Curiosamente, la actriz colombiana Lorna Cepeda no ha visto completa la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, que entre 1999 y 2001 tuvo 335 episodios y gran audiencia en esos años. La conocida “peliteñida” reconoce también lo complicado que fue para la producción terminar la temporada.

Patricia Fernández es el personaje más querido de Lorna Cepeda, no solo por ser carismático y jocoso, sino porque estuvo muy bien logrado a nivel actoral. “Me da muchísima risa. Y es my chistoso, porque cuando yo me veo en realidad no me veo a mí misma, sino realmente al personaje, y me parece increíble, porque es como si esa persona fuera absolutamente otra”, cuenta Cepeda a Saltar Intro.

“Yo tengo que ser sincera. “Yo soy Betty, la fea” no la he visto constantemente, porque cuando la grabamos no había tiempo de verla. Solo me moría por ver los capítulos y todo. Hace poquito, traté de empezarla a ver y me pareció súper divertida, me pareció muy buena. Es que es demasiado buena. Hasta hoy entiendo por qué la gente, que es parte de esta nueva generación también están viéndola”, agrega Cepeda a Saltar Intro.

Lorna Cepeda explica cómo la han estereotipado por "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)