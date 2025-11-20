“¿Dónde firmamos para el Oscar de Ariana Grande y Cynthia Erivo?”: estrellas latinas de “Wicked por siempre” nos cuentan por qué creen que es una película “mucho más profunda”

Hay algo especial en “Wicked” que logra unir a sus protagonistas de una forma genuina. Lo vimos el año pasado, cuando la película se convirtió en el fenómeno indiscutible de la cartelera y sus estrellas, Cynthia Erivo y Ariana Grande, mostraban en cada evento promocional una conexión casi cósmica. Y lo comprobamos también en las actrices que prestan sus voces para América Latina: las mexicanas Cecilia de la Cueva y Danna, quienes, al hablar de “Wicked For Good” —la esperada secuela que llegará a los cines de esta parte del mundo el 20 de noviembre con el título “Wicked para siempre”—, parecen más bien dos amigas de colegio conversando con la libertad y la emoción del recreo, lejos de las rígidas dinámicas de una rueda de prensa.

Cuando nos encontramos con ellas a través de una videollamada de Zoom para hablar de la película, la complicidad que han construido se hace evidente: se toman de las manos, se interrumpen para resaltar el trabajo de la otra y ríen al recordar la aventura que “Wicked” significó en sus vidas. Como dice Danna, “Creo que después de 12 años, hay un hilo bastante fuerte y estrecho”. Y Cecilia complementa: “Es un vínculo que nos unirá realmente para siempre”.

Y es que las actrices que prestan sus voces a Glinda y Elphaba conocen el ADN de esta historia mejor que nadie. Danna y Cecilia fueron las protagonistas del musical cuando se estrenó en México en 2013, el primero en llevar al español esta obra que, para entonces, ya era un clásico en Broadway. Y aunque tuvieron que pasar por un nuevo cásting para la película, su vínculo con los personajes era tan fuerte que volvieron a ser elegidas. Esa familiaridad con el universo de “Wicked” explica la pasión con la que hablan de la secuela y anticipa la experiencia que, según ellas, vivirá el público al salir del cine.

Emociones a flor de piel

Cuando les preguntamos cómo imaginan que saldrá la gente de las salas tras ver “Wicked por siempre”, la respuesta no deja espacio a dudas. “Destruidos. Piltrafa, mi amor, vas a salir una absoluta piltrafa, de esa sala. O sea, prepárate, no pongas nada el otro día después de ver ‘Wicked’ ni el día que la vas a ver”, advierte Danna, entre risas y con la naturalidad que la caracteriza. Ceci, más estratégica, recomienda preparar el terreno: “Yo sí creo que estaría bueno ver la primera parte de ‘Wicked’. Y si tienes tiempo te ves ‘El mago de Oz’, como para llegar bien fresco”.

La intensidad emocional será, precisamente, el sello de esta segunda parte. “Creo que esta película los va a dejar con el corazón muy contento porque le hace una justicia hermosa a la segunda parte del musical y extiende y profundiza demasiado en los arcos emocionales de los personajes”, afirma Danna. “Hay cosas que no te esperas, hay muchas sorpresas y hay canciones nuevas. Toca fibras muy internas y delicadas, creo que es una película mucho más profunda, pero sigue siendo igual de mágica y espectacular”, añade.

Además, la cinta que desde sus orígenes se ha distinguido por su música, sumará dos nuevas composiciones de Stephen Schwartz, el autor de la música original del musical: “The Girl in the Bubble”, interpretada en inglés por Ariana Grande, y “No Place Like Home”, coescrita y cantada por Cynthia Erivo. Según declaraciones que hizo Schwartz hace unas semanas cuando se reveló esta novedad en la banda sonora, estas piezas surgieron de la propia narrativa: “La intención era que fueran elementos naturales de la historia y no algo impuesto a la película”. En esto, sin ahondar en detalles, coinciden las estrellas mexicanas.

La música de “Wicked por siempre”

Las nuevas canciones han sido un descubrimiento incluso para ellas. “Si nosotras que somos imposibles de asombrar porque dominamos esta historia, nos volvimos locas, ya te imaginarás que es porque es así de importante”, apunta Cecilia. Y Danna coincide en que lo más valioso será el contexto: “Yo sé que quieren saber, pero los invito a dejarse sorprender: déjate llevar, creo que lo más bonito es cómo trata la historia el final de todo”.

Ese entusiasmo también se refleja en lo vocal. Ambas reconocen que el doblaje de esta segunda parte ha sido un reto, incluso mayor que el de la primera. “Nosotras como actrices pudimos explorar esta parte también mucho más profunda vocalmente que no habíamos escuchado antes. Yo que me sé toda la discografía de Danna, te puedo decir que en esta canción ofrece un color vocal importante que no habíamos escuchado antes”, señala Cecilia. Y Danna no tarda en devolverle el cumplido: “El trabajo de ambas, bebé. Tu Glinda es hermosa, es madura, es mágica”.

La trama El acto II de "Wicked" “Wicked por siempre” estará inspirada en el segundo acto del musical de Broadway, lo que asegura la aparición de personajes entrañables del universo de “El mago de Oz”: Dorothy, el león, el espantapájaros y el hombre de hojalata, todos con un rol que intensifica el relato. En esta etapa, Glinda ya se consolida como “la buena” de Oz, mientras Elphaba carga con la etiqueta de la “Bruja Malvada del Oeste”. La historia se vuelve más sombría, con traiciones, campañas de difamación y reencuentros inesperados.

La admiración también alcanza a sus colegas de la versión en inglés. “Queremos hacerles justicia a Cynthia y a Ari, que nos entregan algo hermoso”, afirma Danna, quien no esconde su devoción por Ariana Grande. Cecilia, en la misma línea, agrega con entusiasmo: “Yo quiero que esas chicas se ganen el Oscar. Por favor. O sea, ¿dónde firmamos? Hay que hacer una petición”.

No es más que un hasta luego

Y aunque la película de Jon M. Chu marcará el cierre de esta adaptación en dos partes, para ellas no se trata de un adiós. “Yo siento que no es una despedida. Yo realmente siento que ‘Wicked’ es para siempre”, dice Danna. “Yo también quiero que esto sea para siempre”, agrega Cecilia. Ambas insisten en que este proyecto, más que un trabajo, se convirtió en un lazo irrompible que las acompañará siempre.

Ese lazo, aseguran, es también parte de lo que “Wicked” deja al público. “Es un vínculo que nos unirá realmente para siempre. Danna y yo vivimos cosas tan importantes que nunca las podremos compartir con otros porque ese regalo lo tenemos solo nosotras”, reflexiona Cecilia. Por eso esperan que los espectadores también encuentren en la película la oportunidad de crear sus propios vínculos duraderos.

Cecilia lo resume con un deseo final: “Esperamos que el regalo de ‘Wicked’ lo puedan compartir con muchas generaciones, con todas las mujeres que vienen después de nosotras y con gente tan importante como lo es Danna para mí. Ojalá la puedan compartir con alguien así de especial como ella en el cine”. Una invitación a vivir la magia de Oz acompañados de alguien querido, porque, como insisten ellas, “Wicked para siempre” no es solo el título elegido en español, sino también la promesa de que esta historia permanecerá más allá de la pantalla.