“A los 49 años, sentirme seguro interpretando a personajes en posiciones de poder quizás signifique que me estoy volviendo algo viejo”, asegura entre risas Shawn Hatosy, actor y director estadounidense a propósito de su ingreso a la temporada 12 del clásico policial creado por Dick Wolf y Matt Olmstead, “Chicago PD” (En Latinoamérica “Policías de Chicago”).

El nacido en Ijamsville, Maryland se une al elenco liderado por Jason Beghe (Hank Voight) con el innegable respaldo de un currículum plagado de éxitos, donde sin duda destacan “Animal Kingdom”, “Southland”, “Sospechas mortales”, “Aulas peligrosas” y la nueva “The Pitt”.

En una entrevista exclusiva para Saltar Intro de El Comercio, Hatosy dice ser consciente del prestigio que encierra “Chicago PD”, una serie que acaba de estrenar en Latinoamérica su temporada 12, rodada a lo largo de 11 años en los que la sintonía les ha correspondido gracias a policías salvando vidas, pero también resolviendo sus propios dilemas.

“Pienso que, si las cosas son presentadas de la forma en que lo hace ‘Chicago PD’, con una esencia muy auténtica, y se siente real, con interpretaciones muy aterrizadas, hacen siempre que el producto final pueda ser muy visto”, inicia el intérprete nacido en 1975.

El subinspector Charlie Reid en una escena de la temporada 12 de "Chicago PD". / NBC

POLICÍAS CON ROSTRO HUMANO

Desde su estreno en 2014, “Chicago PD” fue desplegando los atributos de su casting, pero sobre todo la fortaleza de una trama capaz generar empatía desde el líder de la Unidad de Inteligencia del ficticio Distrito 21, el sargento Hank Voight, interpretado por Jason Beghe. El citado oficial presenta claroscuros que atrapan el interés del público televidente. Solo en la primera escena del episodio estreno recibe dinero de procedencia dudosa, aunque –y eso es algo que se confirma temporada a temporada—nunca se llega a poner del lado del mal, sino todo lo contrario: ha entregado su vida a la comunidad por más de dos décadas.

Hatosy es consciente de todo esto. Para el también director, llevar 12 temporadas en interesantes posiciones del ranking de audiencia es loable, más aún si cada temporada conlleva esfuerzos casi sobre humanos de parte del elenco y producción.

“Creo que este programa, además, es increíble porque en cada episodio ellos resuelven algo. Los guionistas, sin embargo, son muy capos al poder mantener un arco temporal que dura 22 episodios. Empujan a los personajes a diferentes direcciones. Y al final de cada temporada piensas: no puedo imaginar a Hank Voight yendo hacia menos, ¿qué más este hombre puede soportar y hacer para empezar de nuevo y cautivar al televidente?”, señala a este Diario.

Voight es a “Chicago PD” lo que Olivia Benson (Mariska Hargitay) a “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”. Resulta imposible imaginar dichas series sin los mencionados personajes. Son ellos los que despliegan su impronta en personajes de otro perfil, algunos como el detective Alvin Olinksy (Elias Koteas, cuyo personaje fue asesinado por un sicario en prisión en el epílogo de la temporada 5) y otros más pegados al reglamento, como el detective de origen latino Antonio Dawson (Jon Seda).

El elenco original de "Chicago PD" en una foto de EW.

ACOPLARSE A UN ELENCO DIVERSO, PERO CAPAZ

En otra parte de su entrevista con Saltar Intro de El Comercio, Shawn Hatosy es consultado respecto de si las cosas se le tornaron más fáciles al rodar junto al puñado de actores experimentados que aparecieron desde la temporada estreno. Los nombres de Jason Beghe (Voight), LaRoyce Hawkins (Kevin Atwater), Amy Morton (Trudy Platt) surgen por sí solos.

“Ciertamente, al final terminó siendo algo muy cómodo, pero en el comienzo uno no sabe cómo resultarán las cosas. Los que has mencionado llevan no solo doce años, sino que además filman 22 episodios por año. ¡Es una locura! Han estado juntos tanto tiempo y han sido muy acogedores conmigo, me han hecho sentir en casa”, refiere.

Hatosy no tiene un encargo fácil. Su labor en la historia es la del subinspector del Departamento Charlie Reid, es decir, quien debe verificar que los procedimientos, el reglamento y las normas se cumplan a cabalidad en medio de una ola de violencia que azota la ciudad de Chicago. Todo esto, seguramente le traerá roces con varios de los personajes mencionados, pero, fundamentalmente con el jefe de Inteligencia, un ‘zorro viejo’ que ya ha tenido en el pasado retos tan o más difíciles que el de chocar con su nuevo subjefe.

