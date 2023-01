Yidda Eslava no se detiene. Sabe que para destacar en un mundo tan competitivo como el de la actuación, además de prepararse constantemente y dar la mejor interpretación en la pantalla, es necesario estar en una búsqueda constante de historias nuevas para contar. Es así que llegó a la trama de “Soy Inocente”, nueva cinta que protagoniza y que se podrá ver en cines nacionales desde este jueves 19 de enero.

Durante unas vacaciones de desconexión junto a su familia, Eslava entabló amistad con una de las personas que se encargaba de la limpieza de las habitaciones, quien le contó las cosas más locas que ha encontrado durante el ejercicio de su oficio. Tras este intercambio de palabras, Yidda empezó a armar la historia de la nueva cinta que produce junto a su pareja Julián Zucchi. En la pantalla quería reflejar una realidad que muchas veces es ignorada por los guiones cinematográficos: la de las mujeres trabajadoras.

Así nació Sofía, el personaje que Yidda interpreta en “Soy Inocente”, una mujer que sostiene a su madre y a sus dos hermanos menores con su trabajo a cargo de la limpieza del hotel Colonial. Su vida cambiará al verse envuelta en la escena de un crimen: el asesinato del cantante argentino Pablito Ruiz, quien participa en la producción personificándose a sí mismo.

“Siento que faltaba un personaje que le haga un homenaje a estas peruanas emprendedoras que tienen sus energías puestas en sus proyectos, en sus sueños e ideales. Hay películas que están un poco más asociadas a las personas que quizás tienen un estrato socioeconómico, medio o bajo, pero vinculadas al mal vivir. Por eso creo que es importante hacer más personajes como Sofía que acerquen al pueblo con la realidad”, asevera Yidda.

Yidda Eslava como Sofía en "Soy Inocente". (Foto: Wallaz Producciones)

¿Cómo se hizo “Soy inocente”?

Desde el principio, se estableció que “Soy Inocente” debía ser una película que combine la comedia con el género policial. La meta de la producción era lograr que la historia una ambos ritmos y cree un equilibrio que conecte con la audiencia. Yidda Eslava tuvo justamente esa tarea junto al director de cine y guionista Pedro Flores Maldonado.

“Nosotros en lo que más nos empeñamos es exactamente en eso. El objetivo de la película es que tú no sepas quién fue el asesino de Pablo Ruiz hasta el final cuando la película misma te lo muestra. El objetivo de un policial es que no sepas porque si no fracasamos”, aseguró en una entrevista en vivo a través de la cuenta de Instagram de Saltar Intro de “El Comercio”.

El elenco del filme es completado por Mariela Zanetti, Edgar Vivar, Patricia Portocarrero y Rodolfo Carrión (Felpudini), a quienes Yidda Eslava les está agradecida por el trabajo realizado y la confianza depositada a su equipo.

Mariela Zanetty y Yidda Eslava en una escena de "Soy Inocente". (Foto: Wallaz Producciones)

“Fue muy divertido grabar. Ha sido muy gracioso. Como diría mi abuela: ha sido colosal (…) A Edgar Vivar lo quiero muchísimo. Él dice (en la película) que Sofía es lenta, lerda, despistada, pero es bastante detallista. Me he reído”, recuerda.

Futuro como actriz

Yidda ha aprendido a aceptar lo que el destino, como ella misma determina, le otorgue. Es así que dejó de “renegar” y empezó a afrontar cada reto que se presenta con la mejor sonrisa porque por cada puerta que se cierra, una nueva se va a abrir. Ella recuerda que por el año 2011 fue convocada para formar parte del programa de ATV “Dame que te doy” pero, cuando tocó su turno, nunca salió al aire. “Me puse a llorar, me enojé mucho, le dije a mi papá que quería irme al Norte, que quería dejar todo, quería dejar la actuación, la escritura, todo lo del arte, muchos años luchando y nada”, aseguró.

Poco después llegaría la oportunidad que había estado esperando. Fue convocada para ser parte del reality “Combate”, una nueva etapa del show “Dame que te doy” que condujeron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. “Me llaman para un cásting de ese nuevo programa y me dijeron que solo llamaban a las personas que no habían estado en el anterior show, porque querían refrescar toda la imagen”, agregó como prueba de lo afortunada que fue en su destino.

Una vez que dejó de lado los ‘realities’, Yidda Eslava optó por perseguir e insistir en su sueño de convertirse en actriz. Entre sus metas trazadas se encuentra el ser reconocida por su trabajo y llevarse un Premio Goya, galardón otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Pero los sueños no se detienen ahí, sino que a la peruana también le encantaría obtener el reconocimiento de los Oscar.

“Mi sueño antes de conocer a Julián fue hacer cine siempre. Mi sueño aún latente es ganar un premio Goya. Además, quiero seguir trabajando para actuar en cine latinoamericano, el cine más internacional. Y sí, pero me encantaría ganar un Oscar con el título de Mejor película extranjera, por llamarlo así”, puntualizó.

El detrás de cámaras de "Soy Inocente". (Foto: Wallaz Producciones)

¿”Soy inocente” se verá en streaming?

Una vez que una cinta termina su ciclo en las salas de cine, suele ser dirigida a alguna de las diversas plataformas de streaming disponibles. Ese es el caso de, por ejemplo, “Sí mi amor” y “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, que actualmente se encuentran disponibles en Netflix. Sin embargo, otro sería el destino de “Soy Inocente”.

Yidda Eslava aseguró a Saltar Intro que esta nueva cinta no estaría disponible en dicha plataforma y habrá novedades para aquellos seguidores de otros países que deseen ver el filme. “Lamento informar, pero (´Soy Inocente´) no va a estar en streaming, así que solo va a estar en cines. Vayan al cine a verla porque, repito, no va a estar en Netflix. Después no digan ´ay, pero no me dijiste´. Vaya a verla al cine, si se la pierdan, no van a poder verla lamentablemente”, finalizó.

Los favoritos de Yidda Eslava Cuestionario de series y películas -¿Serie que actualmente estás viendo en streaming? Acabo de terminar “Emily en París” -¿Serie favorita disponible en streaming? “Stranger Things” -¿Cuál es tu personaje favorito? Eleven (interpretado por Millie Bobby Brown) -Serie que has visto más de 10 veces Los Simpsons -Serie que te acabaste en un día “Merlina” me encantó -¿Qué serie no recomendarías? Ninguna, todas las que veo son porque me enganchan. -Película favorita de Disney para ponerle a tus hijos "El Rey León" (1994) -Una escena de película que todos deberían conocer En “Mejor imposible” (1997), el personaje de Jack Nicholson tiene un trastorno obsesivo compulsivo y es muy difícil para una persona con TOC variar la cuadrícula de su vida. Pero, en esta escena, se demuestra que, por ese amor que él siente que le hace bien hace un gran esfuerzo, algo que nunca había hecho por nadie ni por nