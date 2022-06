La protagonista de la serie de televisión “La piel de Alicia” y la película “Encintados”, Ximena Palomino, siente que ya cumplió un ciclo importante en el Perú. Sin ánimos de dejar para siempre su país, busca abrirse camino en el extranjero del lado de sus dos pasiones, la actuación y la música. Con la sonrisa en el rostro que siempre ostenta, ella recuerda las historias en las que participó, como “Cumbia pop” (América TV) y “Bia” (Disney Channel Argentina), y da luces sobre un próximo proyecto musical.

—¿Quién te enseñó a sonreír?

No sé, pienso en mi papá. Creo que somos una familia risueña. Él es arquitecto y mi mamá, diseñadora de interiores. Cuando estaban juntos, porque ya no, hicieron una casa en La Molina, donde vivimos con mi hermana. Esa casa es mi lugar soñado, donde fue mi infancia. Fue lindo que mis padres la diseñaran y construyeran solos y juntos. Hoy mi hermana estudia arquitectura en Barcelona. Una familia de arquitectos, menos yo. A mi papá le gusta cantar y bailar; mi mamá, de joven, quería bailar y tocar piano, pero sus papás no la dejaron. Siento que adopte cosas que ellos no pudieron desarrollar.

—¿Qué es lo que más te hace feliz de actuar?

Es muy lindo cuando se genera esa energía entre los compañeros de escena, pero también cuando sientes que eres el personaje, todo lo demás desaparece. A pesar de que te dicen “corte”, te das cuenta de que estás viviendo otra realidad, la ficción.

—¿Y de la música?

Es un camino nuevo, y la hora de arriesgarse e intentarlo. Tengo unas canciones que están esperando dar a luz. Me emociona un montón y muero de miedo, porque hay artistas en Perú que sacaron canciones, pero se quedaron ahí. Ese miedo me enciende. Con el tiempo, sin querer queriendo he ganado experiencia grabando en un estudio musical, debido a mi trabajo como actriz. Aposté todo por “Cumbia pop” y el siguiente proyecto donde estuve también fue musical.

—¿Vas a sacar un disco?

Si no eres Bad Bunny, medio que… meh. Sacar un disco creo que no es necesario. Creo que debes tener varios temas para ir lanzando y ver cómo te va. Un compilado de canciones, EP, es lo que más se hace ahora. Eso es lo que quiero. Voy trabajando con tres productores, pero más con el Chino Sabogal, porque hemos trabajado en novelas anteriores. Es muy lindo ese trabajo, porque hay gente que apuesta por mí. Creo que ya estamos próximos a que salga la primera canción. Será sorpresa.

—La primera canción que sacaste fue “Tortura” en “Junta de vecinos”.

No, pero sí la primera que lancé en redes. Por ahora, voy de a pocos, pero ya tengo cosas preparadas, solo que requiere una campaña de medios, todo el proceso para que se dé. Más aún en el Perú, donde es mucho más difícil... porque no existe industria o un referente contemporáneo urbano que la esté rompiendo a nivel mundial. Entonces, es difícil que la gente te tome en serio. Como artistas, hay que hacer todo lo que queramos hacer esperando que vaya bien.

—¿Harás género urbano entonces?

Urbano, así, a lo Natti Natasha, no. Sería más como Greeicy, Tini, Aitana, un pop urbano-latino-balada. Todos están con esa onda; por ejemplo, Karol G está sacando cosas menos reguetón que antes. Pero, bueno, todo se fusiona, es parte del mismo género. Hay dos canciones que me las han compuesto otras personas y las otras composiciones han sido una cooperación entre ellos y yo.

Me becaron en Telefé seis meses con un grupo de 20 personas. Ximena Palomino, actriz de "Encintados"

—Gran parte de esta carrera naciente tiene que ver con Argentina; creo, fue un punto importante para ti.

Argentina lo es todo, siempre digo que ese país es mi segunda casa. Primero, porque crecí mirando proyectos argentinos de niña, como “Rebelde wey”. Era muy fan de la telenovela, pero también de la música. Tenía todos los discos de ellos y me sorprendía sus giras mundiales. Yo quería eso. Lo sentí con “Cumbia pop”, pero a escala uno. Era importante que, en el Perú, se intente salir del molde y hacer algo juvenil y musical. El proceso y proyecto fue maravilloso y aprendí mucho. Lo recuerdo con demasiado amor, porque me abrió las puertas a la música.

—¿”Cumbia pop” fue un proyecto que se dio a la par de la grabación de “BIA” con Disney Channel?

No, me fui a estudiar a Argentina en 2018, al año siguiente de la filmación de la serie. Me becaron en Telefé seis meses con un grupo de 20 personas. Había postulado en una etapa muy larga de cástings; primero, individuales, y luego, grupales. Tenía una conocida que trabajaba en el canal argentino y me recomendó mandar mi presentación a la marca. Era contar una anécdota en la que vieran cómo me desenvuelvo. Me dijeron que pasaba a la siguiente etapa. Eran dos clases de actuación, canto y baile por semana de ocho horas cada día. Muchos actores, productores, personas importantes que nos enseñaban. Fue mi primer acercamiento y estaba emocionada. Ahí, conocí a un amigo que estaba postulando a un proyecto de Disney y le pedí que me pasara el email para enviar mi perfil también. Me lo pasó cuando ya estaba en Perú grabando “Ojitos Hechiceros 2″, pero me dijeron que haga la audición virtual y debía regresar. Feliz, yo.

Ximena Palomino participó en cuatro capítulos de la serie "Bía" de Disney Channel, también disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

—¿Fueron como cuatro días de grabación no?

Sí, fue hermoso tener la visión de cómo trabaja una empresa internacional tan grande como Disney Latinoamérica. Otro mundo, los sets de rodaje eran una locura, la responsabilidad y profesionalismo, la gente. Todo es muy distinto a la televisión nacional, porque es una compañía muy grande. Imagínate, iban los supervisores desde España a ver si el maquillaje estaba bien hecho. En el elenco de “Bia”, había una mayoría argentina, pero la protagonista era brasileña; el personaje de su amiga, italiana; algunos chicos, de Ecuador, y había muchos de Brasil, porque ese país era la intensión de la serie. Lo que me sorprendió mucho, a parte de que cada estrella tenía un camerino propio, fue que teníamos una sala donde había un coach especial para ayudarnos a pasar (analizar) las escenas antes de entrar a filmar. Algo que no había visto antes, pero ellos lo hacen todo el tiempo. Ahí, nos conocimos con Isabela Souza, todo bien, ensayamos una o dos veces para pasar movimientos, se graba y luego te vas. No hay más, termina el día.

Los actores Job Mansilla, Benjamín Amadeo, Ximena Palomino y Magdyel Ugaz durante el rodaje de "Encintados" en Cuzco.

—¿Grabar una escena demora menos que en un rodaje peruano?

Sí, por lo menos en Disney, sí. Porque está muy bien estructurada, ya no pierdes tiempo grabando en el set y están las cosas claras a nivel técnico con el director, pues ya la pasaste con tus compañeros.

—Hay actores y actrices que se demoran en tomar la decisión de viajar al extranjero. Otros no inician en una etapa temprana filmando para Disney. Me dice mucho de cómo tomas decisiones.

En la vida, a veces, soy bastante indecisa, pero siento que, con mi carrera, siempre he sido muy arriesgada cuando tengo un objetivo. Así es mucho más fácil, porque haré todo para llegar. Ahora vivo un punto de quiebre en mi carrera, porque no tengo un proyecto que se viene, así que es el momento de, otra vez, saltar. Quiero y siento que ya he hecho las cosas que deseaba hacer en el Perú, como “Encintados”, pues quería que se estrenara, para hacer el protagónico que nunca hice. Ahora quiero más, que significa salir del país. Argentina es un lugar donde quiero trabajar. Pero estoy a punto de irme a México, o de repente, me quedo. Me gusta intentar las cosas y creo que todo se puede lograr cuando es el momento y se tienen ganas.

