Saltar Intro de El Comercio entrevistó en exclusiva a Benavente y a sus compañeros de reparto de la serie, Shahar Isaac y Abe Bueno Jallab, en Ciudad de México, donde se desarrolló el avant premiere de la quinta temporada de “The Chosen”. “Es maravilloso volver a un lugar que me recuerda mucho a mi Lima natal. Me siento como en casa”, decía en la alfombra turquesa, una presentación especial para la noche de proyección del primer episodio de la serie en el cine.

Vannesa Benavente interpreta a la Madre María en la quinta temporada de la serie "The Chosen".

Dejando el Perú en alto

“Es una locura la cantidad de gente que hay aquí en la premiere. El año pasado, vinimos a México para presentar la cuarta temporada, y ya era increíble, pero ahora ha sobrepasado mis expectativas por 100. Espero poder llevar un poco de esta fiesta a Perú algún día”, comenta a este diario Benavente desde la alfombra turquesa realizada en Plaza Carso de CDMX. “Aquí en México, se siente la fibra latinoamericana, porque soy peruana, pero antes estuvimos en España, donde empecé mi carrera en teatro, mi marido es de allá y mi familia vive ahí; hay un vínculo especial”, agrega Benavente, de 45 años, quien vivió tiempo en Europa antes de asentarse en Los Ángeles.

El avant premiere de la quinta temporada de la serie "The Chosen: La Última Cena" se celebró en el centro comercial Plaza Carso de Ciudad de México.

“The Chosen” es una serie financiada de forma colectiva por sus espectadores en el mundo con más de 30 millones de dólares en cinco temporadas y se centra en los personajes que rodearon a Jesús. Benavente encarna la parte maternal, un personaje bíblico que concentra profundas sensaciones de cara a la detención de su hijo. Un fragmento de la serie se pasó en el programa de Hollywood, “The Tonigh Show Starring Jimmy Fallon”. En este, aparece el actor Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, hablando con sus fieles seguidores, entre ellas, su madre preocupada por no poder acercarse a él en los momentos más duros.

La quinta entrega, de las ocho proyectadas en los próximos años, se enfoca en los días previos a la crucifixión de Jesucristo, lo que hoy vendría a ser el simbolismo de la Semana Santa católica. Los dos primeros episodios de “La Última Cena” se estrenan en los cines de Latinoamérica el 10 de abril, antes de llegar a la plataforma gratuita ‘The Chosen App’ y otros servicios. Tres y cuatro primeras temporadas de la serie están disponibles en Netflix y Prime Video actualmente.

La actriz peruana Vanessa Benavente posa en la alfombra turquesa de la serie "The Chosen: La Última Cena", el avant premiere latinoamericano del primer episodio tuvo lugar en Ciudad de México.

No solo tiene un papel recurrente en la serie favorita de los cristianos, sino que continúa capturando roles en diversas producciones, como “Griselda”, la serie de Netflix con Sofía Vergara, y la película de terror “Mother Goose’s ScaryTales”.

“Es verdad que ‘The Chosen’ me ha hecho crecer mucho como actriz. Creo que hay algo de lo que siempre hablamos, la humanidad que queremos mostrar en la serie, y esta también se evidencia en el set. Nuestro equipo de producción es maravilloso. Se me pone la carne chinita solamente de decirlo, porque creo que el grado de apoyo y camaradería nos hace crecer como artistas. Ahora tenemos un nivel de confianza en el que llegas y te pones a trabajar. No estás nerviosa de actuar, todo eso se va, son muy profesionales, es maravilloso”, destacó Benavente.

“Nunca pensé estar aquí, de pronto estoy abierta a soñar. Me encantaría estar trabajando, punto, hasta que me agarre viejita. Mi sueño es morir en un set de viejita, es todo lo que quiero”, agregó con franqueza.

Comienzo en la preparación para la última cena junto a los 12 discípulos y continúa con la traición del apóstol Judas Iscariote.

Una imagen de "The Chosen: La Última Cena", Temporada 5.

