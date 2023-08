En 2013, Cristal Aparicio y sus padres madrugaban para abordar un bus interprovincial e ir desde Cúcuta, su ciudad natal en Colombia, hasta Bogotá, la capital que le ofrecía un espacio para cumplir su sueño de ser una estrella en el programa “La Voz Kids”. Hoy, con 17 años, la artista recuerda sus inicios y la experiencia de ser parte de “Sound of Freedom”, una película que ha marcado su debut internacional, pero también una historia que le permitió conectar con el drama del tráfico de niños.

“Todavía siento el olor del bus y me dan ganas de vomitar”, cuenta Cristal en una conexión vía Zoom con Saltar Intro de “El Comercio” al recordar los trayectos de casi dos horas que hacía todos los fines de semana antes de mudarse con su familia para dedicarse al 100% a desarrollar su vocación artística. “Los sacrificios que tuvimos que hacer valieron la pena”, nos comenta con una actitud de mucha madurez.

La vida de una niña estrella Cristal Aparicio, actriz de "Sound of Freedom", un estremecedor drama sobre el tráfico de menores de edad para la explotación sexual que fue producido por Eduardo Verástegui. Se trata del debut de la colombiana en el cine y donde actuó cuando solo tenía 11 años.

Esa misma madurez la aplica en reflexiones sobre la importancia que le ha dado a la educación a la par de sus audiciones y proyectos interpretativos. “Si hoy en día le dices a un niño que estudie en casa, ellos no quieren. Prefieren ir a jugar y bailar. Pero yo tengo otras ambiciones que realmente disfruto mucho. Por ejemplo, cuando estoy en grabación, llevo mi computadora y hago mis trabajos en el tiempo que espero para ir a filmar. Sé que la escuela es muy importante para que yo pueda ser actriz”, dice sonriendo. Sin embargo, eso no quita el tiempo de ocio en su otra vida, todavía más divertida, de videos virales y fotografías junto a su enamorado —y cantante colombiano de 14 años— Lukas Kaskas en sus cuentas personales de TikTok e Instagram.

Dedicada a una vida de estrella infantil en la academia de artes de la compositora Juliana Velásquez, Aparicio persigue papeles importantes en el cine. Este año, se esperan los tráilers de tres películas en las que actúa junto a actores internacionales. La primera es “Perdida”, donde comparte escenas con Ana María Orozco, la estrella de “Yo soy Betty, la fea”.

Una película de temática cruda

También protagonizó “Alix”, una película basada en la historia de “Alicia en el país de las maravilllas” que cuenta con Carlos Bardem (hermano de Javier Bardem) y Natalia Reyes en el reparto. Por otro lado, también está “Bogotá”, una co-producción entre Colombia y Corea del Sur que ella considera la segunda mejor experiencia de su vida al tener que salir del continente y rodar junto a la estrella Son Joong Ki.

Pero a pesar de ser “súper fan” de ese actor coreano, Cristal afirma que nada supera a la película que la hizo “mejor actriz y mejor persona”: “Sound of Freedom”, el desgarrador drama de Alejandro Monteverde en el que interpreta a Rocío, una niña víctima de unos traficantes de personas en Colombia.

Creando consciencia sobre el tráfico de personas Cristal Aparicio, actriz de "Sound of Freedom", un estremecedor drama sobre el tráfico de menores de edad para la explotación sexual que fue producido por Eduardo Verástegui. Se trata del debut de la colombiana en el cine y donde actuó cuando solo tenía 11 años.

Un día antes de esta entrevista, Cristal Aparicio pudo ver por primera vez “Sound of Freedom” en el cine. Fue en el avant premiere de la película en Bogotá y se emocionó hasta las lágrimas. Aún cuando era ella quien estaba en la pantalla gigante, sintió el mismo dolor que cuando leyó el guion por primera vez, se puso en los zapatos de los niños secuestrados y abrazó “el compromiso” de compartir este mensaje mediante su arte, como actriz. “Soy una niña y podría estar pasando por lo mismo”, reflexiona.

