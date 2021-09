Conforme a los criterios de Saber más

Su mayor pasión es la salsa y la música peruana. A Tony Succar lo conocemos por ser el jurado de “Yo soy” y “La Voz Perú Senior” y por ser el ganador de dos Grammy Latino en 2019, como mejor productor del año y el mejor álbum de salsa, “Más de mí”, donde también está la canción “Me enamoro más de ti”, que compitió con Víctor Manuel en la categoría de mejor canción tropical y perdió. Toda esta historia es ahora una anécdota hecha documental, una idea que el percusionista peruano-estadounidense dirigió y produjo a costa del sueño.

“Mi vicio es el trabajo y no paro nunca, no cuido mi salud en el sentido de dormir, porque mi cerebro siempre está funcionando así. Cuando duermo pienso que estoy perdiendo el tiempo, siento que en vez de dormir puedo estar creando. (...) Estoy aprendiendo que tengo que dormir, tomar mi manzanilla, estar relax y cuidar mi cuerpo”, dice Tony Succar a Saltar Intro.

Perder la categoría de mejor canción tropical no es la única derrota de Tony Succar. Mucho antes de los Grammy Latino 2019, la academia lo descalificó cuando quiso participar en el festival con el disco “Unity: el tributo latino a Michael Jackson” (2015), pues el productor musical carecía del 51% de letras en español.

“Más adelante, quiero hacer una especie de película de la vida real de cómo fueron mis inicios. Yo no estoy conforme con solo ganar mis dos Grammy y lo que estoy logrando. Siento que todavía estoy súper chiquito comparado a lo que quiero lograr. Quiero contar toda la historia cuando llegue a ese nivel, cuando Tony Succar llegue a ser como Tito Puente. ¡Obviamente, nunca voy a llegar a ser así, porque ya sería el extraterrestre de los timbaleros! Sigo esos pasos”, agrega Succar.

Quienes lo siguen en redes sociales, saben que el corazón de Tony Succar está en la familia, aunque el documental toca su vida personal superficialmente, él los ve como una máquina de motivación para todo lo que desea lograr como productor musical y artistas en general.

“Muchas veces he querido dejar la música. Primero que nada, yo no quería hacer música, porque veía a mi padre sufriendo, tocando en bodas y cumpleaños, cargando equipos y cables a la casa, y si se malograba algo… No sé, era una vida muy difícil. Yo quería hacer dinero, tener un buen carro, porque mis padres nunca tenían plata. Pero cuando llegué a la universidad, no me gustaba nada más que la música. ‘¡Qué hago!’, dije. ¿Estudio música? ¿Para morirme de hambre?”, recuerda aquel dilema que encontró Succar durante sus años en la Universidad de Florida, lugar donde migró desde niño junto a sus padres, el pianista Antonio Succar y la cantante Mimy Tayrako.

“Mi papá me dijo que sí se puede hacer dinero en la música, pero tenía que esforzarme y seguí sus consejos. Ya después, cuando uno está dentro, te drogas con la música, o sea es una cosa que no puedes dejar, pero siempre hay esos momentos donde ves envidia, esos momentos donde la gente te quiere hundir, no te quiere apoyar, pasas pena cuando no les gusta tu música o sienten que tu música es muy buena y quieren apagarte. Es una industria con muchos tiburones. Después, uno hace las cosas con calidad y matiz y luego viene un ‘reguetonero’ de estos que tienen full plata y opaca a todo el mundo”, expresa Succar.

“Pero yo siempre, al final, en mi corazón, decía: yo tengo que seguir luchando, porque pronto llegará el día de mi suerte (canta). Y así fue. ¡Boom! Dios abría una puerta y otra”, ríe quien dirigió un documental que explica cómo logró un Latin Grammy trabajando desde el garaje de tu casa en Estados Unidos. Hoy, hay metas futuras que están rodando en su mente, como poner una academia en Lima y seguir enseñando a los más jóvenes. “Quiero hacer algo más grande que eso, quiero hacer una academia, ‘Tony Succar Academy Of Music’, pero una cosa a la vez”, dice.

Tony Succar se encuentra produciendo una canción junto a La India en un hotel de Lima y trabajando junto a Luis Enrique, acompañado de su padre, su manager, e intentando lidiar con su apretada agenda, “pero feliz”, apunta.

