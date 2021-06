Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 2 de marzo de 2021. Se actualizó tras el estreno de la película en streaming sin costo adicional.

Kumandra, el escenario donde ocurren los eventos de “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”), puede ser un lugar ficticio basado en las ricas culturas del sudeste asiático, pero sus problemas son especialmente relevantes para el mundo actual. La película, dirigida por Don Hall (“Big Hero 6”, “Winnie the Pooh”) y Carlos López Estrada (“Blindspotting”), muestra a un mundo aquejado por el tribalismo y la desconfianza en medio de la invasión de un amorfo y casi imparable mal conocido como los Drunn.

Detenida hace 500 años por el sacrificio de los dragones, esta calamidad fue nuevamente liberada con la destrucción de la Gema del Dragón, acto que puso en mayor conflicto a las cinco naciones que conforman el mundo. Su única esperanza ahora es Raya (Kelly Marie Tran en inglés, Danna Paola en español latinoamericano), una joven guerrera que ha viajado por todo Kumandra en búsqueda de Sisu (Awkwafina), el último dragón, con la ilusión de que ella podrá restaurar la gema y volver a sellar a los Druun.

Durante su aventura la joven encontrará nuevos compañeros quienes restaurarán su fe en la humanidad y le permitirán tomar el paso más importante para salvar a Kumandra: el confiar en aquella persona cuya traición causó parcialmente el desastre.

Namaari (Gemma Chan) es la hija de la lider de su tribu y su traición de Raya (Kelly Marie Tran) causa parcialmente la destrucción de la Gema del Dragón. (Foto: Walt Disney Animation Studios)

Los padres del dragón

Poco antes de su estreno, tuvimos la oportunidad de conversar sobre “Raya y el último dragón” con sus codirectores Don Hall y Carlos López Estrada, así como uno de sus guionistas, Qui Nguyen.

- La historia de “Raya y el último dragón” parece ser sobre la lucha entre el idealismo y el cinismo, así como la importancia de aprender a confiar nuevamente. ¿Qué tan temprano en el proceso de desarrollo decidieron que ese sería el tema de la película?

Don Hall: Bueno, solo para dar un poco de contexto, nosotros ingresamos a la película como hace un año y medio, pero esta ya estaba en desarrollo desde hace cuatro años antes y el ADN del filme siempre fue sobre un mundo fragmentado que necesitaba encontrar la unidad. Pero lo que vimos nosotros como una oportunidad fue hacer eso a través del lente de la confianza. Ese fue el tema que quisimos percolar por toda la película y hacer que todas las escenas giraran en torno a eso. Así que nosotros trajimos esa idea hace más o menos un año y medio.

- Me gustaron especialmente los personajes del padre de Raya (Benja) y la madre de Namaari (Virana). Ambos son líderes que intentan lo mejor para sus pueblos, incluso cuando adoptan ideologías opuestas como el idealismo y el pragmatismo. ¿Qué tan difícil fue mostrar la naturaleza gris de estos personajes de una manera que incluso los más jóvenes puedan entender?

Carlos López Estrada: Creo que lo que fue lo más interesante para nosotros, y especialmente tanto en el padre de Raya y la madre de Namaari, es que nadie en nuestra historia está actuando por intenciones malignas. No son villanos clásicos que quieren traer una horrenda y espeluznante idea a la realidad. Lo que quieren es muy noble y algo muy real: traer salud, prosperidad y bienestar a sus pueblos. El hecho de que aparentan ser antagonistas y villanos es circunstancial y tanto Virana como Benja no quieren causarle sufrimiento al otro, solo que tienen ideas diferentes de cómo lograr sus objetivos.

Creo que Benja es la primera persona en todo el mundo que quiere extender una mano y decir “miren, hemos estado divididos por demasiado tiempo y esta división no puede continuar. Quizás trabajando juntos podemos lograr más que nosotros solos.” Y esa es en parte la batalla de filosofías que mencionaste antes, que de alguna manera es la base de la película

Benja (Daniel Dae Kim) y Virana (Sandra Oh) terminan representando el idealismo y el pragmatismo en la película. (Foto: Walt Disney Animation Studios)

- Raya y Namaari son el corazón de la historia. ¿Qué tan difícil fue mostrar a dos personajes con sentimientos tan complejos entre ellos?

