Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 2 de abril de 2021. Se reactualizó tras el estreno de "Luis Miguel, la serie".

En 2018 se estrenó en Netflix y Telemundo “Luis Miguel, la serie”, la primera historia autorizada por el cantante para contar algunos pasajes de su vida. El hecho llamó la atención pues si algo caracteriza al artista desde hace más de dos décadas es su deseo por mantener en el más estricto privado todo lo que compete a su vida personal. El libro “Luis, mi rey”, que el periodista español Javier León Herrera publicó en 1997, fue la base para el guion de esa producción, lo que lo convirtió en una voz autorizada sobre la biografía del mexicano.

Aquella publicación abordaba el enredado nacimiento de Luis Miguel en Puerto Rico, el regreso de su familia a la natal España de su padre y su viaje a México en busca de salvarse de una bancarrota inminente. Tras contar cómo el pequeño Luis Miguel se convirtió en un fenómeno en el mundo de habla hispana, el libro cerraba con la muerte de Luisito Rey y brindaba algunas pistas de lo que pudo pasar con la madre del cantante. Ahora, a puertas del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, el autor presenta “Oro de rey”, una colaboración con el periodista mexicano Juan Manuel Navarro en la que revelan aún más detalles de la complicada biografía del intérprete de “No culpes a la noche”.

-El primer capítulo del libro se llama “Nada es igual”. Aunque hace referencia a un disco del cantante y a una etapa en su carrera, se presta también para describir las circunstancias en las que se trabajó y publicó este libro. ¿Qué tan diferente ha sido para ustedes trabajar en “Oro de rey” en esta época?

Javier León Herrera: Trabajamos con la idea de publicar el libro en el cumpleaños 50 del cantante, pero cuando estábamos en plena tarea, apareció el señor COVID-19 y todo cambió. El libro finalmente acaba empatando con los 51 años de Luis Miguel, pero a efectos de contenido, es casi lo mismo. Nosotros queríamos hacer énfasis en una época de su vida que teníamos absolutamente desierta en los anteriores trabajos y que merecía ser contada para que el público pueda entender y poner en contexto todo por lo que él ha pasado y cómo esto ha terminado repercutiendo en su carrera para bien o para mal.

-Aunque en “Luis Miguel, la historia”, la reedición del libro “Luis, mi rey”, ya aparece Juan Manuel como colaborador, es recién en “Oro de rey” que firman ambos. ¿Cómo te involucras en esta investigación, Juan Manuel?

Juan Manuel Navarro: Cuando Javier empieza a escribir “Luis, mi rey” en los años 90, yo trabaja en un periódico muy importante, “El Norte” de México, es allí que doy a conocer la primicia mundial de la desaparición de la mamá de Luis Miguel. Yo estaba buscando una entrevista con Marcela Basteri y así di con la familia italiana, que me cuenta que ella llevaba 10 años desaparecida . Allí es cuando Javier y yo coincidimos. Él estaba haciendo reportajes con la familia española para su libro y yo colaboré con información que él necesitaba porque conocía más del entorno de Luis Miguel en México. Después viene “Luis Miguel, la historia”, que se publica en 2018 como una especie de making of de “Luis, mi rey”, que tenía el estilo de una novela, y hasta la fecha no hemos dejado de investigar.

Luis Miguel junto a su familia italiana y su madre (al extremo derecho) en Massa Carrara después de que el adolescente triunfara en San Remo. Imagen es parte del libro "Oro de rey", que se publica el 20 de abril.

Javier León Herrera: Es muy curioso. Me acuerdo que cuando empecé a rascar un poquito en la historia de la familia española de Luis Miguel, no entendía nada. Mientras más averiguaba, más me iba sorprendiendo. Cuando ya estaba con la capacidad de sorpresa a rebosar, me encuentro con la exclusiva de Juan Manuel. Me puse las manos en la cabeza y me dije: ‘Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí?’ Me di cuenta que la historia de vida de Luis Miguel era una cosa tremenda y que necesitaba de mucho trabajo.

Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. (Foto: Archivo)

-En más de 20 años de investigación, ustedes han entrevistado no solo a Luis Miguel, sino también a personas de su entorno familiar. En el libro, Javier, hablas de tu encuentro con Sergio Basteri, el abuelo del cantante, y Juan Manuel, tú hablas de tu entrevista con Adua Basteri, la tía abuela de Luis Miguel y quien revela la desaparición de Marcela. ¿Qué tan diferentes, de acuerdo a su experiencia, son la familia paterna de la familia materna de Luis Miguel?

Javier León Herrera: Son el día y la noche.

Juan Manuel Navarro: Como el agua y el aceite, totalmente diferentes. Ni siquiera se hablaban. Primero, por la barrera del idioma, pero desde antes eran familias que no se llevaban. A Sergio Basteri nunca le cayó bien Luisito Rey, accedió a que su hija tuviera ese romance porque ella lo quería, pero a nadie en la familia le caía bien Lusitio Rey.

Javier Navarro: Se suele decir que a las personas las conoces por sus obras y en el caso de la familia Gallego sus actos explican por qué se acaba generando esa enemistad que en principio es entre padre (Luisito Rey) e hijo (Luis Miguel), luego se extiende a sobrino (Luis Miguel) y tíos (Tito y Pepe) y lleva, finalmente, a Luis Miguel a no querer saber nada de ningún componente de su familia española. Hasta Alejandro, el hermano de Luis Miguel, renunció a su apellido en un acto simbólico que te dice todo. Los Gallego eran un clan muy complicado y la familia italiana era una familia de clase media baja, una familia humilde que se ganaba la vida de manera honrada y que el destino quiso que un día, en Mar del Plata, Marcela escuchara cantar a Luisito Rey, se deslumbrara y dejara todo para seguir una vida que sería muy distinta a la que le hubiera tocado si se casaba con el médico que la pretendía en Argentina.

-¿Por qué Luis Miguel no fue a ver a su abuelo materno cuando agonizaba?

Javier León Herrera: Hay que entender ese acto en contexto. Si lo analizas aislado, dirás: ‘¡Cómo es posible que no fuera al entierro del abuelo, cómo es posible ese silencio! Yo lo describo porque yo lo viví. Ese señor suplicaba, postrado en una cama de un sitio humilde con una cánula en la nariz porque ya tenía deficiencias respiratorias, y pedía ver a sus nietos, que fueran y le contaran qué pasó con Marcela Basteri, pero (Luis Miguel) no halló valor para ir y contar lo que de alguna manera ya sabían. El resultado final es ese silencio, ese auto aislamiento o, para usar un término de moda en estos tiempos digitales para describir el no dar ninguna explicación y desaparecer: hizo el ‘ghosting’. Es de alguna manera lo que pasó. Pero la familia italiana no tiene la culpa de nada, era gente muy normalita, muy sencilla, muy modesta y les tocó este episodio tremendo de la desaparición de Marcela, pero ellos no tienen nada que ver con la familia española, que sí ya tenía antecedentes y un ‘modus operandi’ muy enrevesado, por decirlo de alguna manera.

Luis Miguel junto a su padre, Luisito Rey, y su hermano Alejandro a mediados de los años ochenta en su casa en Las Matas, en España.

-Cuando se describe a Luis Miguel, el primer adjetivo que salta es “hermético”, pero no siempre fue así. ¿En qué momento el empieza a poner barreras a su alrededor y a dejar de tener contacto con los medios?

Juan Manuel Navarro: Ha sido paulatinamente, por etapas. En la época de Hugo López, hubo un tiempo en el que era más abierto a la prensa. Él le hacía mucho caso a Hugo, le tenía mucha confianza. Pero conforme fue creciendo, se fue encontrando traiciones en la vida y eso lo fue cerrando. No creo que su cambio halla sido premeditado, él es así. Ahora, en la pandemia, por ejemplo, a él no se le ha visto, no ha publicado nada (en redes), es su personalidad. No es que sea buena o mala persona. A veces es tímido y reacio a tener contacto con la gente porque, como decimos en México, está escamado. La vida lo ha ido haciendo así y ha cerrado hasta su círculo de amigos. Luis Miguel tendrá 1 o 2 amigos, si es que realmente los tiene .

