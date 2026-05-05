Ocho años no pasan en vano y Nick Gehlfuss (Cleveland, 1985) lo sabe. Ese fue el tiempo que el pelirrojo actor dio vida al doctor Will Halstead en “Chicago MED”, el último de los spin off’s surgidos tras “Chicago Fire”, éxito televisivo creado por Dick Wolf allá por 2012.

“Cuando recibí el papel de Will, simplemente cambió mi vida. No sabía qué sería trabajar con ese equipo y rápidamente me di cuenta que me encantaba”, cuenta el padre de dos hijos en diálogo con El Comercio a propósito del estreno de su nueva serie “CIA” este 13 de mayo en Universal+.

Aunque ya había aparecido en algunas series y películas, sería en “Chicago MED” que Gehlfuss evolucionó hasta ser el artista que es hoy. En el drama médico, su personaje se caracterizaba por su vocación para salvar vidas, pero a la vez por una impulsividad que lo puso más de una vez al borde o del despido o inclusive de un juicio.

Nick Gehlfuss en su rol del doctor Will Halstead en el exitoso drama médico "Chicago MED"

Cada uno de los retos que significaron esas ocho temporadas en la serie de NBC (y Universal+ en Latinoamérica) fueron seguidos muy de cerca por el hombre detrás de algunos de los éxitos más renombrados de la pantalla chica en el último tiempo: Dick Wolf. Sobre él, pero principalmente en torno a todo el equipo que lo rodea, Nick tiene una opinión contundente.

“Trabajé ocho años con ellos y, sinceramente, no sabía que podría suceder después, pero no me sorprende estar de vuelta con el equipo porque con ‘CIA’ se están desafiando a ellos mismos, están ofreciéndole algo distinto al público. Les encanta desafiarse creativamente de forma permanente, y me gusta estar a su lado. Dick Wolf me ha cambiado la vida por segunda vez”, añade en una entrevista realizada vía Zoom.

DE SALVAR VIDAS A EXPONER LA SUYA

Aquel impetuoso doctor Halstead repetía cada vez que era necesario la frase “soy doctor porque quiero salvar vidas”. Hoy, como el agente especial del FBI Bill Goodman, Nick Gehlfuss tiene a su cargo un personaje diametralmente distinto. Su misión es, junto al agente de la CIA Colin Glass (Tom Ellis) salvaguardar a Nueva York y al planeta de peligros inesperados. En dicho propósito, el actor de 41 años ha tenido que dejar los bisturís y las batas blancas, por las armas y las peleas a puño limpio.

“Entiendo que, a su manera, Will y Bill tienen un objetivo similar: proteger personas, pero Bill es bastante capaz, inteligente, pero también un bastardo (risas). Ha tenido entrenamiento militar. En mi caso, nunca había usado un arma antes, así que tuve que aprender cómo hacerlo. También estoy aprendiendo a hacer coreografías de luchas y trabajo con dobles. Y seguramente me verán corriendo como un pato con la cabeza cortada. Es maravilloso este nuevo mundo y esta especie de patio de juegos me resulta maravilloso”, añade.

Nick Gehlfuss como el agente especial del FBI Bill Goodman. / Jason Bell

Si en “Chicago MED” el elenco tenía muchos rostros visibles que intercalaban protagonismo a lo largo de los episodios, en “CIA” la tarea está asignada a una dupla. Gehlfuss destaca lo bien que ha congeniado con Tom Ellis, quien interpreta una contraparte bastante curiosa en la tarea de ‘salvar’ al mundo de los más inesperados peligros. El actor galés tiene un rol de agente desinhibido y capaz de llevar a su compañero al límite en cada operación.

“La verdad que ha sido una alegría artística trabajar junto a alguien como Tom. Estoy creativamente satisfecho y muy orgulloso del trabajo que hicimos en esta primera temporada, además de sorprendido por cómo él y yo nos unimos, para ser honestos, porque jamás habíamos trabajado juntos antes. Sin embargo, tener las cosas claras ayuda a hacer una serie de TV, algo que para nada es una cosa fácil de hacer”, continúa para este Diario.

EL SALTO DE CHICAGO A LA ‘GRAN MANZANA’

Aunque de las tres series del universo “One Chicago” es “Chicago MED” la que menos trabajo en exteriores conlleva, hablar de la ciudad en mención no puede evitarse en un diálogo como este. Más aún si la comparación es con “CIA”, producción que se rueda íntegramente en Nueva York, con todo lo que eso conlleva.

“Claro que la ciudad es otro personaje. Aunque en “MED” trabajábamos en el set de un hospital, en ocasiones salíamos y mostrábamos la ciudad. Ahora pasa lo contrario, Nueva York lo es todo. Y no existe mejor escenario para un actor que esta ciudad. Aquí cada día es una aventura, o como ir en un largo viaje en carretera. Y resulta curioso porque yo empecé a actuar aquí y, por ende, ahora estoy como que volviendo a mis inicios. Así que aprovecho para conocer nuevas partes de la ciudad. Porque NY no tiene igual”, continúa.

Tom Ellis y Nick Gehlfuss en una escena de "CIA" que irá por Universal+ desde el 13 de mayo. / Spencer Pazer

“CIA” es un spin off de la también exitosa “FBI” –creada, por supuesto, por Wolf Entertainment y que se emite en CBS en Estados Unidos y Universal+ en Latinoamérica. Ocho temporadas protagonizadas hasta el momento por Missy Peregrym y Zeeko Zaki. El show de acción ha tenido ya un spin off con la serie de Gehlfuss y Ellis. Por lo pronto, se sabe que la temporada debut de “CIA” tiene 12 episodios, y acaba de renovarse a una segunda parte para los próximos meses. ¿El futuro de su propuesta es algo que le preocupe en demasía al nacido en Cleveland?

“Primordialmente, hago mi trabajo, pero también recibo cierto feedback. No es que vaya buscando revistas para leer críticas, pero sí leo algunos comentarios sobre el rating, y creo que si nos han informado en torno a una renovación es porque, seguramente, las cosas van bien. Además, que luego de una semana de emisión un episodio alcance 11 millones de reproducciones (sumadas en distintos formatos) también debe indicar que las cosas van bien”, continúa el artista y padre de dos hijos.

Gehlfuss es lo que en Latinoamérica puede verse como un ‘bicho raro’. Sus ocho años en “Chicago MED” le valieron fanáticos en todo el planeta, hashtags y dedicatorias virtuales de todo tipo, aunque ni aún así ha cedido a la tentación de las redes sociales. El actor no las cuestiona ni critica a quienes las usan, pero sí tiene muy clara una filosofía lejana a lo virtual. A los 41 años y con el reconocimiento alcanzado, todo indica que seguirá así.

El actor galés Tom Ellis, el otro protagonista de la serie "CIA". / Mark Schafer

“Es verdad, no estoy en redes sociales, me gusta hacer lo que estamos haciendo ahora: hablar frente a frente. Es mi opinión, claro, no quisiera hablar en general por todos los actores. Yo prefiero concentrarme en mi trabajo. Además, tengo una familia y tiempo para pasar con ellos, por lo que no me gusta pasar mucho tiempo en el teléfono”, concluye.

SEPA MÁS

“CIA” se estrena el 13 de mayo en Universal+. La serie tiene como creadores a Dick Wolf, David Chasteen, David Hudgins, Warren Leight y Nicole Perlman. Además de Gehlfuss y Ellis, actúan Natalle Linez, Necar Zadegan, entre otros.