Qui Nguyen: De muchas maneras Raya y Namaari son realmente similares. Tienen bastante en común: ambas son mujeres guerreras que fueron criadas por un solo padre y que tienen muchas responsabilidades sobre sus hombros. Y entonces esta traición que rompe la gema y causa el desastre en sus tierras, ambas lo toman de manera muy personal. Yo diría que hay una versión de esta película en la que podrías seguir a Namaari y si hubiera sido ella la que hubiera encontrado a Sisu primero, podría haber sido su misión el juntar a todos estos pueblos y convencer a Raya a cambiar.

Nosotros mantuvimos la cámara enfocada en Raya y la gran diferencia es que ella llega a conocer a esta increíble criatura que es Sisu. Y es realmente ella la que cambia el juego para ambas y la que finalmente logra que Raya y Naamari vuelvan a tener confianza entre ellas.

El encontrarse con Sisu (Awkwafina), el último dragón, permitirá a Raya a volver a confiar en los demás. (Foto: Walt Disney Animation Studios)

- Una cosa que me impresionó de la película es que tan realistas las peleas fueron... fuera del bebe (Noi), que podía hacer todas esas acrobacias.

D.H.: ¿Eso no te pareció realista? (risas).

Q.N.: Así es como mis hijos actuarían (risas).

Noi (Thalia Tran) es particularmente competente para una infante. Ella se convertirá en uno de los aliados de Raya en su viaje. (Foto: Walt Disney Animation Studios)

- Me preguntaba en qué artes marciales se inspiraron.

Q.N.: Tuve el honor de ser uno de los consultores de artes marciales en la película. Y por supuesto estos estuvieron basados en estilos de pelea verdaderos como el Pencak Silat (arte marcial indonesio), Arnis (Filipinas), Muay Thai (Tailandia) y la lucha libre tradicional vietnamita. Y esos fueron definitivamente los estilos que utilizamos porque el sudeste asiático fue nuestra inspiración para la película, y también queríamos celebrar las artes marciales que vienen de esa región. El combate es bastante realista por una decisión que Don y Carlos hicieron, básicamente queriendo asegurarse la magia fuera mágica y que las artes marciales se apegan a la realidad y las leyes de la física. De lo contrario, si estuvieran lanzando bolas de fuego o saltando por las ramas de un árbol, la magia de los dragones se sentiría menos especial.

- Como mencionaron antes, el estilo visual de la película se basa en el sudeste asiático, una zona rica en historia y arte. Pero, ¿hubo una cultura que quisieron ponerle más atención pero no pudieron por las limitaciones de tiempo?

D.H. No se me ocurre alguna limitación. En la manera en que lo desarrollamos en términos de estar influenciados por muchas culturas diferentes, nosotros no queríamos que un reino estuviera inspirado en solo un país; así que por ejemplo no queríamos que Corazón (Heart) fuera inspirado solo en Tailandia. Queríamos repartir nuestras inspiraciones por toda la película. Y la verdad es que eso fue por el filtro de todo nuestro equipo de desarrollo visual, liderado por nuestros diseñadores de producción Helen Chen y Paul Felix. Quizás a Carlos se le ocurra algo, pero creo que logramos hacer todo lo que nos propusimos.

C.L.E.: No realmente. Tuvimos a tantos artistas dándonos sus aportes por toda la producción y pienso que fueron realmente inteligentes en el hecho que pudieron traer todas sus influencias y las cosas que los inspiraron de sus culturas específicas a la película. Así que lo verás en la ropa, en la arquitectura, en los paisajes y en las personas. Pienso que nuestro mundo es tan diverso como el propio sudeste asiático.

D.H. Quizás por la naturaleza de la película y por el hecho de que vamos a viajar por cinco reinos es que no podemos pasar mucho tiempo en cada uno. Así que puedo decir que hay mucho más para explorar en el mundo de Kumandra de lo que fuimos capaces de mostrar en la película. Pero eso que quedó fuera no fue por otras razones de que teníamos que terminar el filme y que este tenía que tener una longitud razonable.

