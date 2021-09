Conforme a los criterios de Saber más

Quizás para el público latinoamericano el nombre de Belén Cuesta se limite a su personaje de Manila en la súper conocida “La casa de papel”, pero nada más lejano que esa realidad. Detrás hay una actriz con una larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro en España. Y es precisamente uno de sus trabajos cinematográficos, la película “Hasta que la boda nos separe”, la cual protagoniza y llega a los cines peruanos este 16 de setiembre, la que nos dio la oportunidad de conversar con la intérprete española de 37 años.

Sevillana de nacimiento, apasionada de la interpretación, pero sobre todo alguien que emana una tranquilidad y sencillez tremenda al hablar; Belén nos habló de su gran deseo de conocer el Perú, de su próximo estreno cinematográfico en salas locales y de parte de su largo camino profesional.

- ¿Comencemos hablando del Perú? ¿Lo has visitado alguna vez?

¡Nunca! Todas las personas que han estado por ahí me han hablado maravillas y no hay cosa que me apetezca más en el mundo que ir al Perú, la verdad. Todo el mundo me habla tan bien, todos los compañeros que tengo, que han estado allí. De verdad que es de los sitios que tengo apuntado que debo visitar el próximo año en cuanto se pueda.

-Quizás para la gran mayoría del público latinoamericano, tu rostro ahora mismo se relaciona con tu papel de Manila en “La casa de papel” pero eres una actriz con una larga trayectoria, además de ganadora de un premio Goya. ¿Qué tanto afecta a un actor, el ganarse un premio como ese?

Yo creo que sobre todo afecta como algo muy personal, porque al final no deja de ser un reconocimiento de tus propios compañeros de profesión y también es como algo muy soñado. Yo que quería ser actriz desde muy pequeña y estudié… es como un sueño y para mí significa algo muy hermoso, fue una de las noches más bonitas de mi vida, con mis amigos, con mi familia. Y a nivel profesional, no deja de ser eso, un reconocimiento de la propia profesión que ya es tuya. Pero no te creas eso que dicen que todo el tiempo te llaman a la puerta. No he notado tampoco un gran cambio. Afortunadamente no me falta trabajo y creo que eso es ya una fortuna de esta profesión. Ya que te dejen trabajar es la mayor de las fortunas pero creo que el cambio es más emocional, porque es algo maravilloso.

Belen Cuesta en enero de 2020, recibiendo su premio Goya por su rol en 'La Trinchera Infinita' ((Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

-La comedia ha sido un sello de tu carrera pero verte actuar en “La trinchera infinita” ha sido toda una revelación, de hecho te dio tu primer Goya. ¿Cómo fue esa experiencia?

Uno de los personajes más importantes de mi vida es sin duda Rosa de “La Trinchera Infinita”. Ha sido muy bonito porque yo estudié arte dramático desde muy joven y no es la primera vez que hago un personaje dramático o un drama. Había hecho teatro y cosas así pero si es la primera vez que hago una película de esta envergadura. El disfrute mayor de haber hecho esta película ha sido trabajar con tres directores que son oro básicamente porque son tres personas maravillosas, interesantes, inteligentes. Así como trabajar con Antonio de la Torre (su coprotagonista), que es un actor meticuloso. Ha sido una suerte y un aprendizaje constante. Y luego, es verdad que ha sido una película que se ha hecho con tiempo. Quiero decir que hemos podido investigar, hemos podido prepararnos cada uno por separado y luego juntos y eso no suele pasar hoy en día en casi ninguna producción. Se produce mucho y se hace todo casi que muy rápido. Y en esta película sí que pudimos hacer un trabajo de fuego lento casi y para mí ha sido muy interesante. Siempre digo que lo interesante de mi profesión no es solo cuando estás ahí y dices acción. El trabajo previo, igual que cuando se hace teatro es lo que más a mí me apasiona de mi profesión: poder preparar, investigar, proponer o poder probar creo que es lo más bello que tiene esta profesión. Entonces, creo que además de ser un personaje que me ha dado grandísimos regalos como ha sido el Goya, y haber podido contar esta historia que es tan importante para mi país y la historia de muchos países, creo que ha sido en conjunto el mayor regalo de los regalos que he tenido hasta ahora, creo.