Jesús y los apóstoles en el cine

A medida que los doce apóstoles comienzan a entender las implicancias del destino de su maestro en la quinta temporada de “The Chosen”, también enfrentan dudas y el escrutinio del pueblo judio. Al menos 175 países están alerta a los nuevos acontecimientos de la próxima entrega, la cual se espera que sume más de 800 millones de reproducciones a nivel global, como lo hicieron las anteriores temporadas de la serie.

Shahar Isaac, actor de la serie, interpreta al apóstol Pedro. En una entrevista, comentó que lleva "a Perú en su corazón", pues viajó durante varias semanas por el país antes de ser parte de la serie.

El actor estadounidense de raíces israelíes, Shahar Isaac, interpreta al apóstol Simón Pedro, quien representa al primer papa en la religión católica. Escuchar su nombre puede parecer lejano, ya que muchos conocerán su historia por razones espirituales, mientras que otros lo sentirán familiar a través del cine. Si bien Jesús es recurrente en las películas —“La última tentación de Cristo” (1988) de Martin Scorsese y protagonizada por Willem Dafoe; la brutal “Pasión de Cristo” (2004) de Mel Gibson; o el clásico televisivo de la Semana Santa, “La historia de Jesús para niños” (1979)—, poco se conoce a sus discípulos a través de la pantalla grande.

“The Chosen” se toma el tiempo de registrar la mirada de los discípulos de Jesús. El personaje de Isaac es un pescador impulsivo que se convierte en el líder de los apóstoles de la noche a la mañana y ha tenido un arco dramático importante desde el estreno de la serie en 2017. “El regalo de tener siete temporadas y crear esos personajes de una manera profunda es algo que otras películas no pueden hacer”, comentó el actor a este diario.

“El creador de la serie Dallas (Jenkins) y los guionistas tienen la obsesión de buscar la humanidad de esas personas (los apóstoles) y descubrir cómo podrían vivir sin tener miedo”, agregó Isaac. “Estás contando una historia que es muy importante para una gran parte del mundo, muy sensible para esas personas, pero la única forma de hacerlo es sin temores. Eso hace que la serie sea especial”, dijo.

Santiago "El Mayor" es interpretado por Abe Bueno-Jallab (izquierda). Al su costado, se encuentra George Harrison Xanthis, el actor australiano que tiene el rol del apóstol Juan en "The Chosen". / KUBEISY

Su compañero de reparto, el mexicano Abe Bueno-Jallad, es Santiago ‘El mayor’, uno de los primeros apóstoles llamados por Jesús. Es apodado uno de los “hijos del trueno” junto a su hermano Juan (George Harrison Xanthis), ya que refleja a un hombre vehemente que obtiene grandes lecciones a través de las palabras de Jesús.

Durante una entrevista con el actor, recordó su vínculo con Jonathan Roumie, Jesús en la serie, a quienes muchos fans han confundido con la espiritual figura del personaje bíblico. Como si fuera cierto que se convirtiera en su mismo personaje, las reacciones se notan desesperadas cuando algunos piden la absolución de sus pecados. “Sé que muchos tienen esa reacción con él, pero yo tengo una relación muy cercana con Jonathan y tenemos un diálogo de apoyo… O sea, él me ha visto cuando he estado batallando con escenas y viceversa. El lujo que tengo —y no tienen los fans— es que lo conozco en todos sus momentos, no solamente como esta gran personalidad, porque fuera de eso, él también es una gran persona”, aseguró Jallab.

“The Chosen” cuenta con 8 episodios en su quinta temporada. En 2021, más de un millón de personas vieron el estreno de su capítulo de Navidad en el cine, mientras que los primeros episodios de su tercera temporada alcanzaron una taquilla de más de 14 millones de dólares. Ahora, 5&2 Studios planea llegar a más de 56 millones de dólares en su plataforma para continuar con la sexta temporada. Ya es el proyecto colectivamente más valorado del mundo, y la producción espera buenos números tras el estreno de abril.

Trailer oficial de “The Chosen: La Última Cena”, Temporada 5