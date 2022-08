El nombre de Luis Gerardo Méndez saltó a la fama en 2013 cuando formó parte de “Nosotros los nobles”, la adaptación mexicana protagonizada por Gonzalo Vega de “El gran calavera” que dirigió Luis Buñuel en 1949. Su interpretación de un hijo inmaduro y despilfarrador en esta cinta le valió una nominación a los premios Ariel 2014 y se puede decir que a partir de ese momento, su carrera ha ido en ascenso.

Actualmente, es uno de los contados actores mexicanos en haber dado el salto a Hollywood y tras una ya larga fila de producciones, entre las que destacan las latinas “Club de Cuervos”, “Cantinflas”, “Narcos: México”, o las hollywoodenses “Los ángeles de Charlie”, “Murder Mystery”, el actor de 40 años promociona en estos días “Me Time”, la comedia protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg que llega a Netflix el 26 de agosto.

Mark Wahlberg, Regina Hall y Kevin Hart en una escena de "Me Time". Foto: Netflix / SAEED ADYANI/NETFLIX © 2022

De este próximo estreno y de su carrera, hablamos brevemente con Luis Gerardo Méndez, vía Zoom.

-Si hay un tema constante del que hablas cuando te refieres a la evolución de tu carrera es haber sabido ver tu nombre como una marca y tener claro con qué querías relacionar esa marca. ¿Hollywood siempre fue un objetivo en este camino?

Creo que siempre estuvo allí la idea y el sueño de trabajar no solamente en Hollywood sino en otros países. Siempre me he considerado un actor muy curioso del cómo se hacen películas y series y cómo se trabaja fuera de México. Sin duda, Estados Unidos y la industria de Hollywood es un lugar con muchísimos recursos y talento. Es emocionante poder trabajar acá de la mano de talentos que han sido grandes referentes para mí como actor. “Boogie Knights” es una de mis películas favoritas y el haber estado haciendo pruebas de cámara con Mark Wahlberg para “Me Time” fue absolutamente surreal. Son grandes regalos que tiene esta profesión.

Kevin Hart y Mark Wahlberg en una escena de "Me Time". / SAEED ADYANI/NETFLIX © 2022

-¿Cómo fue para ti el tema de los encasillamientos dentro de Hollywood, con qué dificultades te topaste o te topas ahora mismo?

He tratado de ser muy cuidadoso con el tipo de personajes que interpreto. Para mí la representación es un tema muy importante. La representación hoy en día en Hollywood no pasa por tener un actor y una actriz latina en tu película o en tu serie de televisión, va más allá de eso: tiene que ver con que esta ayude a desarticular los estereotipos. Por ejemplo, en “Me Time”, me toca interpretar a un empresario mexicano millonario que tiene una fundación para proteger el medio ambiente y a las tortugas. Es ese tipo de personajes que nunca habías visto en Hollywood y que ayuda a desarticular estos arquetipos. Estos personajes generalmente me llaman mucho la atención.

Adam Sandler, Jennifer Aniston y Luis Gerardo Mendez en una escena de "Murder Mystery".

-¿Continúas haciendo cástings o te sirve ser ahora amigo de Jennifer Aniston?

No, no, sigo haciendo algunas audiciones (risas). Por ejemplo, “Me Time” fue una oferta que me llegó por parte del director (John Hamburg) que había visto mi película “Half Brothers”. Creo que al final del día las relaciones ayudan, pero tu trabajo es lo que hace que la gente te conozca y que sepan el tipo de actor que eres y lo que estás buscando. Esa es o tu mejor o peor carta de presentación, depende lo que hagas.

Luis Gerardo Méndez y Connor Del Rio, en una escena de "Half Brothers". / Agencia AP

-En tu trabajo en televisión destacan los dramas como “Narcos”, por ejemplo, pero en las películas, sobre todo de Hollywood, la comedia. ¿Qué te aporta cada género?

Creo que he hecho un poco de todo. La última cosa que hice en Netflix fue “Narcos” y esa serie es probablemente lo más oscuro y duro que me ha tocado hacer frente a una cámara de televisión. Este personaje es un policía de Ciudad Juárez que tiene que descubrir el caso de las muertas de Juárez que es de las cosas más dolorosas que han pasado en nuestro país. Entonces, trato de ir alternando entre ellas, depende un poco también de lo que estoy buscando en cada momento como actor, y la comedia sin duda es un lugar donde me siento muy cómodo y que disfruto mucho hacer, pero generalmente son las historias, no más allá de si es comedia o drama. O sea las historias son los que las que me llaman.

Luis Gerardo Mendez en "Narcos-México".

-Finalmente, ¿por qué ver ”Me Time” en Netflix?

Creo que es una película muy divertida, muy surreal, enloquecida sobre lo que significa el “me time”, el cómo darnos tiempo para nosotros en un momento en el que estamos rebasados por las exigencias de la sociedad. Ahora tenemos que ser más productivos, estar más informados, ser más conscientes... ¡En fin! Todo es tenemos, tenemos y tenemos. De pronto es importante tener estos espacios para desconectarnos y tener tiempo para uno mismo, para escucharse y reconectar.

Luis Gerardo Méndez como Armando en una escena de "Me Time". / Saeed Adyani/Netflix © 2022

DATO "Me Time" se estrena en Netflix el 22 de agosto de 2022 Mientras su esposa y sus hijos están fuera, un amo de casa (Kevin Hart) descubre que tiene tiempo libre por primera vez en años. Así que decide pasar con el que fuera su mejor amigo (Mark Wahlberg) un fin de semana salvaje que casi pone su vida patas arriba.







