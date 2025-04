Jesús es bien conocido a través de las películas de Semana Santa. ¿Pero alguien sabía de sus discípulos, más allá del dato de que son 12? En “The Chosen”, la exitosa serie de cinco temporadas con ocho capítulos de una hora cada uno, el director Dallas Jenkins se atrevió a mirar más allá de la cruz del hombre que partió la historia en dos: antes y después de Cristo. En la quinta temporada, “La Última Cena”, personajes como los apóstoles Judas y Mateo (Luke Dimyan y Paras Patel), entre otros personajes bíblicos, aportan los dramas más potentes de la serie.

A lo largo de sus temporadas, la producción de 5 & 2 (antes Angel Studios, que hizo “Sound of Freedom”) superó los 100 millones de espectadores en diferentes entregas. Los dos primeros episodios de la quinta temporada, “The Chosen: La Última Cena” (“Last Supper”), siguen en cartelera durante la Semana Santa. Cifras recientes señalan que solamente el primer episodio superó los 15 millones de dólares en su semana de emisión en Estados Unidos. En Perú, se estrenan los dos capítulos en conjunto.

El primer vistazo de la serie en Latinoamérica se desarrolló en Ciudad de México, donde estuvo Saltar Intro de El Comercio y parte del elenco de la serie. Tras una gira por Texas (EE. UU.) y España, Shahar Isaac (Pedro), Vanessa Benavente (Madre María), Abe Bueno Jallad (Santiago ‘El Mayor’), Luke Dimyan (Judas) y Paras Patel (Mateo) pisaron suelo charro para encontrarse con fanáticos desesperados y apretados, gritando por una foto o un autógrafo con ellos.

A través de los milagros de Jesús, las secuencias de “The Chosen” toman sentido. En ese contexto, la peruana Vanessa Benavente pide un milagro para el Perú: “Pediría que no tuviéramos tanta corrupción en nuestro país”, dice en una entrevista exclusiva junto a sus colegas de reparto Isaac y Bueno Jallad. “Nunca pensé estar aquí, ahora de pronto me permito soñar y solo quisiera ser actriz hasta que la muerte me agarre viejita en un set”, agrega quien ha sumado puntos en Hollywood participando en series como “Griselda” de Netflix y “The Chosen”, donde interpreta a una muy preocupada y carismática Madre María.

Curar enfermedades, resucitar a Lázaro, exorcizar atormentados. Jonathan Roumie, con una túnica y cabello largo, no tiene nada que envidiarle a las representaciones del cine bíblico, incluida la película de Scorsese donde Willem Dafoe es Jesucristo en “La última tentación de Cristo”. “Tengo el lujo de conocerlo. Es una gran personalidad que los fans admiran, pero también una gran persona”, dice Abe Bueno.

“Es un gran regalo tener siete temporadas de ‘The Chosen’ y crear personajes de una manera profunda. Es algo que las películas no pueden hacer”, comenta Isaac, el apóstol Pedro en la serie, a quien muchas personas reconocen como San Pedro, el primer Papa de la Iglesia Católica. “Para nosotros, los actores, crecer de forma que no corremos por llegar al final de una hora de historia es un regalo también. Y es crédito de nuestro director y los guionistas contar una historia muy importante y sensible para gran parte del mundo, pero profundizar sin tener miedo”, agrega.

¿Dónde ver "The Chosen"? Streaming desde casa Las cuatro primeras temporada de "The Chosen" están disponibles en Prime Video y Netflix. Los dos primeros episodios de la temporada 5 se encuentran en cartelera de cine en Perú.

Judas y Mateo

El avant-première de “La Última Cena” parecía un momento de la ficción. Tal como se acercaban sus fieles a Jesús, un grupo gritaba cariños hacia el actor indio Paras Patel. “¡Ya eres mexicano!”, le decían. Él, con los ojos brillosos, les lanza un beso volado y luego seguía hablando con la prensa.

“La serie cuenta estas historias que ya conocemos, pero contadas de forma que conmueven aún más”, dice el actor Paras Patel en una entrevista en exclusiva desde México con este diario.

