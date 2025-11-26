Aventuras fascinantes, historias personales, pero, sobre todo, locaciones majestuosas. Así podría contarse en pocas palabras “War of the Kingdoms” (“La guerra de los reinos”), una millonaria súper producción alemana que llegará al streaming vía Universal+ el próximo 14 de diciembre.

En diálogo con Saltar Intro de El Comercio, Rosalinde Mynster, quien interpreta al personaje de Brunilda, brindó algunos detalles sobre esta ficción de seis episodios, que tiene a los alemanes Cirial Boss y Philipp Stennert como directores.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La artista danesa, quien no rehúye a las comparaciones que algunos podrían hacer de “War of the Kingdoms” con “Juego de Tronos” (“me encantan GoT, así que no me molestaría que nos comparen”), tiene una interesante trayectoria en producciones del Viejo Continente. Es formada como actriz casi desde la cuna (sus padres, Karen-Lise Mynster y Søren Spanning, también son actores), y es capaz de identificar algunas de las diferencias fundamentales entre la industria europea y Hollywood.

En “La guerra de los reinos”, Kriemhild (van der Zwaag) parece tener su destino marcado como hija de un rey, sin embargo, la aparición de Siegfried de Xanten (Jannis Niewöhner) remecerá todo. Este guerrero, tan misterioso como apuesto, sin embargo, no tendrá las cosas tan fáciles: el maestro de armas Hagen de Tronje (Naber) alberga también una esperanza de conquistar a la bella Kriemhild.

ABRAZA LAS COMPARACIONES

Mynster pasó tres cástings para finalmente darle vida a Brunilda. La actriz danesa cuenta a este Diario que el proyecto siempre le pareció interesante, fundamentalmente por la seriedad del equipo que está detrás. “War of the Kingdoms” combina una adaptación de la novela del también alemán Wolfgang Hohlbein y “El Cantar de los nibelungos”, gesta germánica que también inspiró al hit “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien.

“Diría que tuve mucha suerte. Una colega danesa me recomendó para el papel. Así que envié una grabación. Eso fue durante las vacaciones de verano. Yo estaba en Italia, así que no podía a Alemania para pasar un casting (convencional). Luego, la segunda prueba fue por Skype. Y el tercero fue en la República Checa, en el estudio, donde pude conocer a los otros actores”, cuenta.

La actriz Rosalinde Mynster en su rol de Brunilda, dentro de la serie "La guerra de los reinos".

Mynster inició su carrera muy joven. Debutó en el drama “Mundos aparte” en el 2008, pero fue su rol en la serie “Hotel junto al mar” el que la catapultó a la fama en su país. Al ser consultada sobre la salud de la industria audiovisual danesa, la artista se consideró afortunada por trabajar en un ecosistema donde lo singular de la mirada de un director pesa por encima de otros factores.

“Siempre me han gustado las producciones danesas porque transmiten una sensación de intimidad. El sistema danés suele poner al director como el ‘rey’, por lo que es él quien decide qué sucede. Así que la visión artística de quien dirige es nuestra prioridad número uno. Mientras que, en Estados Unidos, en Hollywood, los productores muchas veces suelen tener más poder. Solo por esto me considero algo afortunada”, señala.

La producción que emitirá desde el 14 de diciembre Universal+ muestra no solo encendidos enfrentamientos, dramas humanos y traiciones a por doquier y tensión al límite, sino fundamentalmente escenarios incomparables. Mynster destaca que, durante las grabaciones, pudo conocer territorios que jamás imaginó.

“Filmamos en la República Checa, y luego en Islandia. Sabes, tengo una gran escena de lucha allí y. ciertamente, parece de fantasía. El resultado puede parecer algo brutal, pero también es muy hermoso. Islandia es el lugar más increíble del mundo. Es como estar en otro planeta”, destaca.

La actriz Rosalinde Mynster en su rol de Brunilda, dentro de la serie "La guerra de los reinos".

CON HOLLYWOOD EN LA MENTE, AUNQUE SIN PERDER PERSPECTIVA

Resulta inevitable apartar brevemente a Rosalinde del tema de esta entrevista, su participación en la serie “La guerra de los reinos”, para preguntarle algunos aspectos más personales. Por nuestra ubicación geográfica, tal vez los espectadores latinoamericanos estamos más habituados a señalar como referentes del cine y la TV a figuras de Hollywood. Del ayer y de hoy, claro. Ahora, ¿pasa lo mismo con una artista formada enteramente en el Viejo Continente?

“Me encanta Cate Blanchett. No es estadounidense, sino australiana. Y también fue una gran inspiración para mí en esta miniserie en particular porque, ya sabes, ella interpreta a Galadriel, una elfa real de ‘El Señor de los Anillos’ que vive en el bosque. Me fascinó la forma en cómo pudo lucir como un personaje fuerte y vulnerable a la vez”, continúa Mynster vía Zoom desde Copenhague.

La actriz Rosalinde Mynster en su rol de Brunilda, dentro de la serie "La guerra de los reinos".

¿Dejaría todo Rosalinde Mynster para probar suerte en Hollywood? Talento tiene, pero la actriz que da vida a Brunilda en “La guerra de los reinos” pertenece a ese grupo de artistas que iniciaron su camino tal vez prematuramente. Esa decisión del destino la motiva hoy a permanecer en Dinamarca, en Europa en sí, y a perfeccionarse en lo que tanto disfruta.

“Hice mi primer largometraje a los 16 años, y no he parado de trabajar desde entonces. Mis padres eran actores, así que siempre me sentí muy atraída por este mundo de la actuación, el teatro y el cine (…) ¿Si Hollywood es mi gran objetivo? No necesariamente. Que pase lo que tenga que pasar. Siempre estoy abierta a todo, y eso es lo emocionante de ser un actor ‘freelance’, que todo este tipo de cosas pueden surgir de repente. Pero tampoco me gustaría ir a Hollywood a empezar de cero. Soy muy mayor para eso”, reflexiona.

En la parte final de la entrevista, Mynster considera que, aunque a nivel macro “La guerra de los reinos” puede lucir como una propuesta aparentemente compleja, en el fondo resultará accesible porque aborda temas bastante humanos, capaces de enganchar con televidentes en Múnich, Nueva York o Lima. Hacia eso apunta.

La actriz Rosalinde Mynster en su rol de Brunilda, dentro de la serie "La guerra de los reinos".

“Yo diría que el gran tema aquí es la naturaleza humana en sí. Porque la serie trata mucho sobre cómo estas personas tienen tantas emociones fuertes, entre sí y hacia el mundo en el que viven. Aunque también está llena de acción, y es muy hermosa”, finaliza.