Aclaración: Este artículo se publicó el 10 de abril de 2021. Se actualizó tras el estreno de "Luis Miguel, la serie".

El distanciamiento de Luis Miguel de Sergio, su hermano menor, será uno de los temas más interesantes que se abordarán en la segunda temporada de su serie biográfica para Netflix y Telemundo. Así como también lo serán los romances que tuvo el cantante en la década del 90. Entre los que destacan: Sofía Vergara, Rebeca de Alba, Paty Manterola, Daisy Fuentes y, sobre todo, Mariah Carey, quien habría sido un factor clave en el quiebre de su relación con Sergio Gallego, a quien no le dirige la palabra desde hace casi 20 años.

Los periodistas Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera, cuya investigación en “Luis, mi rey” fue tomada como base para “Luis Miguel, la serie”, publicarán el próximo 20 de abril “Oro de rey”, un libro en el que, entre otras cosas, explican cómo la complicada relación que tuvo el cantante con la intérprete de “All I Want For Christmas is You” afectó su carácter de tal manera que generó el ambiente para una pelea -hasta hoy- no superada- entre el artista y su hermano menor.

En conversación con El Comercio, los periodistas explican que, a diferencia de Alejandro, el hermano ‘más mediático’ de Luis Miguel, Sergio Gallego tiene un estilo de vida muy distinto, aunque su carácter fuerte es muy parecido al del cantante.

“La forma de ser de Sergio es muy parecida a la de Luis Miguel, son personas muy afines y tienen el carácter muy fuerte. Contrariamente a Alejandro que es un poco más mediador y mantiene el contacto con ambos hermanos. Es importante recordar que Sergio de chiquito es apartado de su madre, se va a vivir con la abuela y Luis Miguel lo rescata, pero siempre se quedó con esa forma de ser dura , como los Gallego”, explica Juan Manuel Navarro, aludiendo al año 1986, en el que se ve por última vez a Marcela en el aeropuerto de Pisa viajando de la mano de Sergio hacía España para encontrarse con Luisito Rey.

Marcela Basteri y su hijo Sergio en la última foto que se tiene de ella. Imagen tomada del libro "Luis Miguel, la historia".

UN MAL MOMENTO

El libro “Oro de rey” amplía la versión que ofreció en 2018 en la TV mexicana Octavio Foncerrada. El doctor que se encargó de educar a Sergio por pedido de Luis Miguel aseguró en el programa “Ventaneando” que el punto de quiebre se produjo cuando el todavía adolescente Sergio estaba evaluando la carrera universitaria que estudiaría al terminar el colegio. Luis Miguel había aprobado la posibilidad de que se vaya a Inglaterra con todos los gastos costeados por él, pero los periodistas afirman que un suceso incómodo para el cantante se produjo el mismo día en que se reuniría con su hermano para cerrar los detalles de su viaje.

Axel Llunas interpreta a Sergio Gallego en "Luis Miguel, la serie", segunda temporada. (Foto: Netflix)

En aquel año, 2001, las noticias reportaban que Luis Miguel había terminado su relación con Mariah Carey. Ella, al poco tiempo, fue internada en un centro médico. Canceló sus presentaciones alegando “agotamiento extremo”, pero el periódico “The Sun” reportó que había intentado suicidarse tras su ruptura con ‘El Sol’ de México. El libro explica que Luis Miguel decidió visitar a Mariah en el hospital y, después, resolver el tema de su hermano, pero la madre de Mariah Carey impidió que tenga acceso a su hija en el hospital. El momento, en líneas generales, era de mucha tensión para el artista.

Mariah Carey y Luis Miguel. (Foto: Getty Images)

“El día en que se produce esa discusión era el peor momento posible para abordar ese tema (los estudios de Sergio). Luis Miguel ya venía como venía de lo que según él era un desplante inaceptable de la mamá de Mariah. Entonces se produce ese choque, esta chispa que salta y hace que arda todo”, relata Javier López Herrera, en cuyo nuevo libro se detalle cómo la cantante estadounidense, previamente, no era del agrado ni de la familia ni del entorno cercano del músico.

LA POSIBILIDAD DE UNA RECONCILIACIÓN

¿Será posible una reconciliación entre los hermanos? Ambos periodistas consideran que sí. “Tenemos información de que hubo muchos intentos para juntarlos. Hasta ahora, el momento no se ha dado, pero creo que el tiempo lo hará posible. Creo que ese reencuentro se va a dar, pero sin forzarse”, asegura Navarro.

“Como decimos en el libro, nos gustaría que en algún momento dado esa parte en concreto de su vida tenga un final feliz, y que se dé sin cámaras ni altavoces, porque al fin y al cabo son hermanos”, añade López Herrera.

