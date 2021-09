Conforme a los criterios de Saber más

Desde que Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo comandaron el spin off de #Luimelia, su trabajo no ha pasado desapercibido entre su gran legión de seguidores; todo lo contrario. Ya sea en forma de tuits en el ya clásico hilo de Twitter de los domingos, un encuentro virtual donde comparten los pormenores del capítulo de estreno; en las varias entrevistas que ofrecen a portales y medios de prensa y hasta en los cameos que puedan hacer en la ficción protagonizada por Carol Rovira y Paula Usero, la dupla creativa detrás de este fenómeno televisivo siempre tiene algo interesante que contar y aportar sobre “su hija”, que es como ellos la llaman. Y es precisamente del presente y futuro de la serie que finalizó su cuarta temporada esta semana, de la que hablamos con ellos en una extensa y amena charla vía Zoom.





-La serie es un éxito en redes sociales. ¿Cómo toman esta avalancha de popularidad al momento de encarar un guion? ¿Se sienten condicionados? ¿Sienten que hay una gran presión por parte de los fans de escribir tal o cual cosa? ¿Cómo lo manejan?

Diana: Nosotros no nos sentimos condicionados, nos sentimos agradecidos. Estamos muy contentos de tener un ‘fandom’ tan activo. Cuando haces una serie y tienes tanta repercusión, eso siempre va a ser una buena noticia que te motiva a seguir escribiendo, pero creo que eso no nos influye a la hora de elegir qué contamos en las historias. Siempre intentamos contar cosas que nos parezcan interesantes sobre estos personajes. Creo que lo que hacemos en muchas ocasiones ha conectado y eso es muy buena noticia, pero no nos sentimos presionados, condicionados o con la necesidad de escribir algo para agradar a un grupo de personas. Lo hemos dicho mil veces, cada persona es un individuo, no una masa y, por querer agradar a todo el mundo, no agradas a nadie.

Borja: Totalmente. El público al que va dirigido es tan heterogéneo y cada persona es única e indivisible y yo creo que lo bonito es que cada uno se tome esta historia de una manera u otra. Habrá gente a la que le guste una cosa y otra de que no. Sí que sabemos agradar, esto es una cosa que le pasa a todos los creadores. Por ejemplo, sabíamos que si acabábamos en una boda íbamos a acabar con una explosión de jolgorio prácticamente de todo el mundo, porque también había gente que no lo quería. Pero bueno, sí que había un poco de sentimiento de ‘fan service’ detrás de esto pero jamás escribiríamos algo que solo fuera un ‘fan service’. Si hiciéramos eso probablemente no nos dedicaríamos a escribir series.

Carol Rovira y Paula Usero en el capítulo 8 de la cuarta temporada. Foto: Manuel Fiestas.

Diana: Creo que es importante remarcar eso, que nunca escribiríamos nada que a nosotros no nos apetezca y no nos guste. Puedes escribir algo que intuyes que puede gustar porque también nosotros somos parte de la comunidad Luimelia y en muchas cosas vamos a coincidir con gente que lo ve, en cuanto a gustos y cosas que nos importa pero nunca vamos a escribir contra nuestros principios.

-Borja, en una entrevista reciente, tú dijiste que sería realmente un éxito para la serie poder trascender el boom de las redes sociales. ¿Cómo es eso?

Borja: Yo dije que el éxito de la serie es relativo. Hay una serie de fenómenos sobre todo dentro de las series de televisión y probablemente encumbrados por Twitter en los que parece que estamos ante un éxito, un fenómeno y luego nos damos cuenta que la persona de al lado no lo conoce. Y Luimelia es un caso así. Yo hice la broma de “Luimelia es trending Topic en Twitter todos los domingos pero mi madre no sabe qué es”. Es una exageración cómo lo conté pero hay una gran parte de verdad, principalmente porque ATRESplayer es una plataforma que está empezando y la cual no tiene muchos abonados. Entonces, cierto que (Luimelia) es un fenómeno en Twitter y un fenómeno de mucha gente muy activa que le da una dimensión a la serie que no es la dimensión que pueda tener otra serie de otra plataforma de mucho más alcance.