Cristal Aparicio en una de las escenas de "Sound of Freedom".

“Antes del estreno, me enviaban enlaces pirata de la película, pero yo quería verla en el cine. Mi mamá siempre estuvo dispuesta a que la viera. Estábamos con ganas de hacerlo”, comenta.

Aunque “Sound of Freedom” tiene una clasificación de edad de 14 años a más, la familia de Cristal Aparicio nunca se opuso a que vea el drama. “Toca temas muy fuertes, pero también en el sentido de que hay que tener esperanza en el mundo (...) de que algún día estos niños van a salir de esto”, dice la actriz, y complementa con el comentario de uno de sus padres detrás de la pantalla de la computadora: “Ah, sí, y también como para informarle a la gente lo que está viviendo, no solo los niños, sino también mucha gente en todo tipo de tráfico (humano)”.

Eduardo Verástegui comentó hace un mes en una programa de televisión en vivo que los niños no estaban enterados de la trama de la cinta. Este no fue el caso de la joven actriz, quien ejerció el rol de Rocío a los 11 años, y lo hizo con el apoyo de los psicólogos que proporcionó la producción, sus padres, su ‘manager’ y una ‘kid coach’ de actuación.

“Aprendí sobre ese tema (tráfico de menores) a esa edad (11 años) y lo agradezco mucho, porque pude informarme e informar a mis amigos. Mucha gente no me toma en serio por el simple hecho de verme ‘chiquitica’. Es cambiar esa manera de pensar. Hoy los jóvenes sabemos muchas cosas que, en su tiempo, no sabíamos. Tenemos ‘el internet’, que tiene sus cosas buenas y malas, pero trato siempre de sacar lo bueno”, advierte la colombiana.

Relación con Jim Caviezel Cristal Aparicio, actriz de "Sound of Freedom", un estremecedor drama sobre el tráfico de menores de edad para la explotación sexual que fue producido por Eduardo Verástegui. Se trata del debut de la colombiana en el cine y donde actuó cuando solo tenía 11 años.

Hace seis años, Jim Caviezel, José Zuñiga, Yessica Borroto, entre otros miembros del elenco, filmaron las escenas de “Sound of Freedom” en Colombia. El protagonista de la cinta y también recordado actor de “La pasión de Cristo” grabó casi la mitad de la película junto a Cristal Aparicio, quien tuvo la suerte de recoger algunas recomendaciones de su técnica de actuación, como escuchar canciones o ver películas que lo hagan entrara en la situación del personaje para estar, por ejemplo, triste o molesto. “Tomé ese ‘tip’ y lo utilizo mucho al momento de actuar”, dice la joven.

Cristal Aparicio y Jim Caviezel en una de las escenas finales de la película.

“Siento que ‘Sound of Freedom’ fue una experiencia increíble, que nunca voy a olvidar”, resaltó la actriz, dejando de lado las críticas que ha recibido el proyecto, como la detención por secuestro de niños de Fabián Marta, inversor de la película que aportó dinero en línea, o las declaraciones sobre teorías extremistas Qanon del actor Jim Caviezel hace dos años. Pueden encontrar más información al respecto en la entrevista que Saltar Intro le hizo a Eduardo Verástegui. “Hubo muchos temas que han rodeado a la película, pero a pesar de todo tipo de cosas, ya sea religión, política, otros, no queremos desviarnos de lo que realmente queremos hacer. Crear conciencia”, reafirma la joven actriz.

“Puede que todo el mundo tenga todo tipo de creencias y es totalmente respetable, porque, si pensáramos igual, sería muy raro. Está bien, pero no tenemos que desviarnos de que queremos crear conciencia en el mundo, que no solo los niños pasan por eso, sino también muchos adultos y es muy triste. Los niños son el futuro del mundo”, opinó. “Es una película que comparte todo tipo de emociones, pero da esperanza a esos niños. Que se tomen el tiempo de verla, porque van a aprender mucho”.