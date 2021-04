Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenó y con ella empezaron a dispararse nuevamente las búsquedas en Google sobre algunos temas puntuales que muestra la trama. A la desaparición de Marcela Basteri, la madre del ‘Sol’ de México, se suman ahora la relación del cantante con Sergio, su hermano menor, y las sombras que dejó en su personalidad los abusos de su padre, Luisito Rey.

Saltar Intro conversó con Claudia de Icaza, periodista mexicana que publicó en la década del 90 una de las biografías más populares y controvertidas sobre el artista (”Luis Miguel, el gran solitario”), quien nos respondió algunas dudas en torno a lo que se viene en la historia.

-En la edición de 1994 de tu libro, se menciona muy superficialmente a Sergio Gallego: existe, pero ya está la distancia, en este caso porque el niño vive con la familia paterna. ¿Qué pasó realmente allí? ¿Por qué se rompe el contacto entre ambos?

A partir de la muerte de su padre, Luis Miguel sí estuvo muy interesado en tener una relación con su hermano Sergio. Sobre todo, en la cuestión económica. Estaba ocupado en la cuestión de sus estudios y todo lo que competía al hermano. Pero luego es un personaje que no ha figurado mucho en su vida. Cuando estaba chico, se podía entender. Pero ya de grande, vemos a Luis Miguel y a Alex en yates, con mujeres, vinos y dándose la buena vida. Sergio tendría que estar en ese contexto, pero no es así. Luis Miguel marcó una distancia enorme con su hermano cuando este quedó al cuidado del ‘Doc’ (Octavio Fonseca, amigo de la familia del cantante). Luis Miguel estuvo atento a la cuestión económica pero no a la cuestión personal. El que decide qué vida va a llevar Sergio es el ‘Doc’ y es una vida muy diferente a la que Luis Miguel y su hermano Alex vivían . A mí me despierta mucho interés cómo van a plantar esa parte del rompimiento de Luis Miguel y Sergio en la serie. Sabemos que Sergio intentó cantar, y que cantaba muy bien. Luis Miguel nunca salió a decir: ‘este hermano es mío y yo lo voy a apoyar’. Hay algo muy fuerte en esa relación, yo espero que se toque como se tiene que tocar porque no es verdad que se pelearon porque Sergio no quiso estudiar la carrera que Luis Miguel quería. Eso que dijo el ‘Doc’ es lo más ‘fresa’ que he escuchado en mi vida.

Sergio Gallego y su hermano Alex en una reunión en 2018.

-¿La familia Gallego uso a Sergio para obtener un beneficio económico?

Cuando muere Luis Rey, el niño se queda a cargo de su abuela paterna, de los tíos y toda esa familia española de Luis Miguel. Ellos abusaron de Luis Miguel en la parte económica, Sergio era como una moneda de cambio. Pero me pongo a pensar que Luis Miguel pudo haber rescatado a su hermano, tenerlo con él, bajo su custodia y hubiera sido una relación más sana entre los hermanos. Yo no creo que exista una relación sana entre ellos. Cuando vimos a Sergio que salió a cantar, Luis Miguel no dijo nada. Lo que significa que a Luis Miguel muy poco le importa la vida de Sergio, esa es la realidad.

-¿Crees que pudo haber algún tipo de celo artístico por el don que también tiene Sergio?

No creo que vaya por allí. Creo que son cosas infinitamente más fuertes que pasaron dentro de la familia. No sé si Luis Miguel va a querer revelarlo o ficcionarlo de tal manera de que no se cuente tal cual lo que ocurrió.

-¿Crees que también se hará lo mismo con la historia de Marcela Basteri, cerrarla sin decir lo que realmente pasó?

