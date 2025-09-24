La ciudad de México fue el escenario elegido para la conferencia de prensa internacional de “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), la más reciente obra de Paul Thomas Anderson que reúne a Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Sui Wonders, Sean Penn, Penélope Cruz, Regina Hall y Teyana Taylor en una historia que combina acción, drama y comedia.

El evento no solo permitió conocer más sobre el proceso creativo, sino también sobre la manera en que el director y los actores conciben esta producción que llega a los cines el 25 de septiembre. Esto es todo lo que dijeron en exclusiva para Saltar Intro del Diario El Comercio.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El reto creativo de Paul Thomas Anderson

El director, reconocido por títulos como “Magnolia”, “Petróleo sangriento” y Licorice Pizza, explicó cómo construyó esta historia que mezcla géneros de manera poco convencional.

“Quería hacer una película de acción, pero no con la trama tradicional del género. Cada acción debía generar una reacción y mantener la tensión dramática. Al final, lo que realmente me importa son los personajes, ponerlos en situaciones extremas y ver cómo reaccionan”, señaló Anderson.

El realizador añadió que la relación entre padre e hija es el verdadero corazón del filme: “Tengo tres hijas y eso me permitió conectar con la historia. La magia y la dificultad de la paternidad fueron el motor de este guion. Quería mostrar cómo el heroísmo no siempre está en los grandes gestos, sino en estar presente”.

Leonardo Di Caprio es el actor principal de "Una batalla tras otra". (Foto: Warner Bros.) / CHINO LEMUS (C)

Un guion que maduró 17 años

Leonardo DiCaprio reveló que Anderson había comenzado a escribir esta historia hace más de 16 años. Esa persistencia lo convenció de inmediato.

“Cuando Paul llama, primero dices que sí y luego lees el guion. Ha creado mundos únicos y complejos, y este no es la excepción. Lo fascinante es que, pese al tiempo, sigue siendo profundamente actual”, dijo el actor, quien interpreta a un hombre que intenta recuperar la relación con su hija tras años de distancia.

El atractivo del proyecto para los actores

Benicio del Toro destacó la humanidad de los personajes y el peso del reparto.

“Paul construye historias originales, con humor y humanidad. Cada personaje es tridimensional, incluso los antagonistas. Y el elenco era irresistible: trabajar con Leo y con Sean Penn era un sueño pendiente”.

La actriz Chase Sui Wonders, quien debuta en el cine con esta producción, subrayó la oportunidad de aprender en el set: “Estar en un rodaje de Paul es como entrar en una clase maestra. Me dio libertad para explorar y al mismo tiempo me permitió aprender de actores que admiro desde hace años”.

Liderazgo y trabajo con no-actores

Del Toro relató que Anderson integró a personas sin experiencia actoral en varias escenas, lo que modificó la dinámica del rodaje.

“Tuvimos que liderar y acompañar a los no-actores. Eso nos obligó a ser más auténticos y fortaleció la relación entre mi personaje y el de Leo. Fue un desafío, pero también una chispa que enriqueció la historia”.

El director coincidió en que esa decisión reafirmó la idea de que el cine es un trabajo colectivo: “Una película requiere un pueblo entero. Éramos como un circo itinerante viajando por California y El Paso. Esa convivencia creó un espíritu de equipo que se ve reflejado en pantalla”.

Una historia sobre legado

Más allá de la acción, “Una batalla tras otra” propone una reflexión sobre el legado y la resiliencia.

“Sensei, mi personaje, es un héroe atípico, alguien leal y humano. Representa a la generación que guía a la siguiente”, explicó Del Toro.

Para Anderson, el desenlace del filme simboliza el relevo generacional: “La película termina entregando el camino a Chase. Eso me hace sentir optimista: ver a una nueva generación que toma la posta, tanto en la historia como en el cine mismo”.

La mirada de la debutante

Sui Wonders reconoció que al inicio sintió nervios, pero pronto se dio cuenta de que la situación era inversa.

“Benicio y Leo estaban más preocupados por mí de lo que yo estaba por ellos. Me trataban con cuidado, y yo solo pensaba: ‘estoy lista, vamos a trabajar’. Eso me dio confianza”, relató la actriz, entre risas.

Cada jornada, dijo, fue un aprendizaje: “Observar cómo Paul dirigía, cómo se relacionaban los actores con el resto del equipo, fue una escuela completa. Crecí como actriz de maneras que nunca imaginé”.

El valor de la experiencia en cines

El director y los actores coincidieron en que “Una batalla tras otra” debe ser vista en pantalla grande.

“Hicimos esta película para el cine, no para una pantalla pequeña. Queremos que la gente viva esa experiencia colectiva, esa sensación de levantar el vuelo junto a todo el público en una sala”, expresó Anderson.

DiCaprio fue más directo: “Paul creó un universo propio, casi como ”Star Wars", pero en un contexto contemporáneo. Esa magnitud solo se aprecia en una sala oscura, con sonido envolvente y rodeado de otras personas”.

“Una batalla tras otra” se estrena en todos los cines de Perú el 25 de septiembre.