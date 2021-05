Conforme a los criterios de Saber más

Antes de dedicarse a actuar, Pilar Santacruz se recibió de abogada y hasta trabajó en un bufete pero su pasión por la actuación hizo que deje todo eso atrás para dedicarse a hacer lo que más le gustaba. Así, sus primeras participaciones en la pantalla chica llegaron de la mano de TV Azteca, “El Chema” de Telemundo en 2017 y “Luis Miguel: la serie” en 2018.

En esta última, Sophie, el personaje basado en Stephanie Salas interpretado por Pilar, fue breve pero no por eso pasó desapercibido, todo lo contrario. Y es que esta era la primera vez que el nombre de la actriz y cantante mexicana se asociaba al de Luis Miguel en un proyecto producido por él mismo.

Representada como un amor pasajero de ‘El Sol’, las reacciones de la misma Stephanie no tardaron en llegar. “No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un propósito comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron...”, escribió la intérprete de “Ave María” en un comunicado difundido ese 2018 en sus redes sociales.

En esta segunda temporada, la serie nos trae nuevamente a Sophie, inicialmente como una madre joven que se ha hecho cargo de su hija Michelle sin la presencia de Luis Miguel. Y más adelante, como una mujer ya madura, a cargo de una hija de 18 años, dispuesta a reencontrarse con su padre y obtener respuestas por parte de este.

Sobre Sophie y la transición que ha hecho este personaje en la serie, disponible actualmente en Netflix, conversamos con Pilar en la siguiente entrevista.

-Stephanie es un personaje controversial y a la vez importante en la vida de Luis Miguel. De hecho, tu participación aunque corta, en la primera temporada, fue de las mas comentadas. ¿Cómo llegó a ti este papel?

De la forma más inocente. Yo fui a hacer un cásting con Luis Rosales que hace un proceso de cásting que es bellísimo, y me quedé. Fue toda una sorpresa para mí. Cuando se estrenó la primera temporada, jamás pensé que iba a ser este ‘boom’ y toda esta parafernalia increíble, entonces lo viví, incluso en esta segunda temporada lo vivo con mucha sorpresa.

-¿Cómo fue preparar este personaje de Sophie con el equipo de la serie?

Para la Sophie de la primera temporada, las indicaciones fueron muy puntuales. El equipo ya estaba muy armado, pero era nuevo para mí, entonces yo hice mi trabajo de documentarlo, de prepararlo. En esta segunda temporada, cambió. Si bien había un guión estructurado e indicaciones de dirección y producción, esta vez hubo una co-creación de mi parte. También como ya los conocía, me sentí mucho más libre, tuve más tiempo de conversación con ellos, de juntarme con mis compañeros, con Macarena (Achaga) con Diego (Boneta), con Beto, mi director y de hablar mucho del personaje y hacía dónde lo queríamos llevar y qué era lo que queríamos que se viera en Sophie.

(Izquierda) Stephanie Salas en 1992, a los 22 años de edad. (Derecha) Pilar Santacruz en su papel de Sophie inspirado en la primera, a la misma edad. Foto: Instagram/Netflix

-¿Hubo alguna indicación puntual sobre algún tema? ¿Algún tipo de censura durante estas conversaciones?

Una prohibición no, porque cuando hay un guión, no hay mucho que añadir, pero sí hablábamos del nivel de profundidad al que queríamos llegar en mi interpretación, yo fui muy incisiva con eso. Era difícil que un personaje así se pase por un tamiz superficial. pero igual a mí me importaba que todos en el grupo estemos en esa misma sintonía, porque es un tema muy delicado.

-Y más si se trata desde un solo punto de vista, en este caso el de Luis Miguel.

Sí, aunque es siempre el riesgo de las bioseries. Es la visión de un personaje y, aquí te hablo más como mujer que como actriz, lo que me pareció más justo fue inspirarme en todo el inconsciente colectivo que hay respecto de este tema. Sí, hay una inspiración muy puntual de mi personaje pero también considerar que es algo que le sucede a millones de mujeres en el mundo. Todos tenemos un caso muy cercano. Mi forma de profundizar en el personaje parte de ahí, porque en el caso particular (de Luis Miguel) yo no sé más detalles. Esto es una ficción, es un 90% de ficción con un dedito del pie de la realidad. Tomé mi inspiración de tantas y tantas mujeres que han tenido que pasar por esto que es muy cercano en la vida de todos.

- En la serie hay una tendencia por mostrar a las mujeres que rodearon a Luis Miguel como frívolas, truculentas y ambiciosas. Pasó algo de eso con tu personaje en la primera temporada y lo seguimos viendo un poco en esta secuela.

Eso habla de la misma persona que lo está contando. No habla de las mujeres en sí. Habla de cómo se experimenta la femineidad desde el punto de vista que está siendo contado. Creo que esa es una pregunta que debería responder el personaje de Micky. Desde mi lugar, me conecté desde la profundidad de mi personaje y eso me conmovió profundamente. Desde allí hice mi interpretación.

- Tu personaje en la primera temporada es muy distinto al de la segunda, ¿Cómo fue abordar ese cambio de casi adolescente a madre soltera de una hija de 18 años?

