Con apenas 30 años de edad ya lleva una década actuando en diversas series y películas de distinta factura. La actriz británico-australiana Shalom Brune-Franklin, sin embargo, no tuvo en sus planes iniciales dedicarse a esta profesión.

Como confiesa en entrevista exclusiva para Saltar Intro, realizada a propósito del estreno de la miniserie “The Assassin” (Universal+), donde interpreta a la joven Kayla, Brune-Franklin inicialmente quiso ser periodista, pero el destino se torció en algún punto.

“Al principio, diría que no era alguien que realmente quería ser actriz. No era algo que pensé que podría hacer. Originalmente, quería hacer periodismo y luego, por accidente, entré en la escuela de teatro. Pasaron ya 10 años de aquello y eso es lo único que importa. Sigo trabajando y me gano la vida con ello. Estoy muy agradecida”, confiesa.

Nacida en Saint Albans (Herfordshire), Shalom tiene en la diversidad el rasgo principal de su origen. Su madre es mauriciana y su padre es un inglés nacido en Tailandia. Si ella nació en Reino Unido, creció en Australia y su trabajo llega a Estados Unidos y el resto del mundo, ¿de dónde se siente Shalom?

“Es una muy buena pregunta. No lo sé. Soy judía, nacionalizada, soy australiana y británica. Así que sí, siento esa sensación de estar en otro lugar del mundo trabajando en ambos lugares y, ya sabes, con mi familia y amigos separados. Creo que, tal vez, me siento un poco más intercontinental. Digamos que sí. Bueno, no intercontinental. Sí, un poco de ambos”.

UNA HISTORIA ÁCIDA Y TREPIDANTE

Creada por los hermanos Harry y Jack Williams, “The Assassin” tiene como personajes principales a Julie, una temeraria, aunque inexpugnable asesina a sueldo que se creía retirada del ‘oficio’ hasta que, inesperadamente, recibe la llamada de quien cree fue su ‘empleador de toda la vida’.

Dicho personaje es interpretado por la nominada al Bafta Keeley Hawes. A punto de cumplir 50 años, la actriz británica y esposa del también actor Matthew Macfadyen, es recordada por sus roles en “Guardaespaldas”, “Miss Austen” y, más recientemente, “La gran exclusiva” de Netflix.

En la nueva miniserie de Universal+, Julie ve interrumpido su ‘jubilación’ en las playas de Grecia por una visita inesperada: su (único) hijo Edward (Freddie Highmore), un periodista no necesariamente caracterizado por su valentía, pero sí bastante curioso por conocer un dato clave: quién es su padre.

El periodista Edward (interpretado por Freddie Highmore) y su madre, la jubilada asesina a sueldo Julie (interpretada por Keeley Hawes). / Photographer: Robert Viglasky

El renovado vínculo entre una retirada asesina a sueldo y su inocente, aunque curioso descendiente, añade un toque de humor negro a una propuesta donde no faltan las emboscadas, persecuciones, disparos a quemarropa e increíbles maniobras de acción.

Sobre la posibilidad de trabajar con Hawes y Highmore, la también exfigura del hit de Netflix “Bebé Reno”, destaca que, en su respectivo ámbito, ambos colegas son referentes para la industria. A eso le añade el profesionalismo, carisma y confianza que le brindaron para poder improvisar algo más allá del guion escrito por los hermanos Williams.

“Esa fue una de las principales razones para unirme a la serie, porque soy una gran fan de Kelly hace mucho tiempo atrás y nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Así que estaba muy emocionada. Y la pasé genial. Sobre Freddy... ¡qué actor tan increíble! Es muy amable y nos divertimos mucho explorando los personajes y encontrando todos esos momentos divertidos, tanto dentro como fuera del guion, improvisando un poco. Fue una experiencia muy buena, en general. Además, filmar en un lugar como Grecia es inolvidable”, continúa.

En “The Assassin”, Kayla es la pareja de Edward. La ocasión en que el periodista presenta a su novia ante la madre se convierte en uno de los momentos más divertidos del primer tercio de esta miniserie británica de seis episodios, que también tiene en su elenco a actores como Gina Gershon, Jack Davenport, y Alan Dale, Elie Haddad, Ali Fardi e Ino Badanjak, entre otros.

Shalom Brune-Franklin en su papel de Kayla. / Photographer: Panos Kostouros

ENTRE EL TALENTO, EL AZAR Y ESFUERZO

Como dijimos líneas arriba, la historia personal de Shalom Brune-Franklin tiene mucho de relación con el azar, pero también con el talento y el esfuerzo. Nacida en Londres, se desplazó junto a sus padres a Australia. Y si bien en el colegio coqueteó con actividades vinculadas a la actuación, nunca lo consideró formalmente, por lo que optó por matricularse a periodismo en la Universidad Edith Cowan. ¿Qué le llamaba la atención de la profesión del hombre que ahora la entrevista vía Zoom?

“El periodismo me parece un oficio genial. Todas las historias que tienen la posibilidad de contar, la gente que pueden conocer, me parece increíble. Es un tipo de narrativa diferente a la que se precisa en la actuación”, considera en otra parte de su entrevista con Saltar Intro.

Por cosas de la vida, al bloquearse burocráticamente su acceso a estudios sobre periodismo, Brune-Franklin se disponía a postergar todo durante un año, pero una visión lo cambió todo. La cercanía que su frustrada facultad tenía de la Academia de Australia Occidental de Artes Escénicas (WAAPA, por sus siglas en inglés). Así, viendo a chicos y chicas saltando de un lado a otro, sintió una genuina curiosidad que devino en seguir aquello que terminó siendo su verdadera vocación.

Los excelentes resultados de sus primeras audiciones y las buenas referencias de profesores y talleristas hicieron que Shalom alcance una beca que le permitió mejorar sus condiciones. De ahí han pasado diez años. La artista de 30 años ha mostrado su talento en producciones tan elogiadas como “The Tourist” y controvertidas como “Bebé Reno”. El cielo parece ser el límite para alguien que cuando le piden compararse con su nuevo personaje, Kayla, enumera aspectos como la franqueza, pero también la testarudez.

“Kayla es mucho más franca y se le da mucho mejor defenderse y denunciar a la gente. Y si yo tuviera una suegra como Julie, que me hablara como le habla a Kayla, probablemente me escondería en un rincón y diría: “¡Dios mío!” (risas). Pero también creo que Kayla es mucho más... tranquila. Controla sus emociones y es muy buena guardando sus secretos. Y lo vemos a lo largo de la serie, cuando tiene todas estas interacciones, mientras descubre lo que ha pasado. Yo no soy así, para nada. En eso somos muy diferentes”, concluye.

Finalmente, Shalom Brune-Franklin destaca otros aspectos más técnicos que podrán verse en los seis episodios de “The Assassin”, la nueva apuesta de Universal+ por el thriller con cierto humor negro como añadido.

Keeley Hawes en su rol de Julie dentro de la serie "The Assassin". / Photographer: Marq Riley

“Siempre es genial ver cómo todo se junta tras la edición para el resultado final. Sabes, estás nervioso porque esperas que quede bien, pero me gustaron mucho los capítulos. Me encantó la música y, como ya dije antes, las actuaciones de Keely, Freddy y David son todas muy buenas, a ratos sumamente divertidas. Aunque soy parcial. Voy a decir que lo disfruté”, finaliza.