí fue una de las dos veces que me ha pasado en que la gente terminó aplaudiendo al final de una toma. A Jordana le fue tan bien que le crearon este personaje (Skyes) para tenerla más seguido”, confiesa.

Con actores como Hargitay, Ice TC, Spiro o el propio Peter Scanavino (en la piel del fiscal Dominic Carisi), una historia tan cruda como potente, y la dirección de un ganador del Oscar, “El merodeador” es un episodio que promete, tanto para los fieles seguidores de la serie creada por Dick Wolf, como para aquellos que optan por darle una oportunidad por primera vez.