El actor de 38 años ha tenido algunas incursiones en el cine de corte indio, como “Draupadi Unleashed”, y personajes secundarios en historias adolescentes como la película “Teen Spirit”, pero “The Chosen” fue su boleto más caro a Hollywood.

“Lo grandioso de filmar ‘The Chosen’ es que se supone que, como discípulo, no sé lo que está pasando. Es una experiencia maravillosa saber, como Paras, hacia dónde va la historia, pero lo interesante es experimentar todo desde la perspectiva de Mateo, como si lo viviera en carne propia”, dice.

El avant premiere de la quinta temporada de la serie "The Chosen: La Última Cena" se celebró en el centro comercial Plaza Carso de Ciudad de México.

Mateo, personaje de Patel, es el apóstol escritor del evangelio que alguna vez fue recaudador de impuestos en Roma. Los guionistas decidieron que fuera una persona neurodivergente, obsesionada con los números, pero relacionada con su fe. Cuando es llamado por Jesús en la historia, lo deja todo —dinero, contabilidad, estatus— sin mirar atrás. No volvió a abrir un diario de cuentas. Su evolución es emocionalmente profunda: de ser visto como un traidor por su pueblo, pasa a convertirse en uno de los discípulos más fieles y observadores.

Judas, en cambio, aunque se une al grupo de seguidores, nunca deja de ver el mundo desde su lógica de intercambio y ganancia. Jesús intenta cambiar su mirada hacia la bondad pura, pero la transformación no ocurre. Su tragedia —la traición— se cuece lentamente.

“En esta temporada, Mateo empieza a sentir un poco de arrepentimiento por haber hecho a Judas el encargado de las finanzas del ministerio de Jesús, especialmente desde que notó que faltaba dinero la temporada pasada”, dice Patel. “Intenta entender lo que está ocurriendo. Pero Mateo se basa mucho en los hechos: necesita atrapar a alguien en el acto o encontrar evidencia concreta. Una cosa que sí está haciendo bien es escribirlo todo”, agrega.

El actor de raíces egipcias Luke Dimyan (Judas) tiene 28 años y siembra sus semillas en el cine cristiano con esta serie. Durante su visita a México, llevaba en el pecho una medalla de la Virgen de Guadalupe, conocida como ‘la patrona de México’. La oscuridad y seriedad de su rol como Judas no se compara con la persona risueña y reflexiva detrás del personaje.

Luke Dimyan interpreta a Judas Iscariote en "The Chosen: Last Supper".

“Judas ama profundamente a Jesús hasta el final, pero se cansa de esperar a que Jesús lo salve. Por miedo, intenta salvarse a sí mismo y a su pueblo”, explica Dimyan sobre su personaje. “La oscuridad de Judas en esta temporada es muy emo, muy atrevida. Es la ruptura del corazón, porque no se trata simplemente de una traición de valores o por dinero. Como muchas personas que van a orar o a la iglesia, tienen esta expectativa de ‘sí, arréglame, soluciona mis problemas, haz esto por mí‘. Piden mucho, sin darse cuenta de que debe haber un equilibrio, un entendimiento y dejar ir. Entonces, Judas tiene esas expectativas, deseos, y quizá él mismo se siente traicionado. Pero nunca hay una pérdida de amor hacia Jesús”, añade.

En esta temporada, Mateo y Judas ya no comparten la misma ruta espiritual y esa tensión es uno de los ejes dramáticos más intensos de la serie. “El mérito de Dallas (Jenkins) y los guionistas es que han creado una experiencia realmente única de la Última Cena que no se ha visto antes. Y eso nace del desarrollo de personajes que hemos tenido desde temporadas anteriores”, dice Dimyan.

“Los guionistas hicieron una experiencia genuinamente única de ‘La Última Cena’. Nunca la verás así. Vemos las historias de Mateo, Judas, Tomás, incluso las relaciones que vemos que Juan tiene con los demás discípulos, y el rol de liderazgo que ahora asume Pedro, intentando entender este caos que Jesús trajo no solo a Jerusalén, sino también a su propio círculo de los seguidores que ha formado”, dice Dimyan. “Esto es algo mucho más personal y complicado de lo que hemos visto en otras interpretaciones del cine, como ‘La última tentación’ o ‘La pasión de Cristo’”, asegura.