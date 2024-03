Salvador del Solar volvió a la dirección de cine. “La política supuso una oportunidad de servicio público inesperada, y ya concluyó para mí. Mi carrera está vinculada al audiovisual”, dice tajante el cineasta, quien regresa a Perú para filmar “Ramón”, la historia de un hombre que se reconcilia con sus raíces peruanas. La película se iza como una bandera de triunfo internacional, puesto que está producida por Tondero en colaboración con el estudio ganador del premio Oscar, El Deseo, casa productora del director español Pedro Almodóvar.

Este proyecto era el secreto mejor guardado de Miguel Valladares, CEO de Tonderoesperaba ser revelado desde el año pasado y hay mucha esperanza depositada en el proyecto. Por ello, Saltar Intro de “El Comercio” estuvo en la rueda de medios exclusiva con el elenco de “Ramón”, Emanuel Soriano (Perú), Darío Yazbek (México) y Álvaro Cervantes (España), que se realizó en un hotel de Lima, días previos a la fecha de grabación en Huancayo, Junín.

Emanuel Soriano es Ramón, un joven que recibe las cenizas de su padre, con quien no tenía una buena relación. Por lo mismo, decide llevar sus restos a la familia paterna en Huancayo durante el confinamiento. A punto de emprender su camino, se cruza con Mateo, un español varado en Perú debido al cierre de las fronteras por la pandemia. Juntos harán un viaje, que no solo será externo, sino también bastante emotivo.

Emmanuel Soriano, actor peruano (derecha). Salvador del Solar, cineasta (izquierda).

Salvador del Solar y la trama de "Ramón" La próxima película de Tondero, "Ramón", está dirigida por Salvador del Solar y escrita por Héctor Gálvez ("Retablo").

“Ramón no tiene más opción que enfrentar los asuntos personales que la vida diaria lo excusaba de observar”, comenta Del Solar. La primera versión del guion entregado por Tondero Producciones al director peruano hace dos años se centraba en la relación entre los jóvenes. “A mí, me interesaba incluir el tema del padre. Luego, con Héctor Gálvez (guionista de “Retablo”), apareció la idea de que el padre viniera del distrito de Mito en Junín, lo cual trajo la Huaconada, una danza típica que abraza a la película con su simbolismo y contexto cultural”, agrega.

Tras su paso como ministro de Cultura y Primer Ministro del Perú entre 2016 y 2019, en los últimos años, Del Solar dirigió capítulos de la serie de Movistar Play, “Los Prisioneros”, estrenó un programa de entrevistas en Youtube que conduce desde el país donde esté, “Aire libre”, y ha seguido actuando en películas, como “No me rompan” (Argentina) y “Soltera Codiciada 2″. Sumado a ello, la intención de contar historias acorde a un contexto local de su tierra, Perú, siempre ha estado presente en su corazón.

Salvador del Solar, cineasta peruano. (Foto: El Comercio/Alessandro Currarino)

“‘Ramón’, al estar situada en la pandemia, también es una oportunidad para hablar del contexto, pero la historia es mucho más íntima que social. Puede considerarse que ese contexto tenga menos peso que el que tuvo ‘Magallanes’ (2015), una película mucho más social y política”, explica. “En general, me interesan mucho las historias personales que estén situadas en el contexto de la sociedad peruana”.

“Ramón” continúa sumando presupuesto para concluir la película. Se trata de una co-producción que recibió el estímulo de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura en 2023. “El aporte de DAFO es crucial, pero insuficiente. (...) Uno puede llegar a hacer una película con este, pero tendría que ser de un presupuesto muy, muy, acotado. Normalmente, las películas consiguen coproductores con ese estímulo. Es indispensable”, afirma Del Solar.

Emanuel Soriano, Salvador del Solar, Miguel Valladares, Darío Yazbek y Álvaro Cervantes dan detalles sobre la próxima película peruana, "Ramón". (Foto: El Comercio/Alessandro Currarino)

Actores extranjeros

De acuerdo con Del Solar, la conversación con Emanuel Soriano, Darío Yazbek y Álvaro Cervantes fue como si “hablaran el mismo idioma”, ya que comparten la misma formación como actores.

Hablando con Darío Yazbek, Emmanuel Soriano y Álvaro Cervantes La próxima película de Tondero, "Ramón", está dirigida por Salvador del Solar y escrita por Héctor Gálvez ("Retablo").

“Todos estábamos muy nerviosos por una escena que teníamos que filmar, pero lo genial es que Salvador nos invita a co-crear. No solo es que todo ya está escrito en el guion y se debe hacer así, sino que él acepta las propuestas de los actores”, comenta Emanuel Soriano, quien en los últimos dos años ha dado un salto importante en su carrera por participar en capítulos de la tercera temporada de “La reina del sur” (México-Estados Unidos).

Alvaro Cervantes es un actor español.

Convocado por El Deseo, Cervantes se une a la producción peruana en un viaje a Lima y provincias, Huancayo (Junín) y un breve paso por Cusco, donde se sintió “muy arropado”. Nominado a dos premios Goya en 2007 y 2020, el actor español no ostenta o se escandaliza ante nada. Más bien, con un semblante sensato, refuerza su compromiso con la actuación. “El rigor genera entusiasmo y el entusiasmo, rigor, decía mi maestro”, dice. “Es que soy virgo”, bromea, cuando es calificado de “controlador”.

“Llevo algunos años intentando ser menos mental en el trabajo y soltar ese control, que a veces por mi percepción o la presión del rodaje puede ser excesivo”, confesó Cervantes, el ahora nuevo mejor amigo, o como escribe en sus redes sociales, “pata”, de Emanuel Soriano. “‘Ramón’ es una experiencia que me está aportando confianza, en el sentido de que hay algo que está sembrado y puedo dejar rienda suelta para que aflore lo demás”, agrega.

Dario Yazbek, Emmanuel Soriano y Álvaro Cervantes son los protagonistas de "Ramón". (Foto: El Comercio/Alessandro Currarino)

En 2022, Del Solar pensó en Emanuel Soriano para protagonizar la película. De igual modo, contactó a Darío Yazbek Bernal, conocido por “La casa de las flores” de Netflix. El actor mexicano viene de familia de artistas, puesto que su medio hermano es Gael García Bernal, reconocido actor de siete películas nominadas al Premio Oscar (”Amores perros”, “El crimen del padre Amaro”, etc.). “Nos llevamos muy bien y todavía no le he platicado de ‘Ramón’, pero sabrá en su debido momento, cuando regrese a México para continuar con otro proyecto”, dijo Yazbek.

“Había hablado con Salvador para otra producción, que no se concretó, y ahora me buscaron para esta película. Tenía muchas ganas de venir al Perú. Para mí, viajar trabajando es el mayor privilegio que puede haber”, agregó Yazbek.

Inti Briones, director de fotografía de “Canción sin nombre”, se suma al equipo de trabajo de la película de Tondero. Actores, como Jely Reátegui, Liliana Trujillo, Bruno Odar, Lucho Ramírez, Beto Benites, Julia Vargas y Evelyn Ortiz también se incluyen en el elenco.