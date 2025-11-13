Una particularidad une a los dos últimos –y más mediáticos—roles de la actriz Sarah Ramos (Los Ángeles, 34 años) en la televisión. Sea dando vida a Jessica, la mentora de Richie en “The Bear”, o como la Dra. Lenox, en “Chicago MED”, destaca por su determinación y liderazgo, pero, sobre todo, porque ninguna de las tareas que tiene en frente le resultan imposibles.

Esta artista de ascendencia hispano-filipina (“he estudiado español, pero me avergüenzo un poco de hablarlo, porque no lo hago tan bien”) le explica a Saltar Intro de El Comercio que lucir segura y ambiciosa en TV tal vez no requiere el esfuerzo que uno podría pensar. La razón: solo le nace.

“Sí, comparto características de ambos personajes en mi vida diaria. Soy impaciente, ambiciosa y siempre tengo estándares altos. Intento comunicarme con amabilidad, fomentar el trabajo en equipo y mantener motivados a todos”, refiere en esta entrevista realizada a propósito del estreno de la temporada 11 del drama médico “Chicago MED” (Universal+).

SU ROL EN UNA SERIE DE ANTOLOGÍA

Aunque es la más novel de las tres que integran el universo One Chicago, la serie “Chicago MED” se ha sostenido a lo largo de 11 temporadas con envidiables resultados de sintonía. Creada por el gurú de la ‘vieja TV’, Dick Wolf, y uno de sus socios predilectos Matt Olmstead, estamos ante un drama que profundiza en torno a los dilemas médicos y los retos profesionales de un grupo de profesionales de la salud en Centro Médico Gaffney.

Desde su estreno en noviembre de 2015, “Chicago MED” es --en comparación con “Chicago PD” y “Chicago Fire”-- la producción que más casting rotó. Esto, sin duda, puede ser un escollo para cualquier propuesta de largo plazo, sin embargo, el éxito se sostiene en buenos guiones y en el aporte de experimentados actores como S. Epatha Merkerson y Oliver Platt, quienes interpretan a la jefa del hospital, Sharon Goodwin, y al jefe de Psiquiatría, Daniel Charles, respectivamente. Ramos reconoce en ellos la capacidad de cobijar a cada nuevo integrante del equipo.

Chicago MED sobrevive al exigente prime time de la TV estadounidense por 11 temporadas. / NBC

“No sé si esto dificulte mantener el ‘éxito’, pues yo me uní recién el año pasado, pero creo que Oliver Platt y S. Epatha Merkerson llevan las riendas con mano firme, dan la bienvenida a la gente y les enseñan cómo tratarse entre sí, y mi experiencia trabajando en medio de ello ha sido realmente maravillosa”, responde a Saltar Intro.

Efectivamente, Ramos es una de las ‘nuevas’. Con el éxito de “The Bear” bastante fresco, la egresada de Columbia University se sumó al drama médico para la temporada 10. Interpretando a la doctora Dr. Caitlin Lenox, tuvo como primer escollo llegar al mismo puesto que el doctor y jefe de Urgencias, Dean Archer (Steven Weber), quien sintió inmediatamente el peso de la ‘rival’ que la jefa del Hospital le había puesto en frente. Ese permanente ‘choque de titanes (y egos)’ generó grandes momentos en dicha temporada y vienen alimentando lo ya estrenado de la 11.

SABOREAR UN ÉXITO COMO “THE BEAR”

Volviendo a aspectos como la determinación y el temperamento, Ramos es responsable de darle vida a uno de los personajes más originales de la serie protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri: Jessica. Como coordinadora del premiado restaurante Ever (de la Chef Terry) congenió mágicamente con el irascible primo Richie (Ebon Moss-Bachrach), enviado (no contra su voluntad, pero sí sin su voluntad) a ‘capacitarse’ antes de asumir dicho cargo en el remodelado “The Bear”.

Creada por Christopher Storer, “El Oso” –como es su título en castellano—cuenta la historia de Carmy Berzatto, un joven y virtuoso, aunque ciertamente atormentado cocinero que, casi por ‘compromiso sanguíneo’ con su fallecido hermano, decide tomar las riendas del restaurante de hamburguesas que este administraba junto a Richie, su mejor amigo. Este último, también dueño de una personalidad explosiva, se convierte en la némesis del protagonista, sin embargo, el paso del tiempo y los pequeños grandes logros del restorán irán cambiando poco a poco las cosas.

