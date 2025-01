A Tony Goldwyn (Los Ángeles, 64 años) su participación en “La ley y el orden” le resulta especial por diversas razones. La hoy serie de culto, éxito del inacabable showrunner Dick Wolf, ha sido vitrina de decenas de actores y actrices que en su momento fueron promesas y hoy brillan con luz propia. Pedro Pascal, Claire Danes, Zoe Saldaña, Idris Elba, Jennifer Garner, Sarah Paulson y más figuras aparecieron el formato judicial/policial cuando todavía no tenían una carrera completamente consolidada.

Si la regla natural es empezar en “L&O”, ¿cómo se explica el caso de Goldwyn?

Aunque ya conocía en parte el universo creado por Wolf --compuesto por varios spinoff con distinta suerte--, pues había dirigido un episodio de “La ley y el orden” y actuó como hermano de Vincent D’Onofrio en “Intento criminal”, Tony Goldwyn decidió meterse de lleno en esta, la ‘serie madre’, estando probablemente en la cúspide de su trayectoria. Seguir el camino inverso es algo que no ha pasado desapercibido para él. Así lo comenta en una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

Tony Goldwyn como el fiscal del distrito Nicholas Baxter en "La ley y el orden". (NBC)

“He pensado mucho en eso, porque sí, mucha gente empezó su carrera en “L&O”. Es más, en cada nuevo episodio de la actualidad vemos a jóvenes y muy talentosos actores interpretando diversos roles, y al verlos ya sabes que tendrán seguramente una gran carrera. Y resulta interesante ser lo contrario: alguien que llega acá con un cuerpo de trabajo previo, a intentar sumar al equipo y a aportar lo suyo a esta, una ‘institución’ para la ciudad de Nueva York”, sostiene.

Enumerar los éxitos de este trajinado hombre de cine y televisión podría tomar una nota aparte dividida en épocas. Para los mayores de treinta, la memoria vinculada a la nostalgia nos remite casi instintivamente a “Ghost, la sombra del amor” (1990), donde el actor –también cineasta y activista político—interpretó a Carl Bruner. En un momento histórico más al centro podemos hablar de “Scandal” (2012), ese mega éxito dramático creado por Shonda Rymes en el que Tony dio vida a Fitzgerald Grant. Y para los más jóvenes también hay mención: Goldwyn fue Gordon Gray en “Oppenheimer”, la obra maestra más reciente de Christopher Nolan.

Al hablar de estos tres éxitos surge una pregunta casi naturalmente. ¿Puede un actor olfatear el éxito del guion que tiene entre manos? Para Goldwyn, uno sabe si el proyecto es bueno o malo, pero el éxito depende de varios factores. Y el fracaso quizás también. Lo dice con conocimiento de causa.

“Hombre, ¡me encantaría poder saberlo! (risas). He tenido la suerte de poder estar en proyectos que terminaron siendo hits. ‘Ghost’, claro que fue uno, pero no teníamos idea de lo que sería. Todo lo que yo sabía es que era algo muy bueno. Y cuando leía el guion por primera vez pensaba ‘esto puede funcionar, puede ser muy comercial’. Y cuando lo hacíamos estábamos muy emocionados, pero jamás pensamos en qué se convertiría. Y cuando vi la película por primera vez pensé: ‘si esto no se convierte en un hit, alguien ha hecho mal su trabajo, porque esta película funciona’”, señala en otra parte de su entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

Goldwyn en una escena de la premiada "Oppenheimer", donde interpretó al agente del Gobierno Gordon Gray.

“En el caso de ‘Scandal’, la serie donde también participé, nos gustaba mucho, y sentíamos que Shonda Rymes había creado algo muy inusual y especial, pero ignorábamos por completo que sería un suceso, lo que finalmente fue. Pero también hay cosas que amé muchísimo hacer y nadie vio (…) Y creo que con ‘Oppenheimer’ pasó lo mismo. Trabajar con Christopher Nolan es un gran honor porque es uno de los grandes directores de la industria, y recuerdo que leí este guion inmenso, que fue como leer una novela, y sabía que sería una película valiosa, pero no tenía idea de que haría un billón de dólares en taquilla, y además ganó un Oscar. Fue genial”, continúa.

