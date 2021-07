Conforme a los criterios de Saber más

Hacia mediados de 2018 los nombres de Luisita y Amelia saltaron al ciberespacio convertidas en #Luimelia. Desde entonces, la historia de amor de ambos personajes interpretados por Paula Usero y Carol Rovira no ha dejado de crecer. Primero, como parte de la trama de “Amar es para siempre”, la exitosa serie diaria de Antena 3 y luego como una webserie de 10 minutos, un spin-of convertido en realidad gracias al encanto de la pareja y al pedido generalizado de una legión de fans de todas partes del mundo.

Tres años después, #Luimelia deja atrás el formato web para estrenar una cuarta temporada de media hora de duración, dando así lugar a un mejor juego de tramas y personajes.

“Es un sueño y una temporada como la que se merece #Luimelia”, han dicho sus protagonistas sobre esta nueva entrega que estrenará nuevos episodios cada domingo a través de ATRESplayer Premium desde este 25 de julio. Y precisamente con ellas conversamos, vía Zoom, sobre este boom televisivo español en su esperada y novedosa etapa.





Carol Rovira, Paula Usero y el elenco principal de #Luimelia4.

-¡Bienvenidas al Perú! Les cuento que en nuestro país hay un gran número de fans compuesto por chicas de Lima, y otras parte del interior como Arequipa, Pucallpa y Huaral que siguen la serie y la carrera de ambas... ¿Saben algo del Perú, tienen alguna relación con este país?

Paula: Yo nunca he estado, no sé nada.

Carol: Yo lo más cerca que he estado de Perú ha sido Argentina, bueno y en la ‘peli’ que hice ahí el vestuarista era peruano y de vez en cuando nos hablaba de su país. No he estado nunca pero es un país que me encantaría descubrir.

Paula: El cebiche conocemos, ¡jaja!

Carol: ¡Eso sí! Jaja! Y hay un peruano delante de mi casa también.

-¿Y cómo es su relación con el público latino?

Paula: Telemático. Como todo online, como el feedback suyo a través de redes y tenemos amigas que viven allí. Yo es que nunca he estado. Para mí es absolutamente desconocido todo.

Carol: Yo creo que Latinoamérica y España tenemos mucho en común y cuando estuve en Argentina, sentí eso. Sentí esa conexión en la manera de ser de la gente, el humor también, no sé. Había algo que me conectaba y me sentía como en casa. La galleguita que era como me llamaban a mí. No sé, y hay algo que siempre me ha tirado a mí. Sudamérica, Centroamérica, hay como una conexión ahí muy bonita... ¡Queremos hacer un roadtrip por Sudamérica!

Paula: ¡Nos encantaría!

Carol: Osea, Luimelia 5 por Sudamérica!

-¡Uy! ¡Eso sería una locura!

Paula: ¡Sí!

-En la tercera temporada a ustedes les tocó escribir y dirigir el capítulo final. En esta cuarta, ¿tuvieron algo que ver con el rumbo que tomaría la historia? ¿Cómo fue este proceso?

Carol: Pues mira, tuvimos la suerte Paula y yo que estábamos trabajando en otros proyectos mientras se fue cociendo, digamos, la cuarta temporada. Entonces, digamos que estábamos un poco ‘out’ del proceso de escritura pero sí que una vez que nos llegaron los capítulos, los intercambiamos con los directores. Si teníamos una inquietud lo resolvimos con ellos y fue algo así como “Mira, a mí me gustaría ya que pasa eso, enfocarlo más por ahí, por allá”. Siempre hay un diálogo, en ese aspecto es muy fácil trabajar con Borja (Santaolalla) y Diana (Rojo). Pero es verdad que en esta temporada no hay ningún capítulo que Paula y yo hayamos escrito porque no pudimos tampoco. Además, también son capítulos más largos, requieren una gran responsabilidad y nosotros no somos guionistas al fin y al cabo. Suficiente teníamos con aprender a memorizar las separatas y todo es más largo y hay más trabajo.

Paula: Nosotras en la tercera temporada solamente escribimos, no dirigimos el sexto de la tercera, lo dirigió Borja. Pero nos habría encantado también te digo, ¡jaja! pero no sé yo si Borja nos va a dejar su silla ¡jajaja!

Carol: ¡Y su bastón! ¡jajaja!