Borja Gonzalez Santaolalla en el rodaje del final de la tercera temporada de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

Atresplayer tiene un alcance, pero es limitado. Entonces lo que yo puedo entender como éxito, quizás, desde un punto de vista antiguo porque venimos de otra generación, venía cuando estabas en el boca a boca de todo el mundo. Me da vergüenza decir ‘Luimelia es un fenómeno’ y decir ‘La casa de papel es un fenómeno’ porque probablemente lo sean pero en dos dimensiones diferentes. Entonces, no me gusta decir la palabra fenómeno pero creo que es algo que ha encontrado su comunidad. Que tiene a mucha gente que se ha acercado a ella, que se ha dado bastante bombo en la prensa pero no tiene ese tinte de éxito o de fenómeno que entiendo se presupone para series que van mucho más allá. No buscamos hacer “La casa de papel”. Ojalá llegara. Si Luimelia ahora mismo fuera como “La casa de papel”...

Datos del domingo12 de setiembre, día de la emisión del capítulo final de #Luimelia4. Foto: Barlovento Comunicación

Diana: Que robaran un banco Luisita y Amelia, a lo mejor..

Borja: La palabra fenómeno o éxito es relativo porque creo que muchas veces el éxito va mucho más allá de los números o de la gente que pueda hablar. Cuando hay un fenómeno eso como que se queda ahí pero esto es algo más de Twitter, de una plataforma como ATRESplayer que no tiene muchos suscriptores en el mundo. Es una cosa que ha hecho ruido por el tipo de historia que es, porque creo que está bien contada o alguien ha visto algo especial en ella, porque la crítica la ha valorado positivamente, porque se han dado una serie de circunstancias que han creado un caldo de cultivo interesante, el cual la gente ha querido ver. Tiene que ver también con el de dónde veníamos, de una serie diaria que tiene una connotación para muchos espectadores de culebrón, de abuelas, de muchísimas cosas y de repente, esa gente que tenía esa mirada hacia eso, un poco trasnochada, cuando hemos trasladado a algo más moderno, se han acercado a ella y han encontrado una historia de amor que les llegó al alma para siempre.

Paula Usero y Carol Rovira en una escena de "Amar es para siempre". Foto: Atresmedia

-Ahora que mencionas “La casa de papel”, esta serie, así como “Vis a vis”, fue cancelada en sus inicios por su cadena original. Pero ambas luego fueron “adoptadas” por Netflix y Fox, respectivamente, y se convirtieron en un boom. De no darse la quinta temporada, ¿a ustedes les gustaría proponer la continuación de la serie en otras plataformas?

Diana: Eso es algo que a nosotros como creadores se nos escapa. Digamos que no depende de nosotros realmente.

Borja: Yo no sé muy bien cómo funciona esto pero creo que, y a lo mejor me estoy lanzando a la piscina y no tengo ni idea, si es un original de una plataforma en concreto, los derechos no vuelven a nosotros ni a la productora en este caso. Esto quiere decir que tendría que ser parte de una negociación de la propia plataforma que se puede dar. Yo no sé muy bien cómo, eso se me escapa, gracias a Dios porque yo no quiero saber nada de esto. O sea, esto lo tendría que hacer en cualquier caso, no sé si la productora o hablar con la cadena e intentar negociar. Pero para eso tendría que haber un interés genuino en intentar hacer una quinta temporada y no sabemos si existe.

Borja González Santaolalla en el rodaje del final de la cuarta temporada de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

-Pero obvio que les gustaría.

Borja: Sí, osea, ¡claro! No estaría mal pero para nosotros Luimelia es nuestra hija y es un producto al que le tenemos muchísimo cariño y le hemos puesto todo el amor pero a nosotros en julio cuando terminamos (de rodar la cuarta temporada) nadie nos llamó para decirnos: “¡chicos, venid, vamos a abrazar, vamos a arroparlos, ahora que se ha acabado!”. Entonces nuestra vida sigue, ha habido gente que nos llamado y nos ha preguntado: “¿chicos, que estáis haciendo?”.

Y de esto va la vida de un creador, una vez que has venido tu alma y has dicho: Tomad Luimelia, esto es para vosotros, pero nuestro producto ustedes lo hacéis, ustedes lo producís para esta plataforma, bla, bla, bla. Una vez que pasa eso, es como que tú te desprendes, no es tuyo. Por eso me hace mucha gracia cuando muchos fans ponen: @borja @diana, dadnos una quinta temporada. Es que no depende de nosotros. Preguntan por qué no hay un making off. No depende de mí, es que somos unos mandados. Esto no es Estados Unidos, nosotros seremos showrunners pero lo único que vale es para que nuestra voz esté por encima de muchas otras o por lo menos se escuche o se de una etiqueta o serie de. Pero a la hora de negociar en este caso hablo de nuestra experiencia con esta plataforma, nosotros ni pinchamos ni cortamos (no tener influencia en un determinado asunto).

Carol Rovira y Paula Usero en el episodio 8 de #Luimelia4. Foto: Atresplayer

Esto es una desgracia o una maravilla según se mire porque igual a nosotros no nos apetece sentarnos a hablar de números. A nosotros nos apetece escribir. Y lo que decía, nosotros terminamos en julio, principios de agosto, la serie estaba lista pero luego teníamos que seguir haciendo cosas. Insisto, si de Antena nos hubieran llamado y nos hubieran dicho: “¡chicos, venid! no sabemos nada de Luimelia pero pensad algo que les guste a vosotros” Esta situación no se ha dado, con lo cual nosotros tenemos que hacer otras cosas y también nos apetece hacer otras cosas. Llevamos dos años con Luimelia.

Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo en el rodaje de la cuarta temporada de #Luiimelia. Foto: Manuel Fiestas

-Pasemos a un terreno que ustedes manejan muy bien, ¿cómo es el proceso creativo de la serie?

Diana: Al principio Borja y yo como que hablamos porque tenemos algunas ideas que se han quedado ahí como de la temporada anterior o cosas que nos inquietan en ese momento. Al final cuando estás escribiendo, también te van pasando cosas y las vas como reutilizando y de alguna manera aparecen en los proyectos aunque no sea de una manera muy directa. Y hablamos de las cosas que nos inquietan y a veces hablamos también con Paula y Carol y vemos qué nos llama, primeras intuiciones y luego pues, nos sentamos a bajar todo eso a tierra.

En esta temporada, por ejemplo. lo hicimos con Eva (Baeza). Hay veces que en otros procesos, a lo mejor, están otros guionistas también disponibles y puedes hacerlo con ellos, con el equipo entero, siempre es maravilloso pero a veces no se puede. El caso es que te sientas, en este caso nos sentamos con Eva y te pones a pensar de qué va la temporada, el argumento al final es el cimiento sobre el que se va a sostener todo. Qué estás contando con esa historia, independientemente de los diálogos, de cómo lo concretes pero bueno, al final lo que haces es definir de qué va cada capítulo. Qué sentido dentro de la historia. Siempre intentamos en ese momento del proceso estar abiertos a todo, no censurarnos... y luego pues al final acabas creando un argumento.

Paula Usero y Carol Rovira durante el rodaje de "Luimelia 4". Foto: Manuel Fiestas

En esta cuarta temporada, en torno a la boda comenzamos a construir un montón de cosas. Al final la boda casi era una excusa que nos servía para contar otras cosas de la pareja y con eso viene una segunda parte del proceso que es donde te sientas con los guionistas que van a estar en la temporada y nos ponemos a hacer una reunión general con todos. Si pudiéramos hacer más, lo haríamos pero una por lo menos para que ellos nos digan también qué les parece lo que hemos sacado. Luego vemos cómo distribuimos los capítulos y luego nos sentamos cada semana con la guionista que va a hacer el capítulo para concretar todavía más el argumento que es lo que llamamos escaleta. Igual, tampoco estamos cerrados a lo que habíamos pensado al principio. De repente surge algo divertido, que es importante y luego improvisamos un poco. La idea es que ese guionista salga de esa reunión con las cosas claras respecto a de qué va el capítulo, qué sentido tiene dentro de la temporada.

Borja Glez. Santaolalla durante el rodaje del capítulo 4x02 de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

Luego el guionista se va a casa, dialoga el capítulo. Si considera que le apetece cambiar algo de lo que hemos hablado porque suele pasar que cuando estás en casa te salen cosas. Luego nos lo entregan a Borja y a mí y ambos hacemos una rescritura. Normalmente, lo que nosotros solemos reescribir o cambiar tiene que ver con lo que es el conjunto de la temporada porque nosotros conocemos todos los capítulos. Hay veces que a lo mejor tenemos como muy claro que todos hablan de “X” cosas y como conocemos lo que ha ido pasando y hacia dónde vamos es la secuencia que más solemos reescribir. No suelen ser cosas que no nos gusten o tal. Pueden ser más cambios en ese sentido.





Borja: Se resume en que hablamos, hablamos y hablamos muchísimo y hasta que no estamos contentos no escribimos una coma. Solemos escribir muy rápido pero porque nos vamos a casa a escribir con todo bastante claro, aunque no tengas las escenas en sí, te lo llevas muy claro. Entonces, cada uno en su ordenador escribe pero con una base en la que puede ser una secuencia en la que hay una indicación muy clara de qué va y hay otras en la que están hasta los chistes y diálogos puestos.