Eso me hace sentir afortunada. Siento como si estuviera haciendo tres personajes diferentes. Son tres momentos de su vida totalmente distintos. En la primera temporada ves a esta niña divertida, sin ataduras, explorando su libertad sexual, su juventud. Haciendo lo que hacemos las niñas a los 20 años. Luego, en esta segunda temporada, ves a una mujer muy joven todavía pero que tiene que convertirse en mujer. Es una madre soltera, es una mujer con niveles de profundidad sorprendentes. Con calidez, con mucho poder. Luego, tengo esta otra línea de tiempo en la que soy una mujer más grande protegiendo a mi hija, que ya conoce a Micky y que dice: ‘Ya sé lo que va a pasar, te voy a dejar vivirlo pero te quiero proteger porque ya lo conozco’. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más lindo de mi personaje como actriz. Es grande el reto y también el poder que tiene ella para abrir muchas conversaciones. En la primera temporada abrió una conversación súper machista. Ahora viene a abrir otra conversación y a decir ‘pongamos la atención en lo que realmente es importante’. Estoy muy agradecida con eso.

Diego Boneta, Valery Sais y Pilar Santacruz en una escena de la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie".

-Es una gran responsabilidad...

En la primera fue muy grande la responsabilidad. Quiero hacer el paréntesis que siempre estuve muy cobijada con un equipo de gente muy comprometida y profesional: el equipo de producción, de dirección y guion. En la primera temporada, todo estaba muy enfocado en contar quién era ella en ese momento de juventud, que tocaba más el entorno de Micky. Era mucho más ‘naif’, de fiestas, de crear el entorno de Luis Miguel, de Acapulco, de la fama y todo esto. Ya en la segunda temporada vienen otros retos, toda la profundidad de esta mujer y todo su discurso tan poderoso. Para mí interpretar este personaje ha sido como una cebolla, de estar afuera a ir dentro por capas. Fueron preparaciones totalmente distintas y las asumí con mucha responsabilidad. Al final de la temporada 1, aunque fue breve la aparición de Sophie, abrió una conversación importante. Si buscamos los comentarios de Twitter en ese momento y los vemos ahora, podemos abrir esa conversación también, Mucha gente podría irse para atrás o se podría arrepentir de lo que opinaron. Nunca ha pasado desapercibida.

- Leí en otra entrevista tuya que todo este proceso te hizo empatizar y admirar a Stephanie Salas.

Sí, yo la admiro profundamente. Me parece una mujer muy valiosa, muy poderosa, sofisticada, digna. Elegir el amor sobre cualquier cosa es siempre algo muy poderoso, es una decisión súper fuerte de tomar en la vida porque es pararte desde un lugar de mucho poder y observar las cosas que realmente importan. Ver que esta mujer sacó adelante a sus hijas, que son mujeres sanas, trabajadoras, ver cómo la aman las personas que están a su alrededor, sin duda me genera muchísima admiración. En este proceso yo estuve sintiéndola mucho y fue una energía que sumaba siempre a mis días. Era una energía que siempre me ponía en algún lugar de poder.

Stephanie Salas junto a sus hijas Michelle y Camila. Foto: Instagram Camila Valero

-¿Hubo de tu parte algún intento de acercamiento con ella?

No, la verdad es que nadie me lo prohibió o permitió. Simplemente, a mí me pareció respetuoso no importunar porque la serie está contada desde un punto de vista. Yo no sabía si ella quería re-visitar esos pasajes de su vida en ese momento, entonces, ¿para qué importunar?

- Algo que se destaca de esta segunda temporada es que el Luis Miguel “bueno” que se mostró en la primera temporada, se muestra en esta secuela con mayores matices y hasta se torna un poco más oscuro. Por ejemplo, en el tema de Michelle. ¿Qué piensas?

Me parece fantástico que podamos ver seres humanos reales en la pantalla. Que no le tengamos miedo y no lo llevemos al bueno-bueno o al malo-malo, porque al final todos, si se hace la bioserie de quien sea, podemos ver matices. El mundo no es tan polarizado. Es importante poder ver y entender qué lleva a cada persona a tomar las decisiones que toma. Lo que me gusta mucho de esta serie es que eso es muy evidente. Todos podemos empatizar con este personaje (Luis Miguel). Hay momentos en los que pensamos: ‘No, eso estuvo fatal’, pero luego vas a la primera temporada y ves ciertos pasajes de su vida y dices: ‘Claro, puedo entender que viene de aquí’. Creo que ese es un gran acierto de la serie y de todos sus personajes, que transitan por eso mismo.

-¿Y sobre tu personaje, qué podemos esperar en lo que queda de esta segunda temporada?

No puedo decir algo puntual, pero sí puedo decir que Sophie trae un discurso muy poderoso y está abriendo una conversación necesaria. Es un personaje que no puede pasar desapercibido porque tiene algo que decir y desde la primera temporada vino a mostrar algo.

Claudia de Icaza habla de Luis Miguel y su turbulenta relación con la paternidad. (Fuente: Saltar Intro)

-¿Te han dicho que te pareces mucho físicamente a Stephanie Salas?

Sí, y me encanta. Cada vez que me lo dicen, me siento profundamente halagada como actriz. Si bien es una mujer bellísima, lo que traduce mi mente es que, cuando te pareces a alguien, hay muchos elementos que se conjugan para que una persona llegue a pensar eso y creo que es algo mucho más interno que externo. Cuando me dicen que me parezco, me siento muy contenta con mi trabajo actoral, con mi preparación, porque hay todo un trabajo de dejar que su energía pase a través de mí, de entender su gestualidad y muchas cosas más.

-¿Qué viene para ti después de la serie? Se habla de la posibilidad de una tercera temporada pero no hay nada confirmado.

No sé, espero que venga una tercera temporada, sería increíble. Te mentiría si te dijera que estoy grabando o que empiezo a hacerlo en dos semanas. Todavía no lo sé. Estamos todavía en el movimiento y la emoción del estreno (de la segunda temporada), pero espero que esta sea la puerta para muchos personajes más.