Luis Miguel y Mariana Yazbek se conocieron en 1987, cuando el Sol de México gozaba del éxito de su séptimo álbum “Soy como quiero ser”. (Foto: Archivo)

MARIAH, ¿LA RELACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LUIS MIGUEL?

Aunque la primera temporada de “Luis Miguel, la serie” hizo que muchos creyeran que la fotógrafa Mariana Yazbek fue el más grande amor del mexicano, para los biógrafos del artista Mariah Carey tiene un peso mucho más importante en su historia.

“Mucha gente cercana a él lo dice: Mariah fue uno de sus grandes amores, sino el primero, el segundo Él estaba muy entusiasmado con Mariah. Cuentan personas de su entorno que su casa en Acapulco la remodeló al gusto de Mariah Carey. Otro amigo suyo nos contaba que, antes de estar con ella, Luis Miguel escuchaba jazz, pero cuando empezaron a salir, escuchaba música como la de Mariah Carey. Estaba muy enamorado de ella. Tú veías que le valía dejarse tomar fotos en todo el mundo con ella. Que si andaban en Italia, en Nueva York, en París o en México. Él se veía enamorado y le dolió mucho cuando terminaron, él terminó muy mal a nivel personal. Mariana Yazbek fue su gran amor de los 20 años, pero duró muy poquito. En su etapa más adulta, Mariah significó mucho más para él. Él le dedicó su 100% a esa relación, pero no funcionó”, explicó Navarro.

Para Javier León Herrera la ruptura fue tan dura para Luis Miguel que hasta lo afectó físicamente, pues había cedido mucho para estar con la cantante: incluso con ella acabó un poco con el secretismo en el que se han desarrollado sus romances.

“Con Mariah sucedió algo que no ocurrió cuando estaba con Daisy Fuentes: él bajó la guardia, bajó ese caparazón que siempre le ha caracterizado, abrió su privacidad con Mariah probablemente arrastrado por ese enamoramiento tan pasional”, explica el periodista, quien menciona una anécdota que se relata en “Oro de rey”: la noche en la que un ‘paparazzi’ los aborda en su limosina e impide que cierren la puerta para poder retratarlos y, para sorpresa suya, los artistas posan para su lente.

“Él esperaba que le tiraran un portazo o la cámara, pero ellos seguían allí en lo suyo. Eso te da a entender que ellos vivían en una nube de amor que a Luis Miguel le hizo bajar la guardia y, desafortunadamente, acabó siendo muy doloroso para él porque el final fue abrupto, inesperado y de unas consecuencias que hasta lo llegaron a afectar en su físico. Terminar con ella le hizo mucho daño”, cuenta el español.

La biografía "The Meaning of Mariah Carey".

LA VERSIÓN DE MARIAH CAREY

A fines del 2020, Mariah Carey publicó “The Meaning of Mariah Carey”, su libro autobiográfico. En el capítulo “El Elvis latino”, la artista se refiere a su relación con el mexicano. Además de dar detalles sobre los detalles que tenía el cantante con ella, la estadounidense describe, desde su punto de vista, los factores de la separación.

El primero de ellos tiene que ver con el entorno de Luis Miguel, al que califica de “aburrido” y “conservador”. El segundo, explica Mariah, tuvo que ver con lo mucho que le costaba al artista entender su identificación como una mujer afroamericana, pero finalmente, un tercer factor tiene que ver con heridas que el cantante tenía que cerrar.

Mariah Carey dice saber que la historia familiar de Luis Miguel es muy complicada y que ella intentó darle “apoyo emocional”, pero que ella también tenía problemas propios con los que lidiar y, en un momento, dice: “No nos estábamos ayudando a sanar mutuamente”.

Al cierre del capítulo que le dedica al cantante, la intérprete de “Allways be my Baby” dice que, en sus mejores momentos, Luis Miguel podía ser “generoso, espontáneo y apasionado”, pero que en los peores era “errático y ansioso” y tenía una “nube negra” siempre sobre él.

EL DATO

“Oro de Rey” ya se encuentra a la venta. En América Latina se puede ordenar a través de Amazon. En el Perú está disponible en las principales librerías, como Crisol y Librería Sur. Entre las revelaciones que se pueden encontrar en “Oro de Rey”, destacan: la historia del último encuentro de Luis Miguel con Marcela Basteri (que no fue en un concierto en Argentina, como se creía), las cláusulas que se le habrían ofrecido a Aracely Arámbula para “salvar” su noviazgo con ‘El Sol’ y el por qué, a pesar de haber grabado un disco con la colaboración de Emilio Estefan, en inglés, finalmente desertó a perseguir el ‘crossover’ que sí hicieron artistas como Shakira y Ricky Martin.

Javier León Herrera (España) y Juan Manuel Robles (México) son los autores de "Oro de rey", libro sobre la vida del cantante Luis Miguel.

