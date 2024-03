“Allillanchu qhallillachu nunaq sutimy Sisa Quispe” (“Mi nombre es Sisa Quispe y soy directora de cine”), dice en un video de TikTok la cineasta tacneña de 33 años, recién graduada del City College de Nueva York. Su tesis de grado, un cortometraje filmado en el Valle Sagrado de los Incas, no solo le valió un Premio Gotham a Mejor película corto estudiantil, sino también el abrazo de la actriz nativo americana nominada al Premio Oscar por su papel en “Los asesinos de la luna de las flores”, Lily Gladstone.

Leonardo DiCaprio, acompañado de un conjunto de guardaespaldas, Greta Lee (“Past Lives”), Margot Robbie (“Barbie”), Ali Wong (“Beef”), Jeffrey Wright (“American Fiction”), entre otros actores, se dieron cita en la gala de los premios de cine independiente de Nueva York organizado por el Gotham Film & Media Institute en noviembre del año pasado. Gladstone obtuvo el premio a Mejor actriz por interpretar a una mujer de la comunidad osage en la película de Martin Scorsese. Por su parte, Quispe recibió el galardón de estudiante emergente por dirigir el cortometraje “Urpi: Su último deseo” (2023).

A la gala, asistieron los miembros de la Nación Osage y los actores más populares de la temporada de premios de Hollywood este año. Quispe se dirigía al baño, cuando se cruzó con Gladstone. “Lily, Dios mío, felicitaciones por tu premio. Me llamo Sisa, soy peruana quechua y aymara, nosotros somos las personas de los Andes”, le comentó. “Para mí, es una gran inspiración ver que nos abres el camino a muchos indígenas en la industria”.

El encuentro con Lily Gladstone La directora de cine peruana gana premio en Nueva York por su cortometraje "Urpi: Su último deseo".

“Me gustaría ver mucho tu película, Sisa, y la verdad es que estoy muy agradecida que personas como tú estén haciendo cine en este país”, le dijo a la directora peruana, antes de compartirle el contacto de su representante para que enviara su cortometraje, que además se puede ver en el catálogo de los aviones de JetBlue y por la plataforma Focus Features (solo disponible en EE.UU.).

“He aprendido a conectar mucho con las personas nativo americanas aquí, a pesar de que estamos divididos”, comenta la cineasta peruana, una activista del legado identitario que lleva al menos siete años viviendo en Estados Unidos. “Te ven diferente si eres indígena del sur de México para arriba, o si eres nativa de Estados Unidos y Canadá, debido al impacto diferenciado de la colonización. Pero es muy bonito que los nativos americanos siempre hablen de la leyenda del cóndor y el águila. El cóndor, sagrado para nosotros los peruanos, y el águila, para ellos, representa que, en algún momento, nuevamente todos nos vamos a juntar en un solo lugar”.

Cineasta originaria en Estados Unidos La directora de cine peruana gana premio en Nueva York por su cortometraje "Urpi: Su último deseo".

Soho House

Soho House es una importante cadena de hoteles y clubes privados para artistas de Hollywood. Quispe fue mesera por un tiempo en uno de los locales y sirvió a más de un actor durante su turno. Jeffrey Wright, el protagonista de “American Fiction” fue uno de ellos. “¿De dónde te he visto?”, reconoció el actor a la cineasta en los Premios Gotham.

“La verdad que, para mí, nunca ha sido un fin ir a una alfombra roja o ganar un premio de cine”, dice Quispe, una contadora de profesión, que, en el viaje a Nueva York, descubrió su verdadera vocación como actriz y cineasta. Incluso, con un sueldo promedio, pudo sostener sus estudios de actuación con apoyo del entrenador actoral de Leonardo DiCaprio, Larry Moss, y continuar sus estudios en el instituto de cine. “Me he enfocado en compartir con el resto lo que significa para mí reconectar con mi cultura, ser directora, tener una voz y un espacio”.

Una cineasta latina

Hasta este punto de la historia, no cabe duda de las raíces indígenas de Quispe, una joven con ascendencia materna quechua hablante del Cusco, y paterna, aymara hablante de Puno. Sin embargo, ella y sus padres son naturales de Tacna y la relación con su identidad surge a partir de una crisis personal que vivió durante la pandemia. “Antes, estaba totalmente desconectada de mi cultura”, dice. Tiempo después, firme en la decisión de reconciliarse con su familia y sus raíces, tomó clases interactivas de quechua collao y aprendió el idioma por medio de leyendas y huaynos.

“Mis vivencias, los programas de televisión y las películas, y ver a las personas que se cambiaban el apellido o las caras de decepción que sentían de sí mismos, todo ello me enseñó a distanciarme de mi cultura. Pero mi identidad indígena es algo tan fuerte, que me acompañó siempre. Cuando tomé la decisión de mudarme a Estados Unidos y estaba en el avión, pensaba: ‘Seguro, aquí, nadie me va a juzgar por ser Quispe’. De hecho, ni siquiera sabía que Quispe era quechua o cuál era su significado (‘el que brilla’). Por eso, en mis historias, me enfoco en hablar de mi reconexión”, comenta con los ojos cerrados.

El cine de Sisa

“Urpi: Su último deseo” (2023), el primer cortometraje escrito, dirigido e interpretado por Quispe, costó al menos 15 mil dólares. Es el drama de una joven que viaja al Valle Sagrado del Cusco para cumplir la promesa de su abuela, pero el camino la lleva a afianzar amistades y tener una catarsis con su identidad. La mayor cantidad del equipo creativo fue peruano. La cinta celebró ocho nominaciones en diferentes festivales internacionales y ganó el premio de Mejor cortometraje para una cineasta indígena en el Santa Fe International Film Festival 2023; y como se mencionó antes, el Premio Gotham.

El segundo cortometraje, “Kusi sonríe”, es un drama protagonizado por la cantante Renata Flores y se trata de la reconexión de una joven en luto por el sensible fallecimiento de su madre con sus raíces familiares. “La representación de la mujer andina siempre ha sido de ‘la pobrecita, la abusada, la terrorista, la extra’, entonces para mí era importante que no sea así y seamos protagonistas de nuestras propias historias. Me da alegría hablar de otras mujeres indígenas que promueven y luchan por la visibilización de nuestra identidad, mucho más hablando de cine, que está dominado por los hombres”, sostuvo Quispe.

La directora Sisa Quispe y la directora de fotografía peruana Kusi-Quyllur Del Castillo, ambas radicadas en Nueva York, viajaron a Ayacucho para filmar el cortometraje "Kusi sonríe".

“Kusi sonríe” obtuvo un estímulo de 30 mil dólares de parte del Latino Film Institute de Los Ángeles. La cineasta trabajó con un equipo entero de peruanos, principalmente cineastas ayacuchanos, puesto que la película se produjo en colaboración con la productora Ciaorosé (Ayacucho). Quispe continúa buscando fondos para concluir con la última etapa de realización de su película corta, ya que el proyecto involucró un 30% de gastos adicionales. “Hacer cine en provincia y encima hacerlo en una comunidad alejada...”, agrega Quispe, “imagino que hay una razón por la que no suelen hacerlo, pero a mí me costó muchísimo dinero de transporte y equipo. Verdaderamente, fue un gran desafío, que me encantó”.