Corrección: Esta entrevista fue publicada originalmente el 11 de noviembre de 2020

“Es el material del que están hechos los cuentos de hadas; el príncipe y la princesa el día de su boda. Pero los cuentos de hadas usualmente acaban en este punto, con la simple frase ‘vivieron felices para siempre’”. Esas líneas del arzobispo de Canterbury, pronunciadas en la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana, bien podrían resumir el destino de su complicado matrimonio, sobre el cual “The Crown”, la gran ganadora de los Globos de Oro 2021, puso el foco en su cuarta temporada.

En el 2020 la serie de Netflix siguió a la familia real británica desde 1979 hasta 1990, todo el oncenio de Margaret Thatcher, “la Dama de Hierro”. Esos años también se vieron marcados por el tormentoso matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1981; unión que no prosperó y donde una de las partes murió en un accidente. El Comercio conversó con los actores Josh O’Connor y Emma Corrin, quienes interpretan a este dúo y fueron ganadores del Golden Globe a Mejor actor de serie dramática y Mejor actriz de serie dramática, respectivamente.

La princesa del pueblo

La presencia de Diana Spencer en la Familia Real fue capturada de manera exhaustiva por la prensa, desde que empezó a salir con el heredero al trono, pasando por el anuncio del compromiso, la boda y los viajes alrededor del mundo; todo eso construyó su imagen. “Creo que tenía una manera de llegar a las personas, de una forma en la que ninguna celebridad o integrante de la Familia Real había tenido antes”, contó Emma Corrin ante la consulta de El Comercio de por qué tantas personas apreciaban a Diana. “Ella tenía esta aura de amor, creo que sabía que la gente la adoraba”, se anima a decir la intérprete de 24 años, solo cuatro más que la princesa el día de su matrimonio. Carlos, esa fecha, tenía 32.

Pero “The Crown” va más allá de representar la imagen pública de Diana, también pinta un claroscuro donde los elementos son ella y sus demonios; lienzo que no oculta los errores, la humanidad de la princesa. Son algunas escenas de Diana y sus documentados trastornos alimentarios las que llevaron a que la serie incluya una advertencia de contenido sensible en los nuevos episodios. Le preguntamos a Corrin si le preocupa que su performance pueda resultar impactante para audiencia, considerando que la narrativa común es presentar a Diana como una “santa”.

“No creo que me preocuparía si consigo humanizar a alguien que ha sido convertido en un mártir o un santo en cierto modo, espero que sea algo bueno. Estoy interpretando mi versión de ella, no soy Diana y no intento imitarla de ningún modo. Este es el guion de Peter Morgan (creador de la serie) y estamos interpretando personajes, pero creo que lo increíble del guion de que es muy humano; va tras las puertas cerradas y muestra todas las fallas y partes increíbles de alguien. Así que, si la gente se siente impactada, es debido a la escritura de Peter”, dijo.

Pero la serie no solo muestra a la princesa decaída, o la que realiza acciones benéficas; sino a la Diana de Gales que se encuentra a sí misma y, a lo largo de los años, crece. Dos escenas marcan este cambio, conversaciones del personaje con el duque Felipe (Tobias Menzies); el otro “outsider” de la familia real.

Corrin: “Ya no es más esa joven despreocupada, algo fresca y coqueta; sino la mujer que ha visto más allá de la fachada de la Familia Real y ha tenido suficiente”.

Esposo vs. esposa

¿Era Carlos el enemigo de Diana? “No creo que esa palabra describa su relación”, nos cuenta Josh O’Connor, quien al igual que Corrin nos habla desde su casa en una videollamada de Zoom. “Ninguno de ellos son capaces de ayudarse a sí mismos. Fundamentalmente, Diana es una de las personas más amadas en la historia moderna y no hay mucho que nadie pueda hacer para que Carlos sea agradable en esa historia”, nos cuenta.

“The Crown” no es ajena a mostrar los líos matrimoniales del Palacio de Buckingham, como los ocurridos entre la Reina Isabel y el duque; que en la cuarta temporada están en equilibrio y esperan similar conducta de su hijo y nuera. Eso no es lo que ocurre, pero no por falta de voluntad. “En nuestra versión Carlos intenta hacer que funcione, ambos lo intentan, y él es quien al final dice 'no te está haciendo feliz, no me está haciendo feliz, no está haciendo feliz a Camila, nadie está siendo feliz aquí”; resalta O’Connor, quien pone en la mesa el tercer elemento del triángulo amoroso: Camila Parker Bowles, la amante del príncipe y su actual esposa; tras el fallecimiento de Diana.

¿Cómo plasmar en la pantalla un matrimonio que se derrumba? Pues con mucho esfuerzo. Corrin nos habla que en uno de los momentos de esta temporada, donde tiene que hablar sinceramente con Carlos, tuvo problemas. “Es una escena en la que Diana atraviesa algo sumamente emotivo: le abre su corazón a Carlos y le muestra que lo ama, y yo casi no logré hacerlo. Los encargados de dirección y de asistencia de dirección me decían que me entendían, que era algo enorme y que me tomara todo el tiempo que necesitara. Sentir ese apoyo de todos los que te rodean es genial".

Pocas personas son tan conocidas a nivel mundial como Diana y Carlos, lo cual plantea un reto. ¿Cómo una historia tan conocida adquiere nueva vida? Esa es la magia de los cuentos de hadas, incluso de aquellos sin final feliz: todo depende de quién, y cómo, lo cuente.

LA FICHA:

Sinopsis: Este drama narra las rivalidades políticas y el romance de la reina Isabel II, así como los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX. La más recinte temporada aborda la aparición de Lady Diana en la realeza británica y su trágico final.

Género: Drama, drama histórico, series políticas.

Temporadas: 4

Tiempo promedio por episodio: 54 minutos.

Elenco: Olivia Colman, Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki, Josh O’Connor, Gillian Anderson.

Plataforma: Netflix

Clasificación: +16 años (Perú)

Año: 2016-2021.

Títulos similares: Downton Abbey (2010), Juego de tronos (2011), House of Cards (2013)

Calificación del autor: ★★★★★.

