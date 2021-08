Conforme a los criterios de Saber más

Una de las noticias del mundo del entretenimiento que más impacto tuvo en el país este año ha sido la confirmación de la elección del Perú como locación de “Rise of the Beasts”, la nueva entrega de la saga “Transformers”. Tarapoto y Cusco serán algunas de las ciudades que se verán en la que es una de las franquicias más taquilleras del cine, por lo que no es de extrañar que haya gran expectativa en torno a este rodaje, expectativa que también siente Isabela Merced, actriz peruano estadounidense que en 2017 se convirtió en protagonista de la cinta “El último caballero”.

Saltar Intro de El Comercio conversó con ella vía Zoom a propósito del estreno de “Sweet Girl”, su nueva película para Netflix junto a Jason Momoa, y le preguntamos por esta novedad que, nos confesó, conoció antes que por la prensa, gracias a su amistad con Anthony Ramos, el actor que asume el rol estelar en la nueva cinta de “Transformers”.

“ Anthony me contó que en octubre irá al Perú para grabar en Cusco y Machu Picchu , eso me emocionó mucho”, dijo Isabela, quien está ansiosa porque su colega siga las recomendaciones gastronómicas que tiene para él. “Ahora puedo enviarle una lista de restaurantes a los que tiene que ir a comer una causa de atún o un cebichito. Sé que nunca ha probado comida así, de ese nivel”, continuó la actriz.

NUEVO ROL

Si bien la estrella de 20 años no formará parte de esta nueva entrega de “Transformers”, tiene muchos proyectos interesantes. El más reciente de ellos es “Sweet Girl”, una cinta de acción que ya se puede ver en Netflix, y en la que comparte créditos con Jason Momoa, con quien en esta historia interpretan a un padre y una hija que buscan vengar a su familia de una farmacéutica cuyas prácticas ilegales provocaron la muerte de un ser querido.

“Jason me ofreció el papel de Rachel porque él dijo que si él y Adria Arjona tenían una hija, se vería como yo. Además me encanta la acción, así que cuando leí el guion, me sentí muy emocionada porque nunca había estado en una película como la estrella después de Jason Momoa, haciendo mis propias escenas de acción”, nos contó Isabela Merced en la entrevista que puedes ver en video a continuación:

Isabela Merced nos habla de su opinión sobre la creciente prominencia de las actrices peruanas en el mundo y sobre su futuro proyecto musical con Tony Succar. (Fuente: El Comercio)

SOBRE TRANSFORMERS

El rodaje de la nueva entrega de Transformers se llevará a cabo durante el último trimestre del año y las regiones de Cusco y San Martín son algunas de las seleccionadas para el proyecto. La productora peruana Apu Productions trabajará de la mano con Paramount Pictures.

“En esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de filmar en Cusco, ubicado en lo alto y profundo de la cordillera de los Andes, donde es posible encontrar rastros de una sofisticada civilización inca que sobrevivió en el tiempo y que continúa viva en las comunidades cusqueñas”, dijo el director de la película Steven Caple Jr. en junio de este año, durante un evento virtual de Paramount Pictures.

La nueva cinta se estrenará el 24 de junio del 2022 y, además de Perú, también estará ambientada en Nueva York. Además, si situará cronológicamente en los años 90 y Anthony Ramos, actor principal, interpretará a Noah, un exmilitar experto en electrónica.

Aunque no se conocen detalles de la llegada del elenco al Perú, a inicios de agosto llegaron algunos vehículos de esta esperada película al puerto del Callao y serán trasladados a las locaciones de filmación.

Esta será la séptima película de la saga de ciencia-ficción que impulsó el director Michael Bay.