Javier León Herrera: Para mí está clarísimo. Creo que todo comienza con el cambio obligado de manager. Cuando muere Luisito Rey y Hugo López asume. Allí empieza a descubrir cómo había sido el proceder de su papá. Eso se agrava mucho más cuando descubre lo de su mamá. Para mí ese hecho representa el gran punto de inflexión en la personalidad de Luis Miguel. En un momento se da cuenta que su madre está desaparecida, pero luego descubre lo que sucedió y eso le cambia la personalidad a cualquier ser humano, se llame como se llame. A partir de allí realmente empieza todo de alguna manera, desde el punto de vista afectivo, a ponerse en su contra. Y muy poquito después se muere Hugo López, que para él era un padre, una persona que le estaba haciendo mucho bien a nivel personal y profesional. Tras ello, cuando Luis Miguel intenta consolidar relaciones afectivas serias, se encuentra con traiciones de toda naturaleza, frustraciones a la hora de intentar formalizar un hogar y por las propias heridas del alma, acaba de alguna manera auto aislándose y haciéndose hermético a todo. Por eso yo creo, así como mucha gente que lo quiere mucho y está cerca de él, que Luis Miguel necesita una sanación espiritual, hallar paz interior para no volver a tener crisis tan graves como la última que tuvo.

-En la serie de Telemundo y Netflix, así como también en los primeros libros que publicaron sobre Luis Miguel, hay una sensación de pesar por él porque da la impresión de que no confía en nadie y está condenado a la soledad. Pero en este libro, en “Oro de Rey”, hay capítulos en los que, por ejemplo, se resalta la lealtad que han tenido Sofía Vergara y Salma Hayek con él en momentos importantes de su vida, sin embargo, él también parece haberlas apartado. ¿Tiene ahora Luis Miguel una persona de confianza?

Juan Manuel Navarro: Yo creo que en quien más confía en estos momentos y por eso está haciendo lo que está haciendo es Miguel Alemán Magnani, su amigo de adolescencia. Creo que él es el referente número 1. De allí, Luis Miguel parece tener amigos por temporadas. Por ejemplo, antes, cuando se iba de gira, tenía un grupo de amigos que lo acompañaban, pero ahora esos amigos ya están casados y tienen hijos y es muy difícil que le sigan la fiesta a Luis Miguel. Esos amigos quedaron en el camino. Sus amigos ahora son gente que se va encontrando en las giras pero quien realmente está muy pegado a él y en el que confía porque lo ha ayudado en este rescate financiero reciente es Miguel Alemán Magnani. Es el único que yo te puedo decir que es de su confianza. Tiene otro amigo que está en Acapulco y lo quiere como es, pero realmente tendrá 1 o 2 amigos nomás.

Tráiler de segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". (Fuente: Netflix)

-En 2018 Luis Miguel hace lo que ustedes definen como “una catarsis positiva”. Accede a contar por primera vez su historia a través de esta serie de TV autorizada y basada en el libro de ustedes. Él estaba quebrado y hubo un renacer hasta económico a causa de ello, pero el COVID-19 también lo frenó a él. ¿Podrá mantener el camino cuesta arriba en el que estaba?

Javier León Herrera: Te diré lo que nos gustaría que pase, porque es muy complicado saber qué es lo que realmente ocurrirá. Es necesario que él termine con esa catarsis que significó el poder exponer lo que nunca había querido exponer . En el capítulo final del libro, hacemos énfasis en eso porque hay unanimidad en que este ser humano necesita una catarsis real, una sanación real, una paz interior verdadera que le permita afrontar el futuro con todas las garantías. Nos gustaría eso, que se vuelque más en su parte espiritual que en cualquier otra y que busque otros caminos para lo que venga. Nos gustaría mucho que él entendiera esto y se apoyara en gente positiva que está esperando ayudarle en ese sentido. ¿Qué pueda pasar con su carrera? No lo sabemos. La situación está complicada. Él, como otros artistas, no ha podido hacer shows en directo, que es probablemente una de sus principales fuentes de ingresos. Es cierto que a raíz de todo lo que pasó y del plan de rescate del 2018, la economía de Luis Miguel se pudo restaurar, pero ojalá haya entendido los caminos por los que no debe caminar.

