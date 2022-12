Con 25 años de carrera actoral, el rostro y trabajo de Andrés Almeida no le es indiferente a nadie. Ya no solo en Latinoamérica es reconocido el trabajo del actor mexicano sino ahora también en España, donde llegó hace unos meses a rodar “Reyes contra Santa”, una comedia familiar en la que da vida al icónico personaje navideño en un tono muy particular. De cara a su estreno en Prime Video este 9 de diciembre, hablamos con él, durante una pausa en el rodaje de una nueva versión serial de “El Zorro”, su próximo proyecto en este otro ‘lado del charco’.

-Hace poco te vimos en “Ana”, con un personaje si bien medio pesado, al mismo tiempo simpático y querible. Y ahora eres nada menos que Santa Claus

Sí, el personaje del “Check” es un personaje que la verdad disfruté muchísimo. Además es algo que trabajé conjuntamente con Ana de la Reguera y es un personaje que está basado en alguien de la vida real entonces espero que no me lleguen amenazas de nada por haberlo representado de esta manera, ¡jaja! Y ahora vamos de Papá Noel, de Santa Claus como dicen acá (España) Esta gran ‘peli’ que estrenamos el 9 de diciembre por Prime Video. Es una historia muy particular, yo de entrada no creía que me hubieran escogido para Santa Claus y además sin hacer casting y sin haberme visto en la vida. El director Paco Caballero, que se ha convertido en un gran amigo, hizo un salto de fe hacia el vacío y me trajo a hacer esta locura, nunca me lo hubiera imaginado en la vida, o sea, representar a este personaje tan icónico.

- Y además es un Santa super atípico

Super atípico y que vive un poco a partir de la tecnología. Es una especie de Steve Jobs que va a revolucionar y se va a ir modernizando justo para conseguir más adeptos y tener como más el cariño de los niños. Es una persona que va expandiendo de alguna manera su marca, su nombre y esto obviamente genera una disparidad y conflicto con los Reyes Magos, que año con año van perdiendo adeptos. Pero también tiene esta otra parte muy pedagógica pues habla de cómo la enemistad, de cómo las envidias generan un mal mayor, el cual eventualmente ellos tienen que sobrepasar como seres mágicos que son. Entonces tenemos también como una moraleja que te deja un sabor muy rico y de un espíritu navideño enorme.

-Es una comedia especial para estas fiestas navideñas pero también muy adulta

Es una comedia de fantasía familiar que está pensada en los niños, pero también pensada completamente en los adultos. Ellos podrán encontrar como ciertas simpatía en los personajes, en las situaciones que viven y en general es para vivir como familiarmente un momento muy agradable y muy divertido. Es una película muy completa y estoy segura que al público le va a encantar.

-¿Cómo preparaste este Santa? ¿Te inspiraste en algo específico?

Fíjate que no, no hubo mucho tiempo para prepararlo. Desde que me enteré que lo iba a hacer a cuando empecé a hacerlo pasaron, no sé, dos o tres semanas. Me dejé guiar mucho por la visión que tenía Paco Caballero. Él tenía muy claro qué es lo que quería de Santa, cómo quería que fuera y sobre todo creo que lo que a mí me ayudó potencialmente fue el hecho de estar caracterizado porque fue una caracterización bastante extensa que tiene una cosa como moderna, medio rockerona y una vez que estaba todo como que el mismo personaje empezó a surgir solo y agarrar una vida muy particular. Empezamos, además, con una escena muy complicada que es la presentación de Santa, un monólogo como de ocho páginas en las que él está frente al Comité de seres mágicos de todo el mundo y hay personajes italianos, rusos, gallegos, catalanes escandinavos y mi primera escena era salir y hablarle a todos ellos y hacer un monólogo de seis páginas.

Muy acertadamente Paco, que es un director muy ‘gamberro’, tenía ya escogida una música para Santa Claus que era como de heavy metal, una cosa muy rockera, entonces nada más la idea de la música y el atuendo y la caracterización en el momento que yo salgo por esas puertas es como si algo me hubiera poseído, o sea las cosas se dieron como solitas y el personaje fue agarrando sus manierismos, su acidez, su humor propio, su vanidad y pues fue rico hacerlo así y que surgiera en el momento.

-¿Creíste alguna vez en Santa Claus?

Yo creo en Santa ¿Cómo que sí creía en Santa? Yo para hacer este personaje le tuve que pedir permiso a Santa (risas) Yo no podía nada más venir y representar a este personaje sin tener una aprobación. Ahora no sé si le va a gustar, no sé si van a llegar regalos este año.

-¿Aún no te respondió?

Me respondió en un principio. No me ha contestado desde que se estrenó la película (risas)

-Actualmente vives en España. Estás rodando “El Zorro”, (serie protagonizada por Miguel Bernardeau para Prime Video)

Así es, estamos ahora en Islas Canarias rodando la serie.

-¿Se puede contar algo de eso?

No mucho, no podemos exponer casi nada más allá de lo que se ha dicho en redes pero es una nueva versión que creo que que tiene muchos aciertos, sobre todo como un mundo femenino mucho más fuerte, mucho más empoderado. Hay personajes que quizás en versiones anteriores hemos visto que no tenían el peso que tienen ahora y que van a empezar a brillar, pero en su momento hablaremos de ese proyecto porque todavía nos falta mucho por grabar y mucho como para llegar realmente hasta la conclusión.

-¿Entonces tienes para rato por allá?

Sí, seguimos haciendo pruebas para otros proyectos y ya por ahora me gustaría pasar un tiempo por acá, sería lo ideal, pero bueno, también tengo compromisos en México por los cuales tengo que regresar, pero bueno poder compaginar ambas sería para mi lo ideal.

Andrés Almeida, caracterizado como Santa Claus en "Reyes contra Santa". / "JulioVergne "

-Sé que disfrutas mucho y te diviertes haciendo comedia. Desde mi punto de vista, tus personajes, si bien son distintos entre sí, les encuentro como algo en común y es como si todos disfrutasen de la vida de manera muy relajada

¡Jajaja! Puede ser, nunca me lo habían dicho pero yo creo que hay algo de eso, obviamente hay algo de mi espíritu siempre en los personajes por muy distinto que sean. Sí hay ciertos dramas que he hecho que no tienen mucho que ver conmigo y no son tan relajados sino mucho más estresados o mucho más amargos; pero creo que en la comedia sí hay un poco de la personalidad de Andrés Almeida que es como bastante echada, o sea, no es ni tan explosivo ni tan carismático, sino más bien va un poco por el relajamiento y esa cosa que dices que me gusta cómo lo describiste. Ya verás la ‘peli’ y luego me platicarás qué piensas de él, pero creo que tiene un poco de lo que acabas de decir.

DATO -Andrés Almeida forma parte del elenco de "Bardo", la nueva película de Alejandro González Iñárritu que llega a Netflix el 16 de diciembre. -Entre sus trabajos más recientes está su interpretación de Max Barrios en “100 días para enamorarnos” (Netflix) y “Check” en “Ana" (Prime Video).