Belén Cuesta caracterizada como Rosa, su personaje en "La trinchera infinita". Foto: Instagram Belén Cuesta.

-Volviendo a “La casa de papel”, Manila, tu personaje, generó mucha expectativa en la cuarta temporada... Se especuló mucho sobre lo que podría hacer pero vimos solo un poco de ella. Ahora en la quinta parte la hemos conocido más, qué podemos esperar de ella en los cinco últimos capítulos de la serie que emitirá Netflix en diciembre?

Bueno, los últimos cinco capítulos que quedan son trepidantes, igual como ha sido esta primera parte de la quinta temporada. Al final no deja de ser el desenlace de una serie ya mítica. Sobre el final, no puedo decir nada, lógicamente, ¡jaja! Pero yo lo que espero como actriz y como parte de este proyecto es que el espectador quede satisfecho. A mí me pasa como espectadora cuando sé que es la última temporada de una serie que he seguido, tengo mucha expectativa. Yo estoy muy contenta y espero que a la gente le guste el final y esté de acuerdo con el desenlace. Pero sí, yo creo que el final no va a dejar indiferente a nadie, tampoco.

Belén Cuesta en su papel de Manila de "La casa de papel". Foto: Netflix

-Y sin spoilear, ¿acaso tu personaje podría dar un giro que nos sorprenda?

No puedo spoilear nada, absolutamente. ¡Jajaja! Ya se verá. Yo creo que pasan cosas, ¡jaja! Va a pasar cosas en los últimos cinco (capítulos) y hasta ahí puedo leer, ¡jajaja!

-¿Se muere o no se muere Manila?

No se sabe, ¡jajaja! Y te cuento algo, la primera parte de esta última temporada la vimos en una proyección solo para los actores pero estábamos todos como alucinando. Quiero decir que yo también estoy muy expectante de la última parte del final porque como espectadora también hay una parte que desconozco.

-¿Y cómo llega a ti este personaje? ¿Eras fan de la serie?

Era fan, la había visto, por supuesto. Y me llegó porque Álex Pina, el creador y Eva (Leira) y Yolanda (Serrano), las directoras de cásting me llamaron un día para reunirme y me contaron todo y dije que sí, claro, porque es un proyecto muy importante pero sobre todo, porque como actriz no había hecho este género. No había hecho acción. Es una serie que es puro cómic. Y entonces, de repente, como actriz tener la suerte de rodar algo así siempre es muy interesante. Cambiar de registro.

-¿Harías algo parecido en el futuro?

¡Si, claro! Al final yo he entrado tarde, digamos, no llevo desde el principio y sí, sí que me gustaría, claro. A mi me encanta cambiar de registro igual y me apetece probar cosas diferentes pero sí, me gustaría volver a hacer acción.

Belén Cuesta, Úrsula Corberó y Jaime Lorente, durante el rodaje de la quinta temporada de "La casa de papel". Foto: Netflix

-“Hablemos brevemente de “Paquita Salas”. Hace un tiempo Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) confirmaron una cuarta temporada, ¿Sabes algo, tú que eres tan allegada a ellos?

No sé nada. Ganas tenemos todos. ¡Ojalá! De momento sé que todos estamos un poco con lío, los Javis también. Me imagino que en algún momento se volverá a hacer pero no sé cuándo.

Afiche de "Paquita Salas", actualmente disponible en Netflix.

Belen Cuesta junto a Los Javis ( Javier Ambrossi y Javier Calvo).