Luis Miguel y Miguel Alemán Magnani (con camiseta naranja), responsable del rescate financiero del cantante, quien en 2012 empezó a vender propiedades por problemas financieros e incluso fue demandado por Alejandro Fernández por una deuda impaga de por 6.5 millones de dólares.

- Mucha gente tiene opiniones diferentes de Luis Miguel. Hay desde los relatos positivos hasta los negativos, como una anécdota con Martha Sánchez que se menciona en el libro. En el caso de ustedes, ¿qué opinión tenían de él antes y qué opinión tienen ahora?

Juan Manuel Navarro: Para mí sigue siendo la misma. Desde que empecé mi carrera, he estudiado su vida y he estado cerca de gente que está con él. Él sigue siendo la misma persona y tiene mi respeto porque, como dicen muchas personas, no sabemos si seríamos capaces de sobrevivir a lo que él le tocó vivir. Si te pasa lo que a él, te vas a los vicios, al lado oscuro, pero Luis Miguel ha sabido sobreponerse a todo eso y seguir siendo exitoso . Luis Miguel es una persona muy reservada, pero en lo privado con sus amigos es muy divertido, es un excelente anfitrión. Hay una imagen de un Luis Miguel intocable, pero él siempre ha sido así, muy reservado. Para mí sigue siendo el mismo, pero con más reservas.

Javier León Herrera: Del 95 para atrás, yo era un admirador de su música, pensaba que era un súper dotado, pero no sabía ni que tenía familia española. Cuando conoces la historia de Luis Miguel, al final lo que haces es desarrollar una empatía total y absoluta. Uno entiende lo que le pasó y dices: ‘Madre mía, a mí me hubiera tocado pasar por la mitad de vicisitudes que ha pasado él y no sé cómo hubiera reaccionado’. Su resiliencia es digna de elogio. Ha seguido adelante a pesar de todo. Luis Miguel estuvo a punto de arrojar la toalla en algún momento, pero siguió y eso es algo que siempre te tiene que merecer una opinión positiva.

(*) Las respuestas de esta entrevista fueron editadas para mejor comprensión. Una segunda parte, en la que los periodistas hablan sobre la desaparición de Marcela Basteri, entre otros detalles que aborda el libro “Oro de rey”, será publicada el 9 de abril.

EL DATO :

“Oro de Rey” ya se encuentra a la venta. En América Latina se puede ordenar a través de Amazon. En el Perú está disponible en las principales librerías, como Crisol y Librería Sur. Sus autores son Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro.

Javier León Herrera debutó como escritor con “Luis, mi rey”, tras el cual han seguido 14 libros publicados, entre ellos: la biografía autorizada del actor mexicano Andrés García, la biografía del futbolista colombiano Radamel Falcao y, recientemente, la biografía autorizada de Hombres G, “Nunca hemos sido lo guapos del barrio”.

Javier León Herrera (España) y Juan Manuel Robles (México) son los autores de "Oro de rey", libro sobre la vida del cantante Luis Miguel.

Juan Manuel Navarro ha escrito en importantes medios mexicanos como “El Norte”, “El Universal” y “La Opinión”. Ha colaborado en “TV y Novelas”, “LA Times en español” y actualmente es corresponsal de Televisa Espectáculos en Los Ángeles. Es coautor de “Adiós eterno: los últimos días del Divo”, sobre Juan Gabriel.

CLAVES :

Entre las revelaciones que se pueden encontrar en “Oro de Rey”, destacan: la historia del último encuentro de Luis Miguel con Marcela Basteri (que no fue en un concierto en Argentina, como se creía), la responsabilidad de Mariah Carey en el distanciamiento de Luis Miguel con Sergio, su hermano menor, y el por qué, a pesar de haber grabado un disco con la colaboración de Emilio Estefan, en inglés, finalmente desertó a perseguir el ‘crossover’ que sí hicieron artistas como Shakira y Ricky Martin.