EL FRÍO DE CHICAGO COMO UN PERSONAJE MÁS

Revisar cualquier temporada de “Chicago PD” permite ver, primero, a un equipo policial acoplado en pos de sus objetivos. En segundo lugar, las historias personales tampoco pasan desapercibidas. Hemos pasado de un misterioso jefe como Voight en la temporada 1, a agentes que poco a poco van captando su filosofía de Hermandad, protección, pero a veces silencio cómplice.

Pero hay un factor que podría ser el tercero pues jamás pasa desapercibido. Más aún en las temporadas filmadas en invierno, el frío a ratos parece traspasar la pantalla. La lluvia, pero sobre todo la nieve, en países de Latinoamérica que jamás vieron temporales así, en ocasiones atrae, y en otras paraliza. Volviendo a una comparación hecha líneas arriba, si “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” es tribunales y comisaría, “Chicago PD” es persecuciones en pistas copadas de nieve, y desplazamientos en medio de la gélida noche. Hatosy lo ve a su manera.

Charlie Reid en una acalorada discusión con el sargento Hank Voight.

“Definitivamente, Chicago es un ‘personaje’ muy importante en la trama. Y debo decir que en ciertos momentos todo parece congelarse, puedes ver tu aliento en las tomas, y todo al final ayuda de cierta forma. El proceso de hacer este show es muy transparente, muy conectado a la realidad. Así que el elemento del frío le da algo más de todo eso, si es que eso tiene sentido, claro”, refiere.

EL ESPERADO ENCUENTRO CON HANK VOIGHT

Aunque en Estados Unidos (donde se transmite por NBC en señal abierta y por Peacock en streaming) la temporada 12 está algo más adelantada, Latinoamérica está lista para ver la evolución del vínculo que Charlie Reid tendrá con Hank Voight, un sargento ducho en dilemas con altas autoridades del Departamento, pero que a lo largo de 11 temporadas previas ha dejado claro que tampoco es de fierro. ¿Cómo terminarán las cosas entre subjefe y subordinado? Shawn Hatosy remarca que, más allá de lo que se vea en pantalla, guarda un gran respeto y por Beghe.

“En la vida real, Jason y yo somos amigos. Es imposible no ser uno de sus amigos, porque es un gran tipo, muy inteligente, y se toma el trabajo bastante en serio. Entrega todo en cada escena. Siempre tratamos de encontrar ese momento de chispa cuando trabajamos las escenas”, refiere.

Ya en tema de personajes, agrega el oriundo de Maryland, ambos personajes “atraviesan un sendero que seguramente derivará en conflicto”. El subinspector rápidamente detecta la forma de trabajo del sargento “entonces, entablan una relación que pronto irá mutando y ya los televidentes terminarán descubriendo en qué termina, y veremos también que Voight no está necesariamente contento cumpliendo algunas cosas que Reid le exige”, sostiene a este Diario.

El subinspector Charlie Reid en la piel del actor Shawn Hatosy. / NBC

En la parte final del diálogo con Saltar Intro, Hatosy resume su carrera en la actuación. Esto al ser consultado sobre en qué etapa de dicha faceta cree encontrarse. Acostumbrado a ser parte de series con éxito, en roles permanentes, pero también recurrentes, él cree que quizás debió disfrutar más cada fase porque el tiempo en la industria, como en la vida, pasa volando.

“Empecé en esto a los 12 años, y me recuerdo yendo a Nueva York, ya luego con 18, 19 años, y las películas adolescentes rompían la pantalla en ese entonces, “American Pie” era lo máximo. Y recuerdo que cada papel que interpreté, a los 21 o 22 años, era como el de un estudiante de secundaria. Pensaba: ‘estoy cansado de interpretar estudiantes de secundaria, ahora quiero interpretar a universitarios’. Y hoy pienso: ‘debería haberme enganchado a la secundaria hasta los 30 porque todo esto se pasa muy rápido’”, finaliza.

CHICAGO PD/ UNIVERSAL PLUS Sinopsis: Sigue al Distrito 21 de la policía de Chicago, sus uniformados policías y la Unidad de Inteligencia. Elenco: Jason Beghe, Patrick John Flueger, Amy Morton, Marin Squerciati, Shan Hatosy