En medio de todos esos cambios, cuando Richie llega a Ever es rápidamente puesto ‘en pausa’ por una coordinadora que solo con la mirada parece controlarlo todo: Jessica. El accionista de “The Bear” vuelve a ser, nuevamente, un principiante y, lejos de mandar todo al diablo, termina aprendiendo de todos en el premiado local de Terry, interpretada por la magistral Olivia Colman, la única dueña capaz de ponerse a pelar champiñones como si fuera una empleada más.

Sarah Ramos en su rol de mentora de Richie en "The Bear".

Esta serie de sobre personalidades originales, cocineros y urgencias económicas tiene pocos símiles con “Chicago MED”, sin embargo, es su lugar de rodaje aquello que las une cual cordón umbilical. Así lo siente Ramos, quien, en otra parte de nuestra entrevista exclusiva, responde sobre el aura que rodea a una ciudad “bella aún sin serlo”.

“Chicago definitivamente tiene personalidad. Como Nueva York en ‘Sex and The city’, se trata de un personaje propio en la serie. Además, aquí la industria restaurantera es parte fundamental de la cultura, un gran motivo de orgullo y un punto de destino. Vaya que es una gran ciudad”, añade.

LA CLAVE DEL ÉXITO… Y LO QUE SE VIENE

Cada una de las franquicias creadas por Dick Wolf resultan objeto de estudio para cualquiera que se precie de conocer la televisión de siempre. Porque antes del streaming, eran las producciones de este neyorquino de 78 las que mantenían a todos pegados a la TV durante horas. “Chicago MED” es, como dijimos líneas arriba, el ‘hijo menor’ de ese paquete de emociones, acción y empatía llamado ‘One Chicago’.

Al ser consultada sobre si cree que Wolf sabe la clave del éxito, Sarah Ramos no lo duda: “No lo creo, ¡lo he visto con mis propios ojos! Y tú también, ¿verdad?”, responde esta mujer que a los nueve años les pidió a sus padres conseguirle un agente de representación y que hoy, 25 años después, tiene la convicción de estar apenas en el comienzo de su carrera.

La seguridad con que esta ‘gringa’ de raíces hispano-filipinas salta de “Chicago MED” a “The Bear” y viceversa garantiza que, más temprano que tarde, la veamos en nuevas series o películas (en febrero de 2026 protagonizará una cinta independiente titulada “Napa Boys”).

“Este año trabajaré en ‘The Bear’ y en ‘Chicago MED’, así que creo que podemos mantener ese ritmo. Seguro que sí. Me considero afortunada por mi rol dentro del Hospital Gaffney. Como saben, solemos grabar en el plató del hospital en lugar de, ya saben, salir a rodar por Chicago de noche cuando hace frío y quedarnos despiertos hasta las 5 de la mañana. Así que es un trabajo genial y además puedo usar batas, que son muy cómodas”, agrega sonriente vía Zoom.

Epatha Merkerson es Sharon Goodwin y Oliver Platt es Dr. Daniel Charles, los personajes más emblemáticos de la serie "Chicago MED". / NBC

Por último, consultada sobre por qué cree que las series médicas tienen tanto éxito en la teleaudiencia a nivel mundial, Ramos intenta vincular los motivos a nuestra naturaleza, y a ese azar que un día nos puede tener sanos sentados mirando TV, y al siguiente en una sala de UCI.

“Creo que a la gente le encantan estas series porque todos tenemos que lidiar con el mundo médico, con nuestra propia mortalidad y lo que nos ocurre yendo al médico. Es una experiencia universal y se relaciona con lo más profundo de nosotros mismos. En el día a día pensamos: ‘Lalala, estamos viviendo nuestras vidas’ y ¡Pum!, tienes que ir al médico porque tienes una crisis de salud. Y así toda tu vida cambia por completo en un instante. Siento que ese es el mayor miedo de la gente. A mí me encanta pasar tiempo en ese mundo porque, paradójicamente, no me gusta ir al médico”, finaliza sonriente.