“Luis Miguel, la serie” es un producto y puedo entender que los profesionales detrás arrastren hasta el último minuto esa historia. Así son todas las telenovelas, no pueden empezar con el final, pero sí me preocupa el manejo que le vayan a dar. Una cosa es la verdad y otra cosa es que Luis Miguel permita que se distorsione la realidad de su vida. Ese es el punto. No puedes distorsionar. Espérate el momento que quieras para contarlo, el que corresponda y cómo quieras, pero sin distorsionar, como han venido distorsionando realidades que todos conocemos.

Marcela Basteri junto a su hijo Luis Miguel, de niño.

-¿Qué se decía en los 90 del paradero de Marcela Basteri? Porque en tu libro de 1994 tú dices que ella está en Italia.

En ese momento, Luis Miguel estaba enojado con Marcela. Cuando yo lo entrevisté en el 89, así se sentía él. Su mamá los dejó y su papá lo explotó. Eso es lo que yo sacó de esa entrevista. Mi libro sale en el 94, en ese año no había nada que pudiera apuntar a lo que luego se dijo de Marcela. En esa época, eran muchas las versiones. Se decía que se había ido con un ex novio. Yolanda Mingo, la última pareja de Luis Rey, me dijo que sabía por él que Marcela había tenido una niña y que estaba viviendo con un hombre y que Luis Miguel había ido a pedirle a su papá para pasar la Navidad todos juntos . En ese momento había muchas versiones. Eso que te cuento es del año 98. Luego ya revienta todo.

- ¿Fue Luisito Rey tan malo como lo pintan en la historia? Porque en la primera edición de tu libro no lo muestras tan malo y en una serie que hiciste sobre él y que está en YouTube también algunos testimonios son gentiles con él: era exigente, pero no era un villano como en la serie.

El Luis Rey que yo pinté en mi libro es un niño de pecho junto al Luis Rey que pintó su propio hijo Luis Miguel, lo pintó diabólico, maquiavélico y todo lo que quieras. Yo no lo conocí, no lo traté. Yo entrevisté a Luis Miguel y, evidentemente, en alguna ocasión por eso cruzas una palabra con él, pero no pasa de allí. Pero yo te voy a decir algo. A Luis Rey se le perdieron las patas en ese manager que quiso ser para Luis Miguel. Yo no quisiera tener un manager así que me indujera a las adicciones para que yo cante maravilloso en la siguiente canción en la que ya tengo que salir hecho un niño sexy. Pero tan maquiavélico como en la serie, honestamente, hay mucha gente que ha salido a decir se le pasaron a Luis miguel las cucharadas que le aventó al villano de su papá.

- Se dice que debido a cómo fue Luisito Rey, Luis Miguel empezó a desconfiar de todos. ¿Actualmente Luis Miguel confía en alguien?

Luis Miguel no confía en nadie y sigue rodeándose de gente que no lo quiere y no lo cuida. Ha habido gente que sí lo ha querido, que sí lo procuró, pero él los quitó de su vida. Está bien que Luis Miguel no confíe, pero él vuelve a meter gente como para no confiar. Y Luis miguel ya es adulto y debería poder experimentar de gente que ha estado con él.

Luis Miguel y Mariana Yazbek se conocieron en 1987, cuando el Sol de México gozaba del éxito de su séptimo álbum “Soy como quiero ser”. (Foto: Archivo)

-¿A qué personas nunca debió sacar de su entorno?

A mucha gente que lo quería. Rossy Esquivel es un gran personaje en su vida. Él la echa, pero ella no era nada más alguien que le manejaba la prensa, ella fue como su mamá en los momentos más difíciles. A Mariana Yazbek, a Peque Rossino, que estuvo 10 años al frente de su banda y que fue a uno de los primeros que a los que les dio una patada. A la gente que más lo ha querido, Luis Miguel les ha dado una patada. Esa es la realidad.

Aclaración: Esta entrevista se realizó en el mes de marzo, antes del estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".

VIDEO RELACIONADO :

Luis Miguel y su rol como padre de Michelle Salas. (Fuente: Saltar Intro

MÁS EN SALTAR INTRO :