“Soy el primer actor de Ocongate en llegar a Berlín”: conoce al joven protagonista de “Raíz”, la nueva cinta peruana en cartelera

La intención de “Raíz” no pasa por sermonear a nadie, sino emocionar con la tierna historia de un niño amante del fútbol en el Cusco. Estrenada a nivel mundial en la Berlinale 2024, dentro de la sección Generation Kplus, la película peruana ya se llevó al menos 17 nominaciones internacionales en diferentes festivales (Cartagena, Locarno, Lima, Santiago y Biarritz) y al fin estará en cartelera nacional desde el 16 de octubre.

La coproducción peruano-chilena, dirigida por Franco García Becerra y escrita por Annemarie Gunkel junto a Alicia Quispe, se impone como uno de los títulos más sensibles de la cartelera de octubre en el Perú. Es una película sobre la delicada infancia en los Andes y los conflictos que acontecen en el país.

Conferencia de prensa de "Raíz". En la imagen, aparecen el director Franco García Becerra y el actor Alberth Merma. (Foto: Leslie A. Galván/Archivo EC)

Feliciano (Alberth Merma) es un niño que mira al cielo esperando un gol de la Selección Peruana de Fútbol, esa de un Paolo Guerrero en su último mejor momento de capitanía hace siete años. El intrépido e inteligente jovencito sueña con ver al Perú clasificar al Mundial de Rusia 2018. La alpaca Ronaldo es mascota del niño y lo acompaña en el Ande junto a su perro pastor de ovejas, Rambo —nombre real del animal del Cusco—. Pero su vida en el campo fértil no es lo único que ve este pequeño, sino cómo su familia lucha por sobrevivir frente a las circunstancia consecuencia de la minería de la zona.

Feliciano y su amor por el fútbol son “Raíz”

"Raíz" es una producción nacional en desarrollo apoyada con fondos del Ministerio de Cultura del Perú. (Foto: Cinecolor)

Interpretado con una ternura contenida por Alberth Merma, actor quechua de Ocongate que nunca antes había actuado, Feliciano es lo mejor de la película. Revela tanto la esperanza colectiva de un país futbolero como la desatención de sus autoridades ante la vida rural. Entre montañas, polvo y gritos de “¡Arriba Perú!” en esa zona del Cusco, donde apenas llega la señal de la televisión, Feliciano inicia un viaje para encontrar a una de sus mascotas, y en el camino, también el sentido de su tierra, mientras las autoridades no escuchan, y la comunidad decide actuar ante diversas circunstancias.

“Con el guion de la película, no es solo una historia sobre un niño amante del fútbol, estamos afrontando una realidad peruana de conflictos, en la cual las oportunidades no son iguales para todos. Si bien es cierto, mostramos una unión a través del fútbol, también nos demuestra mucha desigualdad, mucho desinterés de quienes manejan el Perú. Ahora se siente mucho más, porque no nos sentimos representador por este gobierno y este Congreso. Hablando personalmente, esta película es una llamada de atención a nivel social, pero también una invitación a mirarnos como sociedad”, dice el director Rodrigo García a Saltar Intro de El Comercio.

“Raíz” nació de una imagen. Una mañana en el Cusco, la guionista Annemarie Gunkel vio a niños jugando con una pelota en Saqsaywaman. Tenían la camiseta roja de la Selección Peruana de Fútbol. Ella se preguntaba qué sueños los movían, y así emergió el guion. “La historia contrapone el sueño de un niño, esta idea, que se ve enfrentado ante un problema de los adultos, por así decirlo. Cómo la niñez se ve afectada ante una problemática social. Es algo que sucede en nuestro país, también es universal. Existe una amenaza de este tipo de actividades extractivistas, ya sea deforestación o minería, etc. La niñez siempre es la afectada, la que no vemos”, agrega García.

Alberth Merma interpreta a un niño pastor de alpacas quechua hablante en la comunidad de Acongate en Cusco. En la película, su mascota es Ronaldo, una joven alpaca. (Foto: Cinecolor)

La película se filmó en Quispicanchis, Cusco, con un elenco de mayoría quechuahablante y un equipo que se integró a la comunidad durante el rodaje, iniciado en octubre de 2022. Para Jorge Constantino, productor de la película, también hubo desafíos técnicos al filmar en las montañas. “Fue una película muy complicada de hacer, por las distancias, el clima y el trabajo con animales. Pero también vimos cómo la comunidad se reconocía en la historia y, por medio de nuestro arte, tratamos de comunicar una problemática del Perú”, afirmó en conferencia de prensa.

Alberth Merma: “Soy el primer actor de Ocongate”

"Raíz" se estrena el 16 de octubre en los cines de Perú. (Foto: Cinecolor)

A su corta edad, Alberth se ha convertido en símbolo de una nueva generación de intérpretes quechuas. Nacido en Ocongate, Cusco, viajó por primera vez en avión para asistir al estreno mundial de “Raíz” en la Berlinale 2024. “Estaba nervioso, era la primera vez que salía de mi pueblo. Pero cuando vi a tanta gente mirando la película, me sentí orgulloso. Soy el primer actor de Ocongate en llegar a Berlín”, dijo sonriendo y algo tímido.

En la conferencia, la primera pregunta fue menos difícil de responder que la segunda. La prensa aplaudía a Alberth para darle ánimos durante su primera exposición a los medios tras el estreno mundial de la cinta. En tanto, su padre José Merma, actor secundario en la cinta, expresa su emoción y pedía apoyo para su niño, pues le gustaría “que continuará en la actuación”.

Alberth se hizo con el premio a Mejor Actor en el festival cinematográfico de Hainan (China). En la película, Alberth refleja mucha verdad cuando está con los animales y su comunidad cusqueña. “Nunca pensamos que una historia sobre nuestro pueblo llegaría tan lejos”, comentó José, su padre.

Premios

La película peruana ganó el Gran Premio del Jurado Iberoamericano en Berlín, el Premio a Mejor Película en el Festival de Seattle, y el Premio Coup de Cœur en el Festival de Biarritz, entre otros reconocimientos. Además, Franco García Becerra fue galardonado como Mejor Director en el Festival de Cine de Lima.

Con su llegada a los cines peruanos, competirá con títulos locales como “La lágrima del diablo”, “Los patos y las patas” y “Alfa y Bravo”, pero su propuesta se distingue por su inevitable mirada humana de la realidad peruana. “Queremos llevar ‘Raíz’ a colegios, a comunidades donde el cine casi no llega. Queremos que sea una herramienta de conversación”, dijo el productor de la cinta.

Elenco

Alberth Merma como Feliciano

Nely Huayta (Cutipa) como Josefina

Richard Taipe como Abel

José Merma como Justino

Rubén Huillca como Grimaldo

Deyvis Mayo

Ruperta Condori