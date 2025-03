El final de “Shingeki no Kyojin” ha sido un evento significativo para los fans de la franquicia, y la película recopilatoria “Attack on Titan - The Last Attack” promete revivir la épica conclusión con material mejorado. En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, conversamos con Mike Leal y Ana Lobo, las voces de Eren Jaeger y Mikasa Ackerman en el doblaje latino, quienes compartieron detalles sobre su experiencia dando vida a estos icónicos personajes.

La experiencia de doblar las escenas finales

Uno de los aspectos más destacados de la producción de “Attack on Titan” es la emotividad y profundidad de sus personajes. Al respecto, Mike y Ana comentaron cómo fue interpretar estos momentos finales:

“En realidad, no pudimos grabar juntos, pero al escuchar el resultado final y hablarnos constantemente, sentimos que estuvimos conectados durante todo el proceso”, mencionó Ana Lobo. “El amor que le tuvimos y le seguimos teniendo a este proyecto nos unió mucho más”, agregó.

Diferencias entre el doblaje del anime y la película

Dado que “Attack on Titan - The Last Attack” es una película recopilatoria, quisimos saber si hubo diferencias entre el proceso de grabación de la serie y el de la película. Mike explicó:

“En este caso, se usó el material ya grabado, por lo que no tuvimos que repetirlo, excepto por los minutos extras. En las películas recopilatorias anteriores, primero grabamos las películas y luego la serie, lo que nos permitió añadir más emoción a la serie porque ya conocíamos algunas escenas de la película”.

Ana complementó: “Tal vez la película habría tenido un tono distinto si la hubiéramos grabado después de la serie, pero al final logramos transmitir la esencia de la historia”.

La película "Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack" sí tiene una escena post créditos. (Foto: Crunchyroll)

La evolución de Eren y Mikasa

Los personajes de Eren y Mikasa atraviesan enormes cambios a lo largo de la historia. Eren pasa de ser un héroe a un antihéroe y luego un villano, con un cierre que puede interpretarse como una forma de redención. Mikasa, por su parte, crece emocionalmente y toma decisiones cruciales que demuestran su madurez.

“Para mí, cada momento de grabación fue un aprendizaje. En las primeras temporadas ya existía la serie y teníamos más contexto, pero con el tiempo, fuimos entendiendo la psicología de los personajes con cada escena, casi con cada palabra”, expresó Mike.

Ana, en tanto, destacó la complejidad emocional de Mikasa: “Su sufrimiento, su amor y lealtad hacia Eren, más allá del poder Ackerman, son elementos que hacen que su desarrollo sea tan impactante. No hay nada que le pueda reclamar a Mikasa”.

Escenas más desafiantes en la grabación

Dado que “Attack on Titan” está lleno de momentos intensos, preguntamos si hubo alguna escena particularmente difícil de grabar. Mike fue contundente:

“Tal vez suene egocéntrico, pero ninguna escena me costó trabajo. Eso se debe a la buena dirección que tuvimos con Jerry Ortega. Su labor fue clave para sumergirnos en cada escena y hacer que todo fluyera de manera natural”.

Ana coincidió: “Estábamos tan preparados y nos gustaba tanto la historia que ya sabíamos lo que venía. Es como cuando te lanzas por un tobogán: ya sabes que viene el golpe, así que solo queda disfrutar la caída”.

La experiencia de haber sido parte de “Attack on Titan”

Tras tantos años interpretando a Eren y Mikasa, preguntamos a los actores cómo definirían en una sola palabra su experiencia en “Attack on Titan”.

“Titánica”, respondió Mike sin dudar.

“Emocionante”, dijo Ana. “El final fue precioso. Si nos hubieras visto en el cine, estábamos llorando. Ya sabíamos lo que iba a pasar, pero igual volvimos a llorar”.

Invitación a los fans peruanos

Para cerrar, Mike y Ana enviaron un mensaje especial a los seguidores peruanos de la serie:

“A todos mis amigos de Perú, yo soy Mike Leal, la voz de Eren Jaeger.”

“Y yo soy Ana Lobo, la voz de Mikasa Ackerman.”

“No se pueden perder ‘Attack on Titan - The Last Attack’ en cines. Vayan a sentir en todo su cuerpo el audio, las escenas y la emoción del final de esta gran historia”.

Con “Attack on Titan - The Last Attack”, la historia de Eren, Mikasa y los titanes llega a su fin en la pantalla grande. Una oportunidad imperdible para los fans de vivir una vez más el épico desenlace de la obra de Hajime Isayama.

La película ya está disponible en todas las salas de cine de Perú.

