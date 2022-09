A través de una breve pero amena conversación con el actor de 49 años, conversamos vía Zoom. En esta charla, nos habló de este nuevo personaje del que dice espera volver a interpretar así como del enfoque que le daría al mercado hollywodense después de su experiencia en la serie protagonizada por Ralph Macchio.

—Fue una gran sorpresa para todos verte en la temporada 5 de “Cobra Kai”. ¿Cómo llegó a ti este este personaje?

Fue de una forma nada convencional y totalmente atípica. El valor realmente lo tiene el manager en Estados Unidos que convenció con el demo reel y con ciertas escenas que había hecho en inglés y que tenía archivadas para el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, no hubo un proceso de cásting y tanto los creadores como los productores de la serie y el estudio decidieron que sería yo el elegido. Fue muy loco.

—Leí en una entrevista tuya que la pérdida que sufriste de tu padre cuando eras niño, te sirvió para afrontar este nuevo papel en la serie. ¿Cuéntanos cómo fue el proceso de encarnar a Héctor Salazar?

Sirvió sobre todo para entender lo que estaba pasando yo como actor, no como personaje. Poder entender el proceso del personaje de Miguel (Xolo Maridueña) toda esa incertidumbre y todo lo que conlleva los trastornos psicológicos y emocionales de crecer sin un padre, sin esa figura paterna y pues definitivamente ponerlo como al servicio de la relación básicamente.

Luis Roberto Guzmán y Xolo Maridueña en una escena de la quinta temporada de "Cobra Kai".

—¿Que te dejó el personaje a ti como actor, como persona?

Ganas de más.

—¿Hay posibilidades de que vuelvas en la sexta temporada?

Pues no sé si hay una sexta y si la hay no sé si lo regresen. Esa es la vida del actor, la incertidumbre. Si recibo el llamado, pues será honrosamente bienvenido. Definitivamente todo tiene una razón de ser y todo tiene un objetivo y siento que de alguna manera cumplió con la necesidad de esa historia en específico el momento y la participación que tuve.

—Igual queda como medio abierta esa historia entre Héctor y Miguel, por eso te preguntaba.

Definitivamente, cruza los dedos (risas)

—¿Cómo fue grabar con Xolo Mariduena?

Una maravilla. Fue increíble, él es un cuate que para su edad es muy maduro y su mirada refleja mucha profundidad y mucha madurez y en el set es muy generoso porque al final de cuentas, me estaba enfrentando a otro idioma, el inglés que no es mi idioma nativo y si había alguna duda, en una indicación o algo que que me decían, se le hacía saber a él para ver si estaba en lo correcto o si se había entendido lo que era y manteníamos esa esa comunicación.

Xolo Maridueña y Luis Roberto Guzmán en el rodaje de "Cobra Kai". / Netflix

—Y esa escena final tan fuerte entre ambos en la que Héctor se revela ante Miguel.

Esa escena es mi favorita, es bien bonita y son muchas veces que la veo y la veo y de repente parece que le está hablando un padre a un hijo: ‘No te cases, no te cases’, como regañándolo de alguna manera pero pues se manifiesta desde una furia, desde una ira, una frustración del propio personaje, pero dada las circunstancias y la situación, parece de alguna manera como si lo estuviera aconsejando y le dijera: no cometas el mismo error que yo cometí.

—¿Hay alguna anécdota vivida en el rodaje que nos puedas revelar?

En el rodaje ‘per se’, no. Grabamos en época de Covid. Estábamos pasando todos los protocolos diarios de pruebas y todo bien, increíble. Luego de eso, fue en Puerto Rico donde hicimos la última escena, fue el 22 de diciembre de 2021. Volvimos a hacernos la prueba rutinaria de Covid y terminamos de grabar el 23. Ese mismo día, vuelo a a Miami para ver a mi madre y me empecé a sentir mal y me hago el test y doy positivo. Osea, yo creo que tenía ahí como un ángel o una protección externa porque seguramente el Covid no se había reflejado en la sangre y estaba dando negativo. Y qué bueno que las cosas fueron así.

—¿Y cómo fue esa Navidad?

Encerrado en un hotel, como te digo, el 22 de diciembre di negativo y me sentía increíblemente bien y el 23 volé y me empecé a sentir como cansado y raro. Y el 24, a primera hora me fui a hacer la prueba y efectivamente di positivo.

—¿Tuviste oportunidad de de relacionarte con el resto del elenco de “Cobra Kai” o solamente estuviste con Xolo en las grabaciones?

Básicamente fue casi todo con Xolo.

—¿Este es tu primera primera participación en una producción en Hollywood o ya habías hecho algo antes?

Es la primera sí. Ya había hecho “Narcos México” que también es una producción de Estados Unidos pero fue completamente y enteramente filmada en México y esta pues es la primera firmada en Estados Unidos y en idioma inglés.

—¿Después de esa experiencia apuntas a probar más cosas en el mercado hollywoodense?

Creo que esto (Cobra Kai) me abre los ojos de que hay una posibilidad y un mercado más y a estar completamente receptivo a a cualquier mercado. Básicamente, a mí lo que me interesa y lo que me llena y me satisface es contar historias.

Luis Roberto Guzmán y Xolo Maridueña en una escena de la quinta temporada de "Cobra Kai".

—¿Antes no te habías detenido a mirar mucho a Estados Unidos?

Fíjate que antes no.

—¿Y eso por qué?

Pues hay que supuestamente estar en el lugar, ¿no? Y yo estoy bien, llevo 23 años establecido en México, aquí está todo mi círculo de amistad, es mi vida. A lo mejor si miro hacia atrás sí hubiese tenido esta perspectiva, a lo mejor lo hubiese intentado. Esto se dio de una manera totalmente orgánica y la verdad, quiero estar como preparado y receptivo y transparente para lo que venga, ya sea del mercado anglosajón o del mercado latinoamericano.

—¿No te mudarías, entonces, por ejemplo, a Los Ángeles?

No lo descarto, pero tampoco lo tengo ahorita como pensado. Creo que ahora, más que nunca, tengo que pensar en mí y en las personas que me rodean. Creo que una movida así sería un cambio bastante contundente y radical, tanto para mí como para la gente que me rodea y creo que no debería ser egoísta en ese sentido. Aparte, ya después de la pandemia, haces casting desde tu casa y tienes que tener tu estudio, con luces y micrófono y todas esas cosas para poder enviar el material. Entonces hasta ahora todo está muy bien y estoy contento con cómo las cosas van van encaminándose.

—¿Tienes algún proyecto cercano del que nos puedas hablar?

Hay una propuesta que está a punto de concretarse sobre teatro, un proyecto bastante interesante. Y pues yo sigo preparándome como persona. Acabo de terminar un taller de interpretación con un ‘acting coach’ argentino muy bueno y sigo investigando y trabajando sobre las deficiencias que yo identifico y que reconozco que creo es importante en este proceso creativo y que me ayude a estar de alguna manera preparado y receptivo para cuando venga un llamado.

DATOS -La temporada 5 de "Cobra Kai" se estrenó el 9 de setiembre en Netflix

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM