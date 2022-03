Conforme a los criterios de Saber más

Cuando los guionistas Lee Eisenberg y Drew Crevello escucharon el nombre de WeWork, la millonaria empresa de espacios de co-working, en un podcast llamado “WeCrashed: The Fall and the Rise of WW” tuvieron instantáneamente la idea de hacer una serie. Pero no por lo original que podía resultar su modelo de negocio, sino por la historia de amor que hay en sus orígenes. Así que llamaron a Anne Hathaway y Jared Leto para que emprendieran la caracterización de Adam y Rebekah Neumann, los dueños de la compañía que, en medio de sus disputas amorosas, la hicieron fracasar.

En solo una década, WeWork logró ser valorada en 47 mil millones de dólares, pero, como decíamos al inicio, ese no fue el “más fuerte interés” de los creativos de la serie, sino la particular relación de la pareja. Según comentó Lee Eisenberg en una conferencia de prensa en la que participó Saltar Intro de “El Comercio”, nunca antes había escuchado “de un fracaso financiero tan romántico como este”, que implicaba desde la filosofía del Dalai Lama y el ego hasta la ambición de ganancias netas y el amor de una familia millennial. Un conjunto de razones que, finalmente, llevó a que los inversionistas apartaran a los dueños de la empresa.

Para lograr el humor en "WeCrashed", Jared Leto (izquierda) y Anne Hathaway (derecha) se tomaron las vidas de los fundadores de WeWork, Adam y Rebekah Neuman, muy en "serio", pues las cosas absurdas tienen un tono "más divertido" cuando la actuación es "directa", dijo la actriz, según información de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)

Entendiendo a los Neumann

Las mentes brillantes son difíciles de descifrar y para Drew y Eisenberg el comprender a los Neumann les motivó muchas interrogantes. “¿Por qué una persona quiere ser trillonaria?, ¿por qué ser billonario no es suficiente?”, se preguntaron. “Nosotros leímos todo lo que pudimos encontrar. Escuchamos cada entrevista, contratamos a un investigador que nos puso en contacto con amigos de ellos y empleados de la compañía, roommates e inversionistas potenciales. A partir de eso, empezamos a construir. Casi de la forma en la que construyes a un personaje: trazas su origen y usas ese fondo para extrapolar cómo reaccionaría en diferentes situaciones. Con la historia que construimos de Adam y Rebekah, nos dimos una idea de quiénes creemos que son estas personas”, contó Drew Crevello a esta web.

Un poco nerviosa por filmar un proyecto sin tener un guion finalizado, Anne Hathaway se cercioró de brillar una vez aceptado el reto. Contrató a un investigador privado para que le proporcionara información relevante sobre Rebekah Neuman y así lograr la sensibilidad de una mujer espiritual que dirigió a la empresa con una visión saludable. “No lo llegamos a tocar en la serie, pero la meditación Kabbalah era muy importante para ella. Leí libros sobre Kabbalah y encontré esta frase: ‘juzgar favorablemente a las personas’”, comentó la actriz.

El actor Kyle Marvin (izquierda) interpretó en la serie "WeCrashed" a Miguel McKelvey, el co-fundador de WeWork y quien proporcionó estabilidad a la personalidad ambiciosa de Adam Neumann en la empresa. Es un personaje inocente, pero no tan dulce como para ser tonto, según los creadores de la serie. (Foto: Apple TV+)

En su primer rol protagónico en una serie de televisión, Hathaway aprendió a “no conducir un juicio severo sobre alguien” y creó su personaje con una perspectiva holística como la que implica trabajar en un espacio de co-working, un lugar no tradicional en el que destaca la atmósfera de comunidad, un “movimiento” social, como finalmente concibió la idea Adam Neuman. El israelí fue el principal apoyo para sacar adelante WeWork, además del empuje del millonario padre de Rebekah que le regaló por su boda una gran suma de dinero.

“Creo que gran parte de las mujeres no tienen los mismos recursos que tiene Rebekah, o el mismo apoyo. Sería, más bien, como una lucha para las mujeres que no tuvieron los mismos recursos que tuvo ella”, dijo Hathaway a Saltar Intro durante la conferencia de prensa.

La verdadera Rebekah Neumann (Anne Hathaway), una mujer vegana y espiritual, creó una subempresa llamada WeGrow, una escuela para niños que promueve la libertad y creatividad en un espacio elíptico, donde los más pequeños utilizan su imaginación más que nunca para desarrollar la parte cognitiva. (Foto: Apple TV+)

Convertirse en la guía espiritual de WeWork fue una experiencia nueva para la ganadora del Oscar. Después de todo, se trata de un personaje que ha vivido mucho: una mujer que viajó a la India para aprender cómo funciona el bienestar humano, estudió Economía y Budismo en la Universidad de Cornell en Nueva York y trabajó como instructora de yoga en la ciudad. Pronto se convirtió en madre de cinco hijos y cambió su apellido a Neuman, como su esposo. También cambió el sueño de ser actriz, como su prima hermana Gwyneth Paltrow, para ser empresaria del negocio familiar y fundadora del programa educativo WeGrow, que tuvo un enfoque lúdico para la enseñanza a niños.

Hathaway sabía que el elemento que le daría valor a su interpretación de Rebekah sería Jared Leto. Lo supo desde el momento en que lo vio transformado en un carismático y brillante vendedor que nunca se ponía zapatos en el trabajo. Y, claro, estaba anclada al proceso inmersivo de Leto como actor. Hathaway hizo ‘clic’ instantáneo con él en su primer día de rodaje juntos. Y Jared estaba tan comprometido con el papel que dejó su nombre real fuera del set de grabación. Según comentó el actor a El Comercio, para lograr el papel, pidió al equipo que lo llamaran “Adam” durante los cuatro meses de rodaje.

Anne Hathaway puso el foco en el vestuario y la textura de los espacios, los elementos que estaban en el escritorio o la oficina para lo que pudiera relacionarse con el personaje de Rebekah Neumann. Los diseñadores de vestuario de la serie fueron Lucy Corrigan y Joshua J. Marsh. (Foto: Apple TV+)

“Todos se referían a mí como Adam, porque ese era el personaje que estaba interpretando todo el tiempo. Y me encanta escuchar eso. El nombre del personaje en el set me recuerda dónde estoy y el trabajo que estoy haciendo. Es mejor que aprendas a escuchar tu propio nombre. Ese nombre. Porque esa persona lo ha escuchado toda su vida. Recuerdo que pronuncié el nombre de un personaje en un set en una escena, mientras improvisaba, y la persona no se dio la vuelta, porque no sabía su nombre. Incluso ahora, si estuviera caminando por la calle y alguien dijera Adam!¡, probablemente el personaje saltaría fuera de mi piel”, respondió Jared Leto a El Comercio, que contó con el trabajo de la oscarizada Kazu Hiro en el maquillaje para terminar su transformación.

Sin duda, las estrellas de “WeCrashed” pusieron la cereza en el pastel y lograron el aliento realista del romance de dos visionarios que, en ocho capítulos de casi una hora de duración cada uno, muestran qué tan lejos puede llegar una persona por ganar y por qué no saben cuándo detenerse a pesar de ya haber puesto la bandera en la cima.

