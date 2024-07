La edición 2024 de los Heat Latin Music Awards, los populares Premios Heat, se llevará a cabo este 11 de julio en República Dominicana y en ella el público podrá escuchar en vivo a algunas de las voces que Master Chris, el productor detrás de conocidos éxitos de la música urbana y salsa, ha seleccionado para su más reciente proyecto: “La nueva cepa”.

Durante un año, el puertorriqueño estuvo buscando talentos emergentes en países como Colombia, Ecuador y Perú y eligió a 12 para que formen parte del nuevo álbum que tiene como premisa el darle voz y una tribuna internacional a promesas musicales.

En el álbum, que se caracteriza por abordar diferentes géneros musicales como la bachata, el merengue y la salsa, cantan artistas como Dayanara y Mar Rendón, de Ecuador; Kendar y Lion de República Dominicana; pero también talentos peruanos que ya gozan de reconocimiento nacional pero que esperan cruzar las fronteras gracias a iniciativas como esta. En esta entrevista, Master Chris nos cuenta cuál es su estrategia.

- ¿Qué es para ti una promesa musical?

A lo largo de mi carrera he trabajado con muchos artistas que hoy en día son los número uno del mundo, pero que cuando comenzaron eran promesas. Cuando yo conocí a J Balvin y a Karol G, ellos eran promesas. Trabajamos con ellos y de alguna forma fuimos parte de su historia actual. Ahora yo tenía la inquietud por hacer lo mismo con otros artistas. Hay tanto talento en Latinoamérica, que pensé que sería interesante darme una vueltita por algunos países y visualizar algunas promesas. En este álbum solamente tengo 12, pero hay miles. Espero hacer un Parte 2 y Parte 3 de “La nueva cepa”. Siempre he visualizado a la gente que tiene talento, no necesariamente a los que tienen fama. Porque para eso estamos nosotros trabajando, para que los conozcan.

Portada de "La nueva cepa", álbum de promesas musicales producido por Master Chris.

- ¿Es más fácil para una promesa musical darse a conocer en estos tiempos de plataformas digitales?

Actualmente tenemos tantas facilidades gracias al Internet que lo que sucede en el rubro de la música es que estamos compitiendo con el mundo. Antes, el artista debía tener una casa disquera que lo promocionara. Pero también entre miles de artistas en un país sonaban 10 o 20, ahora la competencia es con todo el mundo, porque todos tienen la capacidad de subir canciones. Pero el internet te ayuda a poner una canción en una plataforma, entender la maquinaria de trabajo y de mercadeo para que tú puedas llegar a la gente y que te conozcan es más complejo. Yo siento que aunque tenemos muchos avances tecnológicos eso genera que mucha gente tenga acceso a lo mismo y por eso los artistas están compitiendo con mucha gente que está haciendo lo mismo. El factor determinante siempre va a ser la originalidad. Una persona que tiene una voz particular o alguien que escribe canciones increíbles, no se va a parecer a otros. Sí, hay que aprovechar los recursos tecnológicos, pero al mismo tiempo es importante que la gente se eduque y se prepare para dar lo mejor de sí.

-El álbum tiene 12 temas con talentos de varios países. Entre ellos, países con industrias musicales más desarrolladas como Colombia y República Dominicana, pero también países que están tratando de posicionar a sus talentos, como Perú y Ecuador.

Perú es un país que yo quiero con toda mi alma y tiene muchos artistas a los cuales yo admiro y respeto y he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos. Al igual que Ecuador, son países con muchas riquezas musicales, con mucho arte, pero son países que apenas están empezando a entender el negocio de la música y cómo trabajar bajo los estándares de la industria a nivel mundial. Para “La nueva cepa” he trabajado con tres grandes talentos que son Álvaro Rod, Amy Gutiérrez y Alec Román. A pesar de ser del mismo lugar, cada uno tiene un estilo distinto.

- ¿Cómo fue el proceso para elegir esas tres voces?

Fueron más o menos 2 mil personas que enviaron sus demos desde Perú. Pero teníamos cupo solo para tres voces. Yo tengo una preselección de artistas que no están en esta parte y que me gustaría invitar para otra ronda de “La nueva cepa”, porque increíblemente no son conocidos. Yo creo que lo que va a pasar con Perú específicamente va a sorprender a mucha gente porque hay mucho talento. Aunque en esta primera selección me di cuenta que mucha gente enviaba demos cantando canciones de otros artistas, imitando al artista original. Los artistas querían mostrar su talento imitando a otros en su mayoría.

- ¿A qué crees que se deba?

La culpa no es de ellos, es normal. Si tú quieres cantar una canción de José José es casi inevitable tratar de cantarla como la canta José José. Hubo mucha gente que imitó al artista original y no les cayó del todo bien, por eso no están en la primera selección, pero hay otros que lo hicieron tan increíblemente bien que ya los tengo en mi lista blanca para la segunda ronda. Y cuando se los muestre los voy a impresionar, de verdad estoy muy contento con Perú, es una plaza que voy a apoyar siempre.