Diana: Y hay cosas que nos enamoran ya que hemos hablado incluso haciendo el argumento inicial que sabemos ha dado forma a un personaje o que nos ha hecho gracia y decimos, esto tiene que estar seguro.

Borja: Hay secuencias que estaban antes de escribirlas. El final del capítulo 6 estaba pensado antes de escribirlo. Osea, en el momento en que hablamos, aquí hay una ruptura, ya sabíamos cómo iba a ser. Eso de repente salió antes y escribimos gran parte de ese capítulo para llegar a eso porque creímos que iba a ser potente como al final fue. Es que estaba hasta la música (Maria Arnal y Marcel Bagés)

Carol Rovira y Paula Usero en la escena final del capítulo 6 de la cuarta temporada de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

Diana: Se podría decir que Borja y yo como que nos hemos ido cargando de esa discusión que tienen (Luisita y Amelia) con el resto de los capítulos. Es como que leías y decías: Acá hay una razón, esto le va a decir y cuando llegamos a eso estaba como muy claro cuál es la carga emocional que llevaba cada una de ellas y por dónde tenía que ir.

-Algo que agradezco mucho y no creo ser la única, son los hilos de Twitter de los domingos

Borja: ¡Gracias!

-El hecho de que el director, el guionista comparta su experiencia detrás de un capítulo es algo que no ocurre todos los días. Ahora mismo se me viene a la cabeza aquellas plantas y referencias compartidas por Daniel Romero (director)

Borja: Es que hay una cosa, yo cuando era pequeño y quería dedicarme a esto me di cuenta que no había nada que me explicara como se hacían las cosas. Y creo haber recordado en una película y no recuerdo si era “Indiana Jones” en la que hicieron un making y luego me enteré que Spielberg y Lucas tenían muchas ganas de compartir su proceso porque ellos es lo que creían y yo me sumo, creían que explicando tu proceso la gente iba a prestar más la atención e iba a entender más cómo eran las cosas y también iba a haber un pacto de lectura con el producto diferente donde había una comunión más fuerte. Yo siempre he creído que eso podría ser un arma favorable de nuestra serie. Es decir, si tú entiendes los motivos que me han llevado a mí a hacer “X” cosa vas a entender más el proceso y lo vas a valorar de una manera diferente. De ahí viene a hacer los famosos hilos de los domingos porque es el mayor infierno en vida porque, claro, es una cosa muy bonita para vosotros pero para mí es un infierno porque estoy toda la semana pensando que se hicieron hace tres meses y escribiendo los tuits y luego no se te cargan los videos... Hay una parte muy bonita que es el agradecimiento de la gente y lo que dices tú que lo compensa todo evidentemente pero sigue siendo bastante duro.

Foto compartida por el director Daniel Romero en agosto pasado en los ya clásicos hilos de Twitter. "Una de las jornadas más complejas fue la de las dinámicas. Ese día rodamos con 2 cámaras e hicimos más de 40 planos. Ayudó mucho que todos los actores hicieran un trabajo excelente (y eso que no pudimos ensayar previamente). Aquí os dejo una de las plantas de cámara de ese día", escribió en aquella ocasión.

-¿Cómo manejan el tema de las improvisaciones durante el rodaje? Sé que pasó algo ahí con Javier Botet (José Antonio) en el final de la cuarta temporada

Borja: Lo que suele pasar cuando tú dices improvisar es que puede haber magia, porque hay algo que no puedo conseguir yo a través de las palabras. Entonces, por ejemplo, Javi nunca te dice una frase igual. Osea, nosotros aún sabiendo cómo es Javi, cómo es su tono de voz, las cosas que él sabe hacer que nosotros la escribimos. Es decir, si Javi dijera nuestro texto tal y como está ahí sonaría a Javi Botet, aún así él se inventó otra cosa y claramente esto lo sabíamos porque aparte lo conocemos a él. Y eso es lo bonito y eso hay que dejarlo. Y hay momentos en los que una situación dramática y yo también es verdad soy también director, no estoy tan pegado al texto. Quizás si le preguntas a Diana y por saltarte una coma te rapo de arriba abajo. Pero es verdad que existen momentos, Paula sobre todo tiende mucho a sacar cosas que me convencen y las dejo igual porque soy un padre que les da muchas chucherías a sus hijas. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo decir me hago caca? ¡Vale, pues dilo! Pero luego hay conversaciones como muy potentes que hay algo de improvisación dentro de la base del texto.