-¿Me cuentan la historia del bastón ese de Borja, vi la foto esta mañana y fue muy gracioso?

Paula: Yo también me he despertado riéndome ya… Pues nada, eso era un palo que se encontró él por ahí en la casa donde rodábamos y luego iba con el palo pero de broma.

Carol: Una vez Paula y yo se lo escondimos y enseguida lo encontró y, osea, le entró una fijación con el palo todo el rato. Era el palo del poder, no sé. Y luego iba con el palo poniéndonoslo en la oreja y haciéndonos cosquillas.

Borja Glez. Santaolalla junto a Carol Rovira y Paula Usero. Foto: Instagram Borja Glez. Santaolalla

-Veo que hay mucha buena onda en el rodaje. ¿Nos contarían alguna anécdota?

Carol: Bueno, yo me acuerdo de un ataque de risa. Hay un momento en que se abre una puerta y están mis padres y mi hermano y resulta que Amelia y Luisita tienen que estar como muy serias, mirándolos. Pero es que no podíamos. Osea, veíamos a Francesco (Carril), con esa cara tan cómica que tiene y es que no podíamos.

Paula: Era mucha risa.

Carol: Igual lo grabamos, no sé, cinco o seis veces porque es que, se abría la puerta y verlos ahí parados a los tres, ya lo veréis. Bueno, ataques de risa eternos ha habido algunos cuantos y momentos mágicos también.

Paula: ¡Sí! Ha sido una temporada que yo creo que la hemos disfrutado muchísimo. En el último (capítulo) justo cuando estamos, ahí también nos dio un ataque de risa mortal porque la situación, ¡jajaja! era muy fuerte.

Carol: El último capítulo es mágico.

Paula: ¡Ya lo veréis, qué risa!

-¿Toman esta cuarta temporada como un nuevo inicio por lo diferente que es o como una continuación de todo lo que vienen viviendo?

Paula: Yo creo que más que un inicio, es el inicio de un camino que nos apetecía mucho como recorrer a todos, como que los personajes fueran más terrenales y que la historia se contase pues desde eso, desde la pausa, escucharse, mirarse a los ojos, que pasen cosas entre las dos y entre los demás personajes también. Yo creo que eso ha sido como el inicio de esto. Pero sí que es cierto que esta cuarta temporada es un poco todo lo que viene desde la primera hasta aquí porque evidentemente es una historia que continúa con la anterior. Que hay muchas cosas que resuenan, que hay muchos ecos. Y, bueno, hay muchos personajes que salían verbalmente en otras temporadas y que ahora ya aparecen como seres humanos y eso pues está muy guay.

-¿Entonces podríamos decir que #Luimelia tiene cuerda para rato o sienten que el final está medianamente cerca?

Carol: A ver, nosotras siempre decimos que la serie depende de mucha gente, que no solo es una decisión nuestra pero que Luimelia se merece el cuidado y el mimo que le estamos dando. Entonces, igual llega el momento donde todo tiene su fin y que todos nos sentemos a decir ya está, chitón, hasta aquí. Entonces, bueno es algo de ver cómo va esta cuarta temporada…

Paula: Yo creo que es muy importante también ubicarlo en el tiempo. Realmente a nosotras, además de Luimelia, nos gusta hacer otros personajes y también lo necesitamos para vivir, para todo y forma parte de nuestra profesión. Entonces, bueno, habrá que ubicar en el tiempo cuándo se podría hacer porque claro, no solamente depende de nosotras.

Carol Rovira y Paula Usero en una escena de #Luimelia4. Foto: ATRESplayer Premium.

-La serie y ustedes son un referente para el público LGTB, protagonizan la primera serie con dos personajes lesbianas. ¿Esto es para ustedes una gran responsabilidad? Porque hay mucho que avanzar todavía sobre este tema a nivel televisivo y cinematográfico.

Carol: “Nosotras siempre decimos que somos unas actrices que interpretan a unos personajes, no nos queremos abanderar de nada, de algo que no somos pero sí que es verdad que no podemos negar la realidad, que estamos haciendo de unos personajes que pasan por este viaje. Estamos contando una historia muy poderosa, es inevitable que la gente no nos identifique con los personajes pero yo creo que responsabilidad como tal y Paula corrígeme, pero yo creo que está en el día a día, en el cariño que le ponemos a los personajes, en el respeto absoluto de querer hacer bien nuestro trabajo. En el caso de Paula y yo es muy grande ese compromiso.

