‘Pudy’ Ballumbrosio, la revelación de “Mistura”: “Los peruanos somos críticos con nuestro cine, pero solo encontré un comentario malo”

La película peruana “Mistura”, dirigida por Ricardo de Montreuil, sigue acumulando comentarios positivos en redes y prensa especializada. Con un elenco internacional encabezado por Christian Meier, Bárbara Mori y Vanessa Saba, la cinta ha sido recibida como una de las producciones más sólidas del cine nacional de los últimos años.

Entre sus protagonistas destaca también César “Pudy” Ballumbrosio, músico y actor chinchano que da vida a Óscar Lara, el chofer de la protagonista y, al mismo tiempo, el puente hacia la autenticidad de la gastronomía popular peruana. En una conversación con Saltar Intro de El Comercio, el artista nos contó sobre su experiencia y, sobre todo, sobre la riqueza cultural que encierra la película.

Orgullo de pertenecer a una película que rompe esquemas

“Cada noche le dedico una hora a leer los comentarios de ”Mistura" en redes sociales. Te juro que solo he encontrado uno malo, y eso que los peruanos solemos ser críticos con nuestro cine. El resto son positivos y eso me llena de orgullo”, confiesa Ballumbrosio.

Para el artista, el valor de la cinta no está únicamente en su éxito mediático, sino en lo que transmite:

“”Mistura" tiene un mensaje muy claro sobre quiénes somos como país. No solo es una historia de amor o de alta sociedad, es un recordatorio de que la identidad peruana se construye desde la diversidad, desde el encuentro de mundos distintos”.

Óscar Lara: un personaje que encarna la autenticidad

En la trama, Óscar no es solo un chofer. Representa a esa figura que conoce los mercados, las calles, los rincones donde se cocina la verdadera esencia del Perú. “Óscar es calle, es música, es peña. Tiene esa autenticidad que conecta con la patrona y la invita a descubrir otro país, distinto al que ella conoce desde la comodidad de su casa”, explica Pudy.

La riqueza del personaje está en mostrar cómo los trabajadores invisibles de los años 60 también eran portadores de cultura, de saberes, de identidad. “En esa época era impensable que un chofer hablara con tanta confianza a una señora de alta sociedad. Óscar lo hace con respeto, pero con verdad. Ese choque de mundos es lo que hace crecer la película”.

La cultura como eje de “Mistura”

Uno de los grandes aciertos de Ricardo de Montreuil es haber construido un relato donde la gastronomía no es solo un telón de fondo, sino el lenguaje cultural que une a los personajes. En palabras de Ballumbrosio:

“Cada plato en Mistura cuenta una historia. Cada persona en la cocina aporta algo propio, desde su pueblo, desde su identidad. Eso refleja cómo se construye el Perú: con ingredientes distintos que juntos se convierten en algo único”.

La cinta refuerza la idea de la gastronomía como símbolo de mestizaje. No se trata únicamente de recetas, sino de memorias, afectos y raíces que dialogan. En este sentido, “Mistura” se convierte en una carta de amor al Perú, pero también en un espejo de lo que significa reconocerse en la diversidad.

El mestizaje como fuerza cultural

La película no evade la tensión social de los años 60, marcada por desigualdades entre clases. Sin embargo, la gastronomía aparece como un espacio donde esas barreras se diluyen: “Cuando los personajes entran a la cocina, ya no importan los apellidos ni la clase social. Importa lo que cada uno puede aportar desde su tradición. Esa mirada horizontal es fundamental porque nos recuerda que todos tenemos una voz cultural que vale”, afirma Ballumbrosio.

César Ballumbrosio, conocido como "Pudy" para los amigos, es parte del cast principal de "Mistura", película dirigida por Ricardo de Montreuil. (Foto: Cinecolor)

Óscar encarna esa mediación. Él invita a mirar la riqueza del país desde abajo, desde el mercado de Ramón Castilla hasta la peña familiar, donde la música afroperuana también tiene un lugar central.

El empoderamiento femenino y la cocina como resistencia

Otro de los mensajes que destaca ‘Pudy’ es el empoderamiento femenino. Su personaje acompaña a la protagonista en un proceso de autodescubrimiento y resiliencia:

“La película muestra que una mujer no debe depender de su marido para salir adelante. Puede encontrar fuerza en sí misma y en lo que la rodea, como la cocina, que es también un espacio de resistencia y de creación”.

Así, “Mistura” no solo es una historia romántica o gastronómica, sino también un relato sobre la autonomía y la capacidad de reinventarse.

Identidad en cada detalle

La autenticidad cultural de “Mistura” se refleja en escenas cuidadosamente construidas. Ballumbrosio recuerda una en particular: “En el mercado, hay un momento en que la patrona se asusta y me toma de la mano. Ese gesto transmite mucho: yo soy quien la sostiene, quien la cuida. Es un símbolo de confianza y de que, a pesar de las diferencias, podemos apoyarnos mutuamente”.

Tomás Matsufuji en la película "Mistura". (Foto: Captura de pantalla)

Detalles como este revelan que la película va más allá de la trama. Busca transmitir una lectura cultural sobre la sociedad peruana: las jerarquías, las resistencias, pero también la posibilidad del encuentro.

“Mistura” es más que una película gastronómica

Si bien el título remite al famoso festival gastronómico peruano, la cinta va mucho más allá de la comida. Es una exploración del mestizaje como fuerza cultural, de la música y de la memoria como formas de resistencia, y del encuentro entre clases sociales como posibilidad de transformación.

Por eso, “Mistura” ha sido recibida como una obra que no solo emociona, sino que invita a reflexionar sobre el Perú que fuimos y el que seguimos construyendo.

La película continúa en cartelera.