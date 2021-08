Conforme a los criterios de Saber más

Días antes del estreno de la cuarta temporada de “Luimelia” ya disponible en ATRESplayer Premium desde el 25 de julio, conversamos con Carol Rovira y Paula Usero. En una charla que se tornó íntima y amena, las actrices españolas nos hablaron de todo un poco alrededor de la serie número uno del streaming y de su deseo de grabar una posible quinta entrega en Sudamérica.

“Yo creo que Latinoamérica y España tenemos mucho en común y cuando estuve en Argentina, sentí eso. Sentí esa conexión en la manera de ser de la gente, el humor también, no sé. Había algo que me conectaba y me sentía como en casa. La galleguita que era como me llamaban a mí. No sé, y hay algo que siempre me ha tirado a mí. Sudamérica, Centroamérica, hay como una conexión ahí muy bonita... ¡Queremos hacer un roadtrip por Sudamérica!”, contó Carol a Saltar Intro al inicio de la entrevista.

Pero las respuestas de la popular pareja televisiva no quedaron ahí sino que se dieron tiempo para responder algunas preguntas de un grupo de fans que nos hicieron llegar especialmente para esta ocasión. Gracias especiales a @carolroviracfperu :)

Sin más preámbulo, te invitamos a leer la entrevista, a continuación.

Entrevista con Paula Usero y Carol Rovira de #Luimelia. (Fuente: Saltar Intro)

Preguntas para Carol:

(De Maga 🐦) ¿Cuándo se estrena “Señor, dame paciencia?

Carol: “Pues no lo sé. Supongo que este año, a finales de año pero todavía no tenemos una fecha concreta. Yo, ya sabéis que en las redes soy bastante activa en este sentido, que voy informando y en cuanto lo sepa lo voy a comunicar”.

Carol Rovira junto a parte del elenco de la serie "Señor, dame paciencia". Foto: Antena 3.

(De Verónica y Nicole 🐦)¿Qué hace enojar a Carol?

Carol: “Uy, no, no, no, para nada. Yo me enfado mucho ¡eh! mucho. Lo que pasa que intento... Mira y esto es algo que he aprendido de Amelia también, intentar, antes de hablar y de responder igual pensar un poquito y contar hasta tres. Pero yo tengo mucho carácter, de verdad”.

(De Carolrovira_river🐦)¿En qué porcentaje crees que influye su química en el éxito de #luimelia?

Carol: “Yo creo que un porcentaje muy alto porque creo que parte de la historia como está escrita también tiene mucho valor el cómo se interpreta esto que está en papel y cómo se alza de cierta manera y creo que Paula y yo en ese sentido hemos sabido aportar nosotras a los personajes para que tengan esta mirada hacia ellas y que tengan esta química”.

Entrevista con Paula Usero y Carol Rovira de Luimelia. (Fuente: Saltar Intro)

Preguntas para Paula:

(De Jhade 🐦)¿Si hubiese una temporada más, ¿les gustaría tocar el tema de la maternidad?

Paula: “Pues, es que claro, lo que nos gustaría sería como huir un poco del mundo “Amar es para siempre” porque al final estamos repitiendo los mismos patrones que hicimos en la otra serie y es lo que comentaba al principio. Creo que molaría un poco desvincularnos y que la serie tuviera su propia identidad. De todos modos creo que es algo que a las dos nos apetece un montón pero bueno, tampoco depende de nosotras. Así... que esperamos, ¡jaja!

(De Yanale Bron 🐦) ¿En qué serie fuera de España te gustaría participar?

Paula: “¿En que serie fuera de España? En todas, ¡jaja! No sé, en la que me inviten a estar. Me encantaría, de repente que volviera la serie “Black Mirror” y que hiciéramos un capítulo aquí en España. Para mí “Black Mirror” es una de mis series favoritas, me gusta mucho. O, hacer una coproducción con algún país de fuera y la mitad fuera española y la otra mitad de otro país.

Carol: “Lo de “Black Mirror” de repente yo me imagino un capítulo donde están Luisita y Amelia y todo el mundo son lesbianas y gays, ¿Te imaginas?

Paula: “¡Jajajaja! ¡sería fantástico!”

Preguntas para ambas:

(De Rivecrespo 🐦)¿Qué cambiarías de tu personaje en esta temporada?

Paula: “Yo, nada”

Carol: “Yo, que se comunicara más. Que no se callara tanto las cosas. Hay algún momento, con algún otro personajes que dices: ¿Por qué te callas? ¿Por qué no hablas? Y si hablas igual lo resolvéis pero si se tragas tanto las palabras de lo que piensas pues no vas a llegar a ningún sitio. Yo un poco le diría: habla, habla, suéltalo. No te vayas con este nudo en la garganta”.

(De Listaty 🐦) Ya que Paula y Carol están en el mundo de la música. ¿Se animarían hacer una colaboración juntas?

Paula: “¡Sería fantástico! Ya el año pasado ya medio que lo hicimos ¿No? O el anterior, no me acuerdo cuál fue, con la canción de Zahara. No sé, sería divertido.

Carol: (Sonríe y asiente con la cabeza)

Carol Rovira y Paula Usero en Saltar Intro. (Fuente: Saltar Intro)

DATO

Las tres primeras temporadas de ‘#Luimelia’ están disponibles en Atresplayer Premium.

FICHA

Sinopsis: “#Luimelia es el spin off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la teleserie diaria “Amar es para siempre” (70s) pero en la época actual.

Temporadas: 3

Género: Comedia y drama, series LGBTQ+.

Calificación: +12

Año: 2020

Calificación del autor: ★★★★ 1/2