Javier Botet (José Antonio) en el rodaje del capítulo 8 de la temporada 4 de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

En el capítulo 8, por ejemplo, Carol, la muy sinvergüenza dijo en un LIVE: “Improvisamos toda la conversación que tuvimos en el coche”. Bueno, improvisaste sobre un tema que existe y nosotros dijimos hable sobre esto y lo otro. Y muchas veces pasa eso: “Oye chicas, meted dos frases antes, ¿qué os ocurre? Estas cosas se hacen mucho.

Carol Rovira y Paula Usero recibiendo indicaciones del guionista y director Borja Glez. Santaolalla. Foto: Manuel Fiestas.

-Esa escena en el capítulo final de Luisita y Amelia frente a Lino en el registro civil es un calco de ellas del primer capítulo en el que están frente al notario viendo lo de la hipoteca. ¿Esto estaba pensado grabarlo así desde el inicio?

Borja: Está pensado, claro.

Diana: Desde el mismo argumento

Borja: Nos gusta mucho crear un ciclo que se cierra. De hecho hay tantas películas que se empiezan y acaban con el mismo plano y hay algo bonito pensar en una boda que no es y al final es su boda. Eso estaba desde la escritura y te diría que desde casi cuando teníamos escrito los capítulos uno y ocho, los cuales escribimos Diana y yo y era bastante fácil. Quizás no estaba el plano del reloj pero cuando vi la imagen empezar con el sonido y tal frente a un personaje extraño, funcionaba mucho meter el sonido de las manijas, de las agujas del reloj, que sonara fuerte. Hay muchos paralelos buscados, evidentemente, desde el principio claro.

-Días antes del estreno de la cuarta temporada hablé con Carol y Paula y me dijeron lo mucho que les gustaría hacer la quinta temporada en Sudamérica. ¿Han hablado de eso?

Diana: Yo me haría una road movie en Sudamérica y por toda América si pudiéramos.

Borja: Me encantaría. Hago un llamamiento desde aquí a productoras latinoamericanas que quieran coproducir una quinta temporada. Imagino que si alguien pone dinero yo me cojo mi mochila y me voy a cualquier lado. ¡Me encantaría, sería la leche! Si la quinta temporada de repente fuera un viaje de novias, un road trip por Latinoamérica de ahí saldría oro. ¡Sería la ostia! No sé cómo podríamos hacer eso porque yo por lo menos desconozco cómo funciona la producción en cada país y si se puede.

Desde aquí, si alguien quiere hacerlo, que me escriban a mí y Diana y hablamos.

Borja González Santaolalla y parte del elenco secundario de #Luimelia durante el rodaje de la temporada 4. Foto: Manuel Fiestas

Diana: Nos haría una ilusión brutal, claro, tenerlas en países donde están viendo la serie también, que están tan lejos ahí sería la caña pero bueno es lo que dice Borja. Eso ya no depende de nosotros.

Borja: Insisto, hay muchas productoras, háganlo.

-¿Y se podría adelantar algo del futuro de la historia al margen de este road trip del que se habla?

Diana: ¡No!

Borja: ¡No!, ¡jajaja! qué sentido tendría. Si te dijéramos esto y luego, imagínate que no hay. Sí se hablaron de cosas en concreto (Con Carol y Paula) pero no tienen pies ni brazos. Son pequeños conceptos que lanzas que no van a ningún lado y que puede que mañana nos sentemos a hablar de eso y digamos: ¡Que puta mierda! Entonces no tendría sentido decirlo porque se perdería la magia. No queremos que se desvelen cosas ni con tráilers ni con nada. Somos así, nos gusta llevarlo en secreto todo lo que podamos pero vaya, insisto, lo que se dijo podría ser una cosa interesante o puede que no. No hay nada de verdad. Hay una idea pero la podemos barajar y descartar tranquilamente.

Diana Rojo durante el rodaje de la cuarta temporada de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

-Mucho se ha dicho que la esencia de #Luimelia no se perdió con el aumento de tiempo de los capítulos. ¿Cómo definirían ustedes esta esencia?

