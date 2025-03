Como ocurre con los personajes de “Star Trek”, la vida de Santiago Cabrera estuvo marcada por los viajes. Hijo de un diplomático, Santiago migró mucho en su niñez. Nació en Venezuela, pero al cumplir su primer año se mudó a Chile, la tierra de sus padres. Al poco tiempo, todos volaron a Toronto, en Canadá, luego a Rumania y, después, de vuelta a Chile. Sus siguientes destinos fueron Londres y Madrid y, casi a punto de cumplir la mayoría de edad, volvió a Santiago. Hasta ese momento, lo único constante en sus días era el fútbol: jugaba en algunas ligas, pero estaba decidido a graduarse como Psicólogo, hasta que descubrió el teatro.

Después de participar en una obra no se quiso bajar más del escenario y, cuando volvió a Inglaterra como jugador semiprofesional de fútbol, aprovechó para anotarse en una escuela de actuación. “Hice todas las obras clásicas y me enamoré de esta profesión. Aprendí sobre la historia del teatro, de Shakespeare y Chéjov y los griegos, pero también de cine moderno; estudié a Brando, a Montgomery Cliff y a todas las grandes películas. Y mi vida cambió”, cuenta a través de una videoconferencia por Zoom en la que se reunieron varios medios latinoamericanos, entre ellos Saltar Intro de “El Comercio”, para hablar con el actor sobre “Star Trek: Picard”, un proyecto que estrenó en 2020 pero que, desde marzo del 2025, se puede volver a ver en streaming en América Latina a través de DGo.

Esto fue lo que nos contó de su personaje y la serie que, actualmente, cuenta con tres temporadas:

- Participaste de series como “Empire”, “Héroes”, “Merlín”, “Los mosqueteros” y “Big Little Lies”. ¿Cómo llega a ti este papel en “Star Trek: Picard”?

Después de “Salvation”, una serie de dos temporadas que hice para CBS en la que interpretaba a un genio tecnológico, recibí la llamada de Alex Kurtzman. Él me dijo: “Antes de que te amarres a otro proyecto, te quiero contar que estamos como a tres meses de filmar ‘Star Trek: Picard’. No es un piloto, vamos a hacer 10 capítulos como mínimo y hay un papel súper interesante del capitán de una nave’. Aunque no tenían guiones en ese momento, yo confié en Alex y, obviamente, el nombre de Patrick Stewart fue un gran incentivo. Además, me interesaba mucho hacer ciencia ficción. Comenzamos a filmar como cinco meses después de esa conversación.

Patrick Stewart en escena de "Star Trek: Picard".

- ¿Y qué se siente ser parte de la realeza de la ciencia ficción en “Star Trek”?

Es algo que no puedes imaginar hasta que lo vives. He tenido proyectos con mucho ‘fandom’ en el mundo. Lo experimenté con series como “Héroes” o “Merlín”, que es una serie por la que hasta el día de hoy recibo muchísimo cariño de los fans. Pero “Star. Trek” es una cosa que catapulta todo a otro nivel porque es una institución. La interacción con los fans es muy bonita, porque hay quienes han crecido con “Star Trek” y hay mucha nostalgia de por medio. Creo que ese factor ha sido uno de los más enriquecedores.

- ¿Eres ‘trekkie’?

La verdad no y me puse a ver “Next Generation” para empezar a sentir un poco ese mundo y entender el ‘background’ de todo antes de formar parte. Cuando estuve en el set el primer día, ya había visto horas y horas de Patrick Stewart como Picard y, de repente, lo tenía al frente. Fue un poco surreal, pero muy linda experiencia.

- “Star Trek” ha marcado varios hitos en representación desde sus inicios…

Sí, tuvo el primer beso interracial…

Santiago Cabrera como el capitán Ríos en "Star Trek: Picard".

- ¿Cómo ha sido para ti ser parte de la representación latina en el universo de “Star Trek” y hablar en español en la serie?

Creo que me impactó después de la respuesta de los fans al ver al primer capitán latinoamericano, y me encanta el español, no pensé mucho en ese aspecto. Simplemente pensé que sería una gran idea porque tenía seis personajes para interpretar y cinco hologramas. Siempre creamos juntos con Michael Chabon y cuando se le ocurrió el tipo de guerrero con Emmett, le dije: “¿Por qué no los hago a él y a Ríos hablar español de verdad?”. Y me dijo: hagámoslo. Y luego vino la idea del guiño a Chile haciendo a Ríos hablar en chileno. He interpretado a muchas nacionalidades diferentes y muchos acentos, pero nunca había hecho chileno y pensé por qué no hacerlo a tan gran escala. Había una lógica detrás y la respuesta fue hermosa de ver. Me sorprendió que no hubiera latinos antes, pero, bueno, lo acepto si soy el primero y estoy seguro de que no seré el último, y eso es genial. Tienes que abrir puertas. Las personas las han abierto antes y se debe seguir continuando para el futuro.

