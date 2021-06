Conforme a los criterios de Saber más

Antes de que la serie “The Walking Dead” se convirtiera en un hito, esto al mostrar sobrevivientes a una pandemia mientras los personajes viajan por una civilización colapsada; hubo un cómic de propuesta similar. Se trata de “Sweet Tooth: El niño ciervo” (2009), escrito y dibujado por el canadiense Jeff Lemire. Doce años después, esta historia llega a Netflix como serie de televisión, pero con cambios sustanciales.

Una gripe mortal

“Sweet Tooth: el niño ciervo” muestra un futuro cercano de la humanidad, donde una peligrosa pandemia ha matado a millones de personas en todo el mundo. A la par, todos los nuevos nacimientos empiezan a mostrar una particularidad inédita: los bebés humanos ahora tienen rasgos de animales, sean hocicos, cuernos o alas.

Tal es el caso de Gus (Christian Convery), quien ha pasado toda su vida en el bosque, a donde su padre lo llevó para alejarlo de quienes buscan hacerle daño a estos niños solo por ser distintos. Gus, quien lleva la cornamenta de un ciervo, tiene que dejar su hogar tras conocer a Tommy Jepperd (Nonso Anozie); un sobreviviente rudo y de pasado misterioso. Si bien el planteamiento no es el más luminoso del mundo, la serie es sobre la esperanza y los vínculos que las personas establecen unas con otras.

En el mundo de "Sweet Tooth", los bebés humanos empezaron a nacer con rasgos de animales. Foto: Netflix.

El cómic es así hasta cierto punto, pero el cómo trata a los personajes es violento; con toda la dureza que las series post-apocalípticas ya nos tienen acostumbrados, además de un fuerte componente religioso en el protagonista. ¿Por qué ocurrió este cambio? En declaraciones a El Comercio la productora Susan Downey, quien gestó la serie junto a su esposo, Robert Downey Jr. (Iron Man en “The Avengers”), dijo que el objetivo era hacer algo no visto antes.

“Una de las cosas de las que hablamos con Jeff Lemire (creador del cómic) fue sobre el aspecto, el sentimiento y el tono de “Sweet Tooth”. En lugar de hacer algo típico, que sea un poco oscuro, gris y de vibra post-apocalíptica; vimos una oportunidad de crear un mundo que no habíamos visto antes; un cuento de hadas distópico. La idea de que la naturaleza ha recuperado la Tierra una vez que la población había disminuido”, sostuvo.

En línea similar se pronunció Jeff Lemire, quien destaca la abundancia de esta clase de historias en los últimos años para justificar la luminosidad en la versión de TV. Pero aún así, nos cuenta que el cómic mostró un contraste entre ambos tonos. “Definitivamente había oscuridad y violencia, pero había un balance con esperanza, humor y luminosidad; en especial con el avance de la historia. Creo que (en Netflix) han sido capaces de mantener ese balance”, sostuvo.

De izquierda a derecha, Robert Downey Jr. y Susan Downey, productores de "Sweet Tooth". A la derecha, Jeff Lemire, creador del cómic original. Fotos: Mark Ralston para AFP/ Netflix.

Lobo solitario y su cachorro

Además del entorno apocalíptico, otra de las bases para “Sweet Tooth: el niño ciervo” es la dinámica del adulto rudo y el niño que emprenden una aventura donde uno aprende del otro. El ejemplo más reciente en la ficción es “The Mandalorian” de Disney+, pero también puede rastrearse al clásico del manga y cine japonés “Lobo solitario y su cachorro”, el video juego “The Last of Us”, la novela “The Road” de Cormac McCarthy; etc.

Esta nueva serie no inventa la rueda, pero la emplea para su beneficio. “Lo que siempre hizo interesante (el cómic original) es que Gus fuese este personaje lleno de esperanza y, en cierto modo, representa lo que es la niñez para mucha gente; mientras que Jepperd representa lo peor de la humanidad. Es frío, desconectado del prójimo y entonces estos dos personajes, mientras la serie se desenvuelve, empiezan a influenciarse mutuamente y cambiar”, añade Lemire.

De izquierda a derecha, Jepperd en el cómic y en la serie, donde es interpretado por Nonso Anozie ("Game of Thrones"). Fotos: Vertigo/ Netflix.

Y si en algún momento el mundo ha necesitado transformarse y cambiar, es ahora. La serie empezó a desarrollarse en 2018, pero recién en mayo del 2020, en los primeros meses del COVID-19, Netflix aprobó la filmación de una temporada. Un año después, el mundo está en proceso de vacunarse y, en algunas ciudades, la curva de fallecidos baja. ¿Cómo encaja esta nueva serie en el contexto global? Susan Downey parece tener la respuesta:

“ Nuestra historia siempre se ambientó después (del desastre), es buscar lo positivo que puedes sacar; una forma de avanzar y aferrarse al mundo; encontrar tu lugar, de construir tu familia. ”

LA FICHA:

Sinopsis: En una peligrosa aventura por un mundo posapocalíptico, un niño mitad humano y mitad venado busca un nuevo comienzo acompañado de un arisco protector.

Plataforma: Netflix

Clasificación: 13+.

Temporadas: 1 (8 capítulos)

Duración: 45 minutos, aproximadamente, por episodio.

Elenco: Nonso Anozie, Christian Convery, Adeel Akhtar.

Fecha de estreno: 4 de junio.

