Jely Reátegui cuenta que con “Las mejores familias”, cinta peruana que ya está en cartelera, ha logrado cumplir uno de sus más grandes sueños: combinar sus dos grandes pasiones; viajar y actuar. Y es que la película del reconocido cineasta Javier Fuentes León ha dado varias vueltas por el mundo antes de llegar a las salas de cine nacionales. Se proyectó en Corea del Sur, en Italia y en Estados Unidos, donde actualmente la joven actriz se encuentra y ha podido participar de algunas de las presentaciones del filme.

“La película ha estado viajando un montón y eso para mí es muy bonito, porque mi sueño cuando empecé a hacer cine era poder viajar por festivales, que una película en la que yo participe recorra el mundo como a mí me gusta hacer. Podrá soñar súper cliché pero esto es como un sueño cumplido”, explicó la artista, que vio por primera vez la película en el Laliff, el festival latino de Los Ángeles, a principios de año.

“Esto fue cuando todavía en el Perú ni se contemplaba la posibilidad de abrir un cine. Yo estaba sobre estimulada, sentada, y no podía creer que estaba otra vez en un cine”, recordó Reátegui, cuyo personaje en “Las mejores familias”, Merche, representó todo un reto actoral.

Merche es un personaje que Javier Fuentes León creó poco antes de empezar a filmar, cuando sintió la necesidad de hacer cambios en el guion para encontrar puntos de conexión entre los personajes que componen la historia y que llevan a una reflexión sobre la sociedad peruana y las diferencias por clases social y raza, entre otros temas de actualidad.

El personaje de Reátegui aparece en la historia cuando su novio (César Ritter) la invita a conocer a su familia. Pero Merche tiene una peculiaridad: es peruana, pero fue adoptada de niña por una familia española, por lo que ha vivido casi toda su vida haya y tiene el acento madrileño.





Jely ya había jugado con el acento español en la obra “El primer caso de Black & Jack” y en la comedia “Soltera codiciada” -donde llamó la atención de Javier Fuentes León- pero sabía que para “Las mejores familias” tendría que hacer un acento mucho más creíble, sin el tono de comedia de sus anteriores interpretaciones.

“Javier me dijo que estaba necesitando un personaje que sea peruana, pero que haya vivido toda su vida en Madrid, por lo que tenía que hablar como madrileña. Yo estaba emocionadísima, era un reto grande. No se trataba solamente de imitar el acento español, sino prepararme para que suene natural, no forzado”, explicó Reátegui, quien se preparó con una amiga española a la que conoció durante su época de mochilera.

“Regresando de un viaje muy largo, creo que de Indonesia, perdí varios vuelos por problemas de clima. Todas mis escalas las hice con esta madrileña de la que me hice muy amiga. Cuando me dijeron del papel, le escribí y le dije: ‘necesito que me enseñes a hablar como tú'. Por casi un mes, nos empezamos a mandar mensajes de audios en Whatsapp para que ella me vaya corrigiendo. Además, en el rodaje habían un par de españoles, entre ellos, la actriz Gracia Olaya, que me estuvieron ayudando un montón, para decir las palabras correctas. Estuve bien asesorada”, contó Reátegui.

Un melodrama

Aunque “Las mejores familias” toca temas muy duros, lo hace dentro del género de la comedia, lo que le da un ritmo particular a la trama que nos sitúa el día en que dos familias de la clase alta limeña -y sus respectivos empleados del hogar- ven cómo sus mundos se desmoronan tras la revelación de un secreto guardado por 30 años.





Jely Reátegui explica que, durante las grabaciones, Fuentes León siempre les explicaba la cinta como un “culebrón”, por lo que pudieron jugar con algunas figuras de la telenovela en la narración de la historia.

“La película toca muchos temas sociales, pero utilizando el humor del melodrama, que es un género riquísimo y muy complejo también. En el estilo de la película se nota. Por momentos parece una comedia de enredos. Hay escenas en las que estamos todos los personajes y eso también fue retador para Javier, porque habían 24 personas en el set y el tenía el ojo puesto en cada uno de nosotros”, contó Reátegui, quien comparte con César Ritter y Tatiana Astengo algunas de las escenas más intensas de la historia.

“No había trabajado con ellos antes y yo los admiro mucho a ambos”, explicó la artista.

El valor del cine peruano

Finalmente, Jely Reátegui, quien tiene otro gran proyecto en puertas, “Mochileros”, la primera película peruana para Netflix, hizo una invocación a unirnos para apoyar el cine peruano, que suele ser blanco de comentarios de todo tipo en redes sociales, el que más le molesta a ella: el de la presencia de “los mismos actores” en los repartos.

“Como industria tenemos un problema grande que es la falta de apoyo. No solo de las empresas que invierten para hacer películas o teatro, sino también del público. El problema principal es que no hay mucho y lo poco que hay lo critican. A mí me revienta ese comentario de ‘siempre los mismos actores’. Bueno, estamos trabajando. Soy actriz y lo ideal es poder trabajar de eso siempre. El problema es que hay poco contenido, porque no hay una industria, no hay apoyo de ninguno de los dos lados. Hay que unirse para que siga creciendo, hay que apoyar, es un camino muy largo”, afirmó.

La artista dice que, aunque prefiere evitar leer los comentarios en las redes sociales, se sintió muy molesta cuando leyó en un anuncio de “Las mejores familias” las críticas antes mencionadas sobre el reparto que conforman también Vanessa Saba, Marco Zunino, Giovanni Ciccia, Haydeé Cáceres, Gabriela Velásquez, Carlos Solano, entre otros.

“Cometí el error de leer los comentarios en una publicidad de ‘Las mejores familias’. Y todos los comentarios eran negativos, que qué asco esta película peruana, que los mismos actores, que la misma historia... ¡ni siquiera la han visto! ¿Cuál es la necesidad de hundir el trabajo de un equipo gigantesco detrás de una película? Porque es mucho trabajo para mucha gente que durante 2 o 3 meses están todo el día allí para sacar el producto adelante. A mí me molesta horrible, me frustra mucho. Siento que debería haber un poco mas de apoyo, eso me entristece”, finalizó.