Escucha el podcast de Saltar Intro:

- ¿Cuánto sientes que se han abierto las puertas para los actores latinos desde que tú empezaste en esta carrera?

Para los latinos, particularmente, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos, el porcentaje de latinos que representan la población que existe en el país no va de la mano con el porcentaje de personajes que uno ve representados en las películas y en la series de televisión. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Creo que una cosa clave es que te vean a ti como persona. Lo que pasa ahora es que si hay una iniciativa para fomentar la diversidad está sujeta a que, a nivel de producción, haya una decisión de incluir un personaje latino, en vez de abrir propuestas a que el papel se lo gane el mejor. Es verdad que ahora siempre hay un personaje latino, pero está sujeto a que la decisión sea tomada desde arriba. Entonces, al final, es más diverso pero también muy limitado. ¿Qué pasa si a mí no me queda bien el personaje latino de la historia? ¿Qué pasa si me queda bien el otro personaje que se llamaba Alan? ¿No me pueden considerar a mí para ese personaje porque yo me llamo Santiago? En ese sentido, yo encuentro que lo latino termina siendo protagonista en muchas cosas, más que las personas. Creo que el individuo tiene que ser visto como el protagonista, no su nacionalidad o su cultura. Porque, además, los latinos no somos una raza, somos una cultura. Nosotros sabemos que dentro de la cultura latina hay muchísima diversidad. Ahora hay más conciencia de eso, pero falta todavía.

Santiago Cabrera nació en Venezuela, se crió en Chile y se formó como actor en Inglaterra.

- Parte de la esencia de “Star Trek” está también en la tecnología. Y la serie muchas veces ha sido visionaria. En “Star Trek: Picard” se habló y usó mucho la inteligencia artificial. ¿Qué piensas del uso de la IA en la industria del cine y la TV?

Se discute mucho el tema, estuvimos en huelga hace ya un año en parte porque estábamos todos asustados y la IA era el tema principal. Pero siempre hay diversos elementos. Cuando salió la imprenta por primera vez, la gente creyó que era el fin; cuando salió la calculadora, los profesores protestaban que ya nadie iba a saber de matemáticas; cuando salieron las cámaras, dijeron que la pintura se iba a acabar. Y todas esas cosas han perdurado en el tiempo, por eso me gusta pensar que nuestra industria y esta profesión tan bonita que es la de contar historias de manera audiovisual, va a seguir. Y al final, las historias humanas hechas por seres humanos son las que más resuenan. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero lo primordial va a ser siempre lo humano y las historias hechas por seres humanos. Al final lo que hace la IA es copiar, porque son computadores que se informan de cosas ya hechas por seres humanos y un computador por mucho que escriba lo rico del sabor de un mango, jamás se comió un mango. Al final, el ser humano siempre va a tener la ventaja, pero va a depender del público, de qué es lo que quiere consumir. Yo creo que pueden surgir cosas muy falsas y comerciales, pero repetitivas y que el ser humano, por saturación, quiera volver a las historias de verdad. Eso es lo que yo espero, que haya un renacimiento también del cine independiente, ojalá haga que la gente busque más eso.

- Además de la inteligencia artificial, existe otro temor: que las historias originales se están perdiendo ante tantas franquicias. ¿Tú cómo lo ves?

Estoy de acuerdo en que hay muy pocas ideas originales y creo que es porque hay mucho temor en la industria. Creo que la gente está tomando decisiones por temor a no perder su trabajo, finalmente. Me gustaría ver a los dueños de los estudios, a gente de arriba, expresar su visión. Aunque yo esté en desacuerdo por su visión, por lo menos que muestren que tienen una visión sobre lo que quieren mostrarle a la gente. Al final, en el arte, en lo creativo, siempre hay un elemento de riesgo porque nunca quieres repetir lo de antes pero nunca sabes lo que la gente quiere ver.

-Finalmente, ¿estás dispuesto a volver si te llaman otra vez para “Star Trek”?

Siempre dispuesto a regresar si me vuelven a llamar, porque me encantó el personaje. Encuentro que hay mucho más por explorar con Ríos. Hay muchísimo. Y además que en “Star Trek”, con esa tecnología, todo es posible: es posible volar en el tiempo, retroceder, seguir… Yo he recibido mucho cariño por el personaje, creo que gustó mucho, y a mí me gustó mucho también.