Paula: ¡Sí! Si nosotras realmente trabajásemos con la responsabilidad de representar a un colectivo o si viviésemos con la presión de tenemos que hacerlo bien porque representamos o porque tal, creo que Luimelia sería una cosa totalmente distinta y lo bonito de Luimelia es ver a estos personajes tan libres que al final es así como nosotras nos sentimos. Nadie nos ha impuesto nada, nadie nos ha pedido nada. Todo está construido muy bonito y con mucha libertad y yo creo que la clave es que nosotras lo disfrutamos y ha dado la casualidad que después el resultado se ha convertido en un referente, y por tanto nosotras y los personajes. Pero creo que en ningún caso hemos tratado de ser abanderadas de nadie y yo creo que eso nos ha transformado en esto en realidad.

-En las ficciones de antes, las lesbianas solían morir casi siempre o ser muy desgraciadas y ustedes, como dicen, lo están naturalizando de una buena manera

Carol: Bueno, es que es como tendría que ser. ¿Qué pasa? ¿Qué por el hecho de ser lesbianas debemos morir o sufrir? Es absurdo. Es muy cómico en realidad.

Paula: ¡Qué anticuado!

Carol: Precisamente en Luimelia no es un titular que sean lesbianas. Son dos mujeres que se quieren, que luchan por quererse libremente, a sus amigos, a sus familias. Que sean lesbianas y que sean dos mujeres es anecdótico y en el caso de Luimelia, creo que eso es lo bonito y lo que la hace especial. De que hay luz, hay luz. No se trata del conflicto de lo mismo, no. ¿Pasemos página no?

-Si bien hay un avance en el reconocimiento de derechos sociales y humanos hacia el colectivo LGTBI, hay todavía mucha homofobia y odio en todos lados. El caso de Samuel Luiz, es un claro ejemplo. ¿Qué hacer ante esto?

Paula: Creo que hay algo de base que está absolutamente podrido. Creo que hay algo de siempre que ya está obsoleto, que hay algo degenerativo que se traspasa de generación en generación, sin ánimo de ofender, sin ánimo de tolerar, sin ánimo de amar a las otras personas y yo creo que esto es lo que luego sale a la luz. Y por eso es que se cometen estos asesinatos tan aberrantes y sin sentido ninguno. Yo creo que trayéndolo a nuestro terreno, a Luimelia, creo que deberían seguirse haciendo series y películas así y lo decimos todo el tiempo. Estamos ya cansadas de series heterosexuales y patriarcales donde el hombre es el violento y no sé cuanto. Porque al final la gente se alimenta de esto y luego necesitan ejercer esa fuerza tanto con las mujeres como con las personas del colectivo. Y me parece muy peligroso que esta gente esté en la calle. Entonces, hay que tratar, por favor, de hacer series y películas que nos eduquen, que nos enseñen a aceptar a todo el mundo tal y como es porque sino no vamos a salir de este camino, lamentablemente.

Carol: Y la educación de los más pequeños en las escuelas. Poco a poco se va haciendo pero cuesta mucho.

-Hay un boom de las series españolas en Latinoamérica: La casa de Papel, Élite, Vis a Vis, en fin... son varias... ¿creen que el crecimiento del streaming en los últimos años está haciendo de España una industria audiovisual? ¿Cómo lo perciben desde su papel de actrices?

Paula: Yo creo que es necesario. Al final nosotras somos actrices y lo que queremos es trabajar y tener nuevos personajes encima de la mesa y prepararte y viajar a otras ciudades. Y que se cree un sueño español es fantástico porque es el país donde vivo, es el país donde quiero trabajar y donde me quiero formar profesionalmente y se reconozca mi papel y mis trabajos. Además, después de la pandemia creo que nos hemos quedado sin series, hemos consumido tanto que es absolutamente necesario que se sigan creando más y cuanto más nos abramos más gente cabe y eso es importante. Igual en el cine.