- Cuéntame del tema con Álvaro.

A Álvaro lo invité a mi casa y ese mismo día con un piano compusimos “Me equivoqué de vida” junto con un nene que también está en “La nueva cepa”, que se llama Lowis Ye. La canción nace porque yo había leído una frase que decía “Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida”. Me quedé pensando en esa frase y cuando llegó Álvaro empezamos a escribir. Compusimos y grabamos tres canciones en tres días. Una de esas canciones es una cumbia que va a cantar Cielo Torres en su nuevo disco y otra es una canción que creo que les va a impresionar muchísimo, será el próximo lanzamiento de Álvaro. No te puedo decir mucho, pero creo que compusimos lo que será un clásico de la salsa en el Perú.

- “Me equivoqué de vida” tiene una estructura especial. Empieza pareciendo una ranchera y luego entra la salsa.

La producción de ese tema fue un dilema porque el único lugar en el que la canción empieza en ranchera es en el Perú, si tú entras a oírla en Spotify el tema empieza como salsa, porque hay mercados en donde está muy definida la audiencia y los DJ’s no quieren confundir a su audiencia. Para Estados Unidos, por ejemplo, necesitamos que la canción empiece en salsa para no tener problemas con las emisoras de salsa.

- ¿Y cómo fue la grabación con Amy Gutiérrez?

Inicialmente, Amy iba a cantar el tema “Si fuera yo”, que en el disco lo canta Mar Rendón, de Ecuador. “Cuando me ven tus ojos” no iba a ser cantada por Amy, esa canción no existía. Pero casi faltando una semana para entregar el disco nos sentamos a poner y salió ese tema en el estudio. Cuando yo escuché esa canción me dije: ‘Uy, nadie va a cantar esta canción como Amy’. Así que la llamé y le dije: ‘Necesito que la escuches y la grabes con tu voz’. A Amy le encantó, la grabó en Perú y cuando me envió las voces me fascinó. Al final decidimos que la cantara en cumbia. Porque la gente ya sabe que Amy canta buenas baladas y está probada, pero la cumbia tenía dos factores: la sazón del género y al mismo tiempo una letra totalmente hermosa que solamente una cantante como Amy podía llevar al nivel que queríamos.

- Cuéntame de Alec Román, el tercer talento peruano en el álbum.

Él es uno de los demos que me llegó. Me di cuenta que Alec quería cantar reggaeton y yo sentía que el reggaeton 100% reggaetón, no era para él. Cuando me comuniqué con él, le dije: ‘Vamos a hacer un tema y será una canción bien discotequera’. Y así salió una canción que será esa que no puede dejar de sonar en una fiesta para rumbear.

- ¿Tendrán una aparición especial en los Premios Heat?

Todos van a estar en la alfombra, van a estar en diferentes eventos y en el escenario tendremos a gran parte de ellos rindiendo tributo a otros artistas. Para muchos de ellos será su primera oportunidad en un escenario gigantesco y en unos premios tan prestigiosos. Además, todos los artistas del álbum tienen videoclip. A todos los de República Dominicana los llevamos a Medellín a grabar. A todos los estamos tratando como se merecen.

- ¿Cómo te gustaría que este álbum sea recordado?

Personalmente siento que cumplí todas mis expectativas. Empecé con un proyecto y terminé con una familia y eso a mí me llena mucho como ser humano y profesional. Con respecto al público, espero que escuchen el álbum y descubran nuevos talentos, que acojan y apoyen su arte. Yo estoy 100% seguro que estos muchachos de aquí a unos añitos van a ser grandes y espero que este sea su primer pantallazo internacional, que los ponga en el radar de la gente y que la gente los ponga en su ‘playlist’ y que sean testigos del desarrollo completo de su carrera.

- Finalmente, ¿al público en el Perú le interesa el repertorio nuevo?

Yo te voy a decir bien honesto. La gente responde muy bien cuando ya les conocen la cara y les han conocido muchas versiones de otras canciones anteriores, esa es una realidad. Creo que Perú se está abriendo a aceptar de inicio canciones nuevas. Cuando yo llegué a trabajar con Daniela Darcourt hace seis años y compuse “Señor mentira” nadie estaba sacando inéditos y con esa canción se logró hacer un clásico de la salsa peruana. A partir de eso ya los artistas se están atreviendo. Pero es verdad que trabajar una canción original es mucho más complejo, porque es más complejo conseguir la oportunidad radial. Pero yo creo que por allí va la cosa. Yo ahora empiezo a producir el álbum de Son Tentación, ellas llegaron este lunes y vamos a hacer solo temas inéditos. Creo que ya todo el mundo se abrió a crear sus propios clásicos para el futuro.

Además… EL DATO "La Nueva Cepa" ya está disponible en todas las principales plataformas de música digital.

