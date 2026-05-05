Resumen

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Nick Gehlfuss en su rol del agente especial del FBI Bill Goodman dentro de la serie "CIA".
Nick Gehlfuss en su rol del agente especial del FBI Bill Goodman dentro de la serie "CIA".
/ Mark Schafer
Por Redacción EC

Ocho años no pasan en vano y Nick Gehlfuss (Cleveland, 1985) lo sabe. Ese fue el tiempo que el pelirrojo actor dio vida al doctor Will Halstead en “Chicago MED”, el último de los spin off’s surgidos tras “Chicago Fire”, éxito televisivo creado por Dick Wolf allá por 2012.