EL SUCESOR DE UN ÍCONO Y EL LEGADO FAMILIAR

Volviendo a los factores que hacen especial este paso firme de Tony Goldwyn por “L&O”, el segundo es su rol. Darle vida a Nicholas Baxter no resulta poca cosa si tenemos en cuenta quién ejercía previamente su puesto en la ficción judicial/policial, durante cuánto tiempo y bajo qué impronta. Allá por 1994, Sam Waterston (Massachusetts, 84 años) entró a “L&O”. Era la quinta temporada y nada haría presagiar que su rol de Jack McCoy, a la postre fiscal del distrito, tendría un peso tal que incluso lo haría participar en otros programas del ‘universo Wolf’ como “Unidad de víctimas especiales” e “Intento criminal”.

Solo la avanzada edad parece haber retirado a Waterstone o, mejor dicho, al fiscal McCoy, un agente de la justicia pragmático, pero siempre dispuesto a dejar que otros se luzcan, siguiendo nada más que su instinto, como cuando en “Unidad de Víctimas especiales” confío en Peter Stone (Philip Winchester) para reemplazar al renunciante fiscal Rafael Barba (Raúl Esparza). Y acertó.

El experimentado Sam Waterston en su rol del mítico fiscal Jack McCoy. / NBC

Nicholas Baxter hizo su aparición en la segunda mitad de la temporada 23 y no ha pasado desapercibido. La serie creada por Dick Wolf allá por 1991, a pesar del stop que tuvo por algo más de una década, ha logrado nuevos aires cabalgando entre la televisión convencional (NBC la transmite en EE.UU.) y el streaming (Peacock la emite en ese país y Universal+ en Latinoamérica). ¿Qué explica el éxito del universo ‘L&O’ tantos años después? Tony Goldwyn tiene su teoría.

“Todos amamos el género policial y criminal, y también las historias de salas de audiencias, y abogados persiguiendo criminales en juicios. Y Dick Wolf, el creador de todo esto, trajo la idea de mezclar ambos géneros en un compacto de una hora. Y al hacerlo presentaba historias con temas muy vigentes, entonces, eran situaciones que la gente conversaba en su día a día. Así que se siente todo muy urgente y actual. Esa me parece que es la receta que ha funcionado y sigue entreteniendo a la audiencia alrededor del mundo”, sostiene a este Diario.

Pero más allá de los abogados y las enmiendas de la constitución de los Estados Unidos, “La ley y el orden” deja siempre la sensación de que la justicia debe enfocarse en los seres humanos. Ese es un plus que Goldwyn mantiene siempre en su mente, y del cual tiene antecedentes con otros trabajos fuera de la actuación.

“Dirigí una película titulada ‘Convicción’ (2010), acerca de una persona que fue injustamente sentenciado por un asesinato que no cometió, y su hermana se vuelve abogada para intentar sacarlo de prisión. Entonces, siempre me ha interesado el sistema de justicia desde ese punto de vista, desde la defensa. Así que ahora ver las cosas desde el lado de un fiscal, es muy interesante. Creo que los fiscales tienen un trabajo muy complejo. Y siento que lo que mantiene nuestro sistema a salvo es el enfocarse en las personas, y asegurarse de que las instituciones no ignoren la humanidad de las víctimas. Y todo eso puede ser muy difícil y doloroso de llevar adelante, porque las cosas no son solo blanco y negro. Hay muchos grises”, considera.

Por último, pero no por ello menos importante, el paso de Tony Goldwyn por “La ley y el orden” será recordado –entre otras cosas—porque le permitió compartir pantalla con su hija Tess, quien interpreta a Carrie, la hija de su personaje Nicholas Baxter en el episodio final de la temporada 23. Una magnífica oportunidad para confirmar si el talento es un tema hereditario.

Tess Goldwyn, la hija de Tony, aparece en el episodio final de la temporada 23 de "La ley y el orden".

“Ella es una actriz maravillosa. Como pasó conmigo, Tess nació dentro del mundo del entretenimiento, pero muy pronto se decantó por la actuación. A los 10 años ya sabía que esto era lo que quería hacer. Ella es una persona muy determinante y me parece genial. Lo que pasó fue que los productores me dijeron que había la idea de introducir un personaje de mi hija en la serie, entonces me preguntaron si tendría algún problema con que Tess la interprete y yo les dije que en absoluto. Así que le tocó ese hermoso personaje y lo hizo bastante bien. Nos divertimos mucho y seguramente nos verán en otros proyectos futuros”, concluye.

LA LEY Y EL ORDEN/UNIVERSAL+ Sinopsis: Se le da seguimiento a un crimen desde dos puntos de vista distintos: la investigación policiaca y el juicio en la corte. Elenco: Reid Scott, Mehcad Brooks, Maura Tierney, Hugh Dancy, Odelya Halevi Temporada: 24