Carol: Y también lo bonito es que se hagan producciones donde yo qué sé, se hagan colaboraciones entre Perú y España. Abrirnos tan globalmente nos permite también colaborar y trabajar y generar sinergias diferentes que igual y en tu país es más monótono y eso te alimenta y te apetece como persona. Yo creo que estamos viviendo un momento muy bueno a nivel de ficción como ha dicho Paula. Hemos consumido mucho y de ahí la importancia de tener buen material, buenas series para poder disfrutarlas. Creo que es un buen momento para contar historias y hay un abanico de posibilidades.

Entrevista con Paula Usero y Carol Rovira de #Luimelia. (Fuente: Saltar Intro)

-En ese sentido, a dónde apuntan en su carrera. O se dejan llevar por lo que vaya llegando.

Paula: Pues, yo la verdad me dejo llevar un poco según lo que va apareciendo y evidentemente hay que tomar decisiones. No siempre vas a aceptar todo lo que te pongan encima de la mesa. Hay cosas que te van a apetecer más y otras menos pero es cierto que aunque la gente se piense que no, nosotras seguimos haciendo un montón de pruebas y hay veces que nos cogen, y a veces tenemos que competir con 500 más y esto es parte de la profesión. Pero bueno a mí, quizás lo que más me gusta es el cine independiente y todas las películas que he hecho son un poco así. Independientes de lo comercial y me apetece seguir por ese mismo camino. En cuanto a las series es un poco distinto pero sí que es cierto que como a mitad de camino tienes que tomar decisiones y empezar a decir, bueno esto sí y esto no para que mi carrera se haga a este lado. Pero bueno, supongo que irá llegando y se irá decidiendo y en función de eso irás construyendo el camino.

Carol: Yo estoy de acuerdo en estar abierta y guiarte por la intuición. Creo que es importante saber qué quieres y cuál es tu camino. Tener claro cuál es el tuyo. Y en mi caso no es que me guste un género en concreto sino que me apetece hacer personajes bonitos con los que pueda contar historias potentes, fuertes, de luz. Que digas al volver a casa, wow! Qué bonito ser parte de eso y es algo que con Luimelia nos pasa. Lo ideal sería elegir los papeles pero esto no siempre es así.

-Finalmente, ¿Qué les ha aportado Luisita y Amelia en su vida personal?

Paula: Desde los comienzos, el personaje de Luisita me ha aportado mucha valentía a la hora de enfrentarme a situaciones de la vida. También me ha aportado conocimientos sobre el colectivo. Sobre la necesidad de ser empática, de ayudar a la gente que más lo necesita de la manera que yo pueda. Tampoco voy a levantarme cada día pensado cómo pero desde las redes, las entrevistas, los personajes, como intentar empatizar y trasladar un poco la problemática del colectivo a toda la gente que lo pueda ver. Y por otro lado, durante todos estos años me he sentido muy libre interpretando a este personaje y creo que es algo que he sido capaz de sacar de Luimelia y trasladarlo a otros trabajos como la libertad creativa, ser más resolutiva, es que me ha dado como madurez.

Carol: Totalmente. Empezando por “Amar” (Amar es para siempre) ya te podrás imaginar qué es. Hacer siete secuencias de cuatro páginas cada cuatro o cinco días a la semana. No siempre ha sido así pero casi siempre sí. Es un ritmo bastante frenético el que tienes que aprender a resolver y tirar hacia adelante. Escuchar mucho a tu compañero, intentar remar hacia la misma dirección y es un gran aprendizaje. Y en Luimelia y en el resto de proyectos, como dice Paula, hemos podido dejar esta huella. He pasado por tantas escenas en “Amar…” y ahora en Luimelia que después, me pongan lo que quieran porque lo voy a afrontar con ilusión. Hay como algo de tener esa seguridad de decir, voy a ser peor o mejor, pero voy a hacer capaz, voy a tirarme a la piscina. Y ese riesgo, ese juego, ese pasarlo bien y no verlo como con miedo. Ver la profesión como un juego es algo que nos ha dado Luisita y Amelia.

LA FICHA

Sinopsis: “#Luimelia es el spin off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la teleserie diaria “Amar es para siempre” (70s) pero en la época actual.

Temporadas: 4

Género: Comedia y drama, series LGBTQ+.

Calificación: +12

Año: 2020

Calificación del autor: ★★★★ 1/2

VIDEO RELACIONADO :

Estrenos de la segunda mitad del año de Atresplayer Premium.

TE PUEDE INTERESAR ...