-“La Llamada” fue un fenómeno en España. Yo la vi recientemente y me divirtió mucho. Fueron los Javis, también, quienes hablaron hace un tiempo de una posible segunda parte. ¿Estarías de acuerdo en interpretar a Sor Milagros nuevamente?

No sé, si la hacen Los Javis, sí. Yo, la verdad que hago todo lo que hacen Los Javis, si me piden lo hago porque confío plenamente. Si se volviera a hacer sería porque tendrían algo brillante. Supongo que diría que sí. Pero creo que la historia está bonita como está, no lo sé. Ahora si ellos deciden escribirla por algo que consideren tiene que ser, confiaría en ellos como he confiado siempre.

Belén Cuesta y Anna Castillo en una escenas de "La llamada" de 2017.

-Desde que el streaming se ha asentado en nuestras vidas, y aún mas con la llegada de la pandemia, la forma de ver televisión ha cambiado para siempre y eso ha puesto a España como uno de los líderes en producciones en nuestro idioma. Desde tu papel de actriz, ¿cómo percibes esta evolución? ¿Sientes que es así?

Sí, sí, se siente así. En la industria de mi país creo que la gente sí está apostando por hacer cosas muy diferentes y están arriesgándose porque a la luz está que las cosas funcionan. Un ejemplo de eso es que “La casa de papel” se canceló en su momento, la gente no confiaba mucho. Yo creo que lo que está pasando ahora es que se está apostando por proyectos nuevos, diferentes porque si tiene muchísima calidad lo que se hace aquí. Y así se está recibiendo fuera de España y eso es buenísimo. Y a mi me pasa que como espectadora agradezco mucho que el consumo esté cambiando y la producción sea otra porque de igual manera, de repente es una suerte poder ver una serie danesa, coreana porque al final eso es muy rico para la cultura mundial. Poder ver otras realidades, eso te abre la mente al final. Qué sí, sí que está pasando y lo veo como algo súper positivo.

-Y también generar vínculos entre países, entre producciones

Generar un vínculo y romper barreras como el idioma. Parece que eso ya no importa ahora, se ponen subtítulos y ya, la gente es feliz, la gente puede entender. Eso es maravilloso absolutamente. Y unirnos con gente de nuestra lengua, pasa ahora con los Premios Platino que cada vez va cogiendo más piso porque al final es una industria muy grande si nos unimos. Yo siempre digo, yo estoy deseando trabajar en Sudamérica, me encantaría.

-¿Hay algún proyecto de trabajar en América?

No, de momento. Conozco poco, he estado en Argentina, Chile y tal y me encantaría volver y trabajar por ahí. Creo que sería una experiencia maravillosa.

Afiche de "Hasta que la boda nos separe".

Belén Cuesta y Álex García, protagonistas de "Hasta que la boda nos separe". Foto: Instagram Belén Cuesta

-“Hasta que la boda nos separe” llega a las salas de cine peruanos el 16 de setiembre, ¿Por qué habría que verla? ¿Qué le dices al público?

Porque en esta época horrible que está viviendo la humanidad, reírse siempre viene bien, siempre calma el alma y siempre ayuda. “Hasta que la boda nos separe” es una película súper divertida, muy actual con mujer muy de hoy en día. Y creo que el humor siempre encierra alguna reflexión. Y ver la película desde la sala de un cine es un motivo fundamental más para verla porque ir al cine es experiencia siempre. Hay que ir al cine.

-¿Qué proyectos vienen para ti en lo que queda de 2021 y el 2022?

En lo que queda de este año, yo sigo con la gira de teatro en una obra que hicimos aquí “El hombre almohada” y que nos encantaría ir al Perú. Hoy estaba hablando con mi compañero. ¡Imagínate ir a hacerla al Perú!. Y bueno, para el año que viene, hay proyectos que todavía no se están cerrando. Como andaluza supersticiosa, mejor no decir nada hasta que no se cierren.

Ricardo Gómez y Belén Cuesta en "El hombre almohada". Foto: Elena C. Graiño.