Borja: Evidentemente Carol y Paula, su historia. Creo que es juguetona, no tanto quizás en el formato pero sí en la historia y en cómo lo cuenta. Es decir, no tiene una locura tan metanarrativa como tenían las anteriores temporadas pero sí que tienen esa libertad temática de que cada capítulo cuenta una parte, de que existen grandes elipsis y tal y que creo que existe una continuación del tema, teniendo una historia de amor como piedra angular de la serie. Nosotros no vimos como un reto la ampliación de los minutos. Yo por lo menos iba muy seguro y pensaba que iba a funcionar porque es la misma serie. Lo veíamos más como una oportunidad que un desafío, un reto imposible.

Diana Rojo en el rodaje del último capítulo de la temporada 3 de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

Diana: Yo creo que la esencia tiene que ver con no querer parecernos a otras series o hacer un tipo de estructura que sea convencional sino escuchar bien la historia y qué es lo que queremos contar y en función de eso decidir cómo lo contamos sin tener que someterla a una regla, ni siquiera a nuestras propias reglas y la forma que tenemos de abordar el tema de la serie que tiene que ver con esta relación de pareja que va más allá del clásico: nos conocemos, nos enamoramos, osea que va más allá del enamoramiento, de la fase como más jugosa que contar. Es ir más allá de eso, meternos de verdad en una relación que transcurra a lo largo de bastante tiempo y de intentar encontrar esos momentos de realidad con el que podamos sentirnos identificados mucha gente por cosas que hemos vivido. Y no tener miedo al conflicto sabiendo que este no tiene que ser siempre algo cercano a lo melodramático y los puedes encontrar en lugares muy pequeños que sean reconocibles. Yo creo que todo eso es la esencia de Luimelia y al final creo que eso se mantiene aunque esté contada de maneras diferentes aprovechando la duración de una manera u otra.

El equipo principal de #Luimelia durante el rodaje de la cuarta temporada. Foto: Manuel Fiestas

-Ya para terminar chicos, qué aprendizaje les deja la historia de Luisita y Amelia desde “Amar es para siempre”

Borja: Es un aprendizaje a muchísimos niveles. A un nivel profesional es haber crecido con una historia. En la misma temporada donde aparecen Luisita y Amelia, Diana y yo tomamos la rienda argumental de “Amar...” en la mitad de esa temporada (siete) y en la octava cuando se está empezando a emitir, nosotros estamos coordinando la serie y nos llaman para crear #Luimelia y de repente hacemos una serie nuestra y hemos crecido profesionalmente con la serie y luego hemos terminado haciendo una serie de treinta minutos siendo showrunners, una palabra que odio, pero bueno. Por lo que Luimelia tendrán un hueco importante en nuestro corazón. Y a un nivel humano, pues Carol y Paula son como mis hijas a la cual adoramos. Hemos encontrado en el camino a gente maravillosa. Yo he seguido trabajando con el director de foto, con mi montador Luis Terrón y profesionales increíbles a los cuales me llevaré a mi equipo. Guionistas con los que siempre has querido escribir y no lo consigues y a nivel emocional, una historia que has parido tú desde el principio y has cedido y no sabes si seguirá pero que has llevado donde las has querido llevar. Creo que es un crecimiento total en todos los niveles y eso no se da mucho y se lo deberemos toda la vida.

Diana: Para mí también ha sido un aprendizaje en muchos sentidos y creo que muchas veces cuando trabajas escuchas: esto no se hace así como si hubiera una sola manera de hacer las cosas en todas las producciones y con #Luimelia es darte cuenta que no hay una manera de hacer las cosas, que tú puedes hacer las cosas como tú quieras dentro de las limitaciones que puedas tener porque ni eres la única que toma decisiones. Hay una cadena, la productora... pero desde el momento en que tú tienes parte del control del proceso como lo tenemos Borja y yo, nosotros hemos decidido trabajar de una manera en la que por lo menos estamos satisfechos.

Borja: Estamos cómodos.

Diana: Nos hemos encontrado con gente maravillosa y parece utópico decirlo pero realmente es como una familia en todo sentido. Es gente que ha estado en la serie desde que era muy chiquitita y ha dado el 200 por ciento porque en una serie pequeña no está ni el presupuesto ni las condiciones que debería haber para esta clase de profesionales. Siempre están dando más de lo que alguien espera y crecer desde el principio todos juntos pues sí que te genera este sentimiento de familia de alguna manera. Y creo que eso me genera mucha satisfacción para este proyecto, si continúa o para proyectos futuros también.





DATOS

-Las cuatro temporadas de #Luimelia están disponibles en ATRESplayer Premium

-La cuarta temporada estará disponible próximamente en Atreseries Internacional

- La serie es producida por Atresmedia y Diagonal Televisión





