Rodrigo Pérez-Castro: “Hacer terror para niños fue el reto más grande de “Zoopocalipsis”

Convertir una idea salida de la mente de Clive Barker (el creador de “Hellraiser” y “Candyman”) en una película animada para toda la familia no parece, a primera vista, una decisión lógica. Pero para el director Rodrigo Pérez-Castro, ese desafío fue precisamente lo que hizo tan especial a “Zoopocalipsis”, una cinta que combina aventura, comedia y una dosis controlada de horror en un universo donde los animales deben enfrentarse a un apocalipsis zombi dentro de un zoológico.

En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, el cineasta mexicano-canadiense conversó sobre el proceso creativo detrás del proyecto, los límites del miedo en la animación infantil y cómo su pasión por el terror y los monstruos terminó por darle forma a una de las películas más singulares del año.

De Clive Barker al cine familiar

“Ese fue el reto más grande”, confiesa Pérez-Castro entre risas al recordar cómo llegó a dirigir una historia nacida del legendario autor de terror. “Clive Barker es una leyenda con “Hellraiser” y “Candyman”, obviamente no era algo que uno se imaginaría ideal para niños”.

"Zoopocalipsis" (2025)

Todo comenzó cuando el productor Steve Hoffman, conocido por su trabajo en películas de horror en live action, adquirió los derechos de un concepto ideado por Barker: una invasión zombi en un zoológico. “Era una idea muy básica, casi una semilla. Originalmente iba a ser una novela gráfica para adultos”, explica el director.

Sin embargo, Hoffman vio en esa premisa el potencial para algo más: “Él tuvo esta loca idea de convertirla en una película para toda la familia. Y fue entonces que me buscó, junto con mi codirector Ricardo Curtis, porque sabían que soy un amante total del terror, de los monstruos… y de los animales. “Zoopocalipsis” tiene todo eso”.

A partir de ahí, el equipo comenzó un proceso de reinvención. “Hubo varias versiones de la historia antes de que yo me uniera. Mi aporte fue traer todas esas influencias del cine de terror que me marcó y encontrar el balance justo: hasta dónde podíamos asustar sin pasarnos de la raya. Era divertido explorar eso, empujar los límites y ver hasta qué punto los niños se podían asustar… casi nunca nos dijeron que no”, cuenta.

Sorprendentemente, Clive Barker le dio total libertad al equipo. “Fue muy respetuoso de todo el proceso. Nos dejó hacer lo que quisiéramos, nos dio carta blanca. Solo vio la película al final… y le encantó. Por eso su nombre aparece en el póster”.

Entre el terror y la ternura

Lo más complejo, según el cineasta, fue hallar el tono adecuado: “Encontrar esa línea entre el horror y lo infantil fue lo más difícil. Queríamos que tuviera sustos, pero también mucho humor. Al final, es una película sobre el trabajo en equipo, la amistad y el valor de colaborar ante la adversidad”.

Esa mezcla inusual se refleja en cada aspecto de la película, desde los diseños de personajes hasta su sentido del humor. “Queríamos una historia que tuviera humor de terror: cabezas que se caen, cuerpos que se estiran, situaciones que rozan el body horror, pero sin sangre ni gore. Fue un experimento de cómo hacer que lo grotesco también resultara cómico”.

Rodrigo Pérez-Castro, director de "Zoopocalipsis". (Foto: Diamond Films)

Para lograrlo, Pérez-Castro se alió con el diseñador Harry Tabasi, a quien descubrió en Instagram. “Tiene un estilo muy particular, muy expresivo. Muchos de los monstruos de la película están basados en sus diseños. Tuvimos un intercambio constante: yo le daba notas, él me mandaba dibujos, y así fuimos encontrando el equilibrio entre criaturas que fueran graciosas y, al mismo tiempo, pudieran asustar un poco”.

Ese estilo visual —cargado de colores saturados, texturas expresivas y personajes estilizados— ayuda a que “Zoopocalipsis” tenga una identidad propia dentro del cine animado contemporáneo. “Queríamos que se sintiera diferente a cualquier otra película animada actual. Que tuviera ese sabor de algo hecho con personalidad”.

De Koati al apocalipsis

Antes de “Zoopocalipsis”, Rodrigo Pérez-Castro dirigió “Koati”, una producción animada centrada en la biodiversidad latinoamericana. Aunque ambas comparten su amor por los animales, el cineasta considera que su nueva película refleja mucho más sus verdaderas pasiones.

““Zoopocalipsis” se asemeja más a mis sensibilidades”, afirma. “Las dos comparten mi cariño por los animales, pero aquí pude explorar mi pasión por el terror y los monstruos. Siento que es donde realmente estoy en mi elemento”.

Para él, cada proyecto es una oportunidad de evolución: “Creo en el reto de hacer cosas distintas cada vez. Me gusta no repetir fórmulas. Claro que hay temas y obsesiones que se repiten —como el instinto, la naturaleza o la colaboración—, pero siempre busco nuevas formas de expresarlos. Mi evolución como artista no es solo de una película a otra, sino constante”.

Un mensaje desde el encierro

Lo que pocos saben es que “Zoopocalipsis” nació durante la pandemia. “La historia la desarrollamos durante el COVID, cuando todos estábamos encerrados. Y eso se convirtió en una gran inspiración”, revela Pérez-Castro.

“Los animales de la película están básicamente atrapados en su propio zoológico, igual que nosotros en nuestras casas. Teníamos esa sensación de estar en una burbuja, tratando de sobrevivir al apocalipsis, cada uno desde su rincón. De ahí surgió la idea de cómo estos personajes, tan distintos entre sí, deben aprender a trabajar juntos para salir adelante”.

Esa experiencia marcó profundamente el tono emocional de la cinta. “Siento que vivimos un momento muy extraño y difícil en el mundo. Mi esperanza es que los niños y jóvenes que vean la película se sientan empoderados. Que vean que estos animales sobreviven a su apocalipsis y comprendan que ellos también pueden sobrevivir a los desafíos del mundo actual”.

El director explica que, al igual que muchas historias de zombies, “Zoopocalipsis” funciona como una metáfora del presente. “Las películas de terror casi siempre hablan del momento en que vivimos. En este caso, creo que la película refleja mucho los tiempos post-COVID, donde todos tratamos de reencontrarnos, de reconstruir la convivencia y de entendernos otra vez”.

Humor, horror y corazón

Aunque el tono de “Zoopocalipsis” puede parecer arriesgado para un público infantil, Pérez-Castro defiende su apuesta: “Los niños son más inteligentes de lo que a veces creemos. Pueden manejar temas de miedo si los acompañas con humor y emoción. El miedo, en realidad, es parte del crecimiento”.

Esa combinación de géneros fue uno de los aspectos más disfrutables del proceso. “Nos divertimos muchísimo. Había cosas que no sabíamos si nos iban a dejar poner, pero casi nunca nos dijeron que no. Fue muy liberador. Teníamos claro que queríamos empujar los límites, pero siempre desde el juego”.

El resultado, asegura, es una película que puede disfrutarse en varios niveles: “Los niños se van a reír, pero también se van a emocionar. Los adultos van a reconocer las referencias al cine de terror clásico, y todos van a salir con una sensación de aventura y esperanza. Esa era la meta”.

¿Una secuela en camino?

Al final de la entrevista, el director sonrió cuando se le preguntó si habrá una continuación. “No puedo confirmar nada oficialmente”, responde con cautela. “Pero sí hay ideas sobre la mesa. Dependerá del legado que tenga la película y de cómo la reciba el público. Creo que hay muchas historias por contar todavía… y algunas preguntas que quedan sin responder en esta primera parte”.

Pérez-Castro no descarta volver al universo de “Zoopocalipsis” si las circunstancias lo permiten, aunque deja claro que su prioridad sigue siendo seguir explorando nuevos territorios creativos. “Lo que más me motiva es seguir haciendo cosas diferentes. Si regreso a este mundo, será porque hay algo nuevo que decir dentro de él”.

El futuro del terror animado

La experiencia con “Zoopocalipsis” ha abierto una puerta interesante: la del terror animado para toda la familia, un terreno poco explorado en el cine. “Creo que todavía hay muchísimo por hacer ahí”, reflexiona el director. “La animación no tiene por qué limitarse a lo infantil o lo colorido. Puede ser un espacio para hablar de miedo, de valentía, de unión. Todo depende del enfoque”.

Y aunque reconoce que no es fan de los remakes, Pérez-Castro sí tiene interés en seguir jugando con el género. “No soy muy fan de rehacer cosas”, aclara. “Pero tengo ideas para películas animadas de terror que sean una especie de parodia o reinterpretación de las originales. No me gustaría adaptar “Pet Sematary” o algo así directamente, porque respeto mucho las versiones clásicas. Prefiero crear algo nuevo inspirado en ese espíritu”.

Con “Zoopocalipsis”, Rodrigo Pérez-Castro y su equipo logran algo inusual: una película que mezcla el espíritu del cine de monstruos con el optimismo del cine familiar, una historia que asusta y abraza al mismo tiempo. La cinta ya está disponible en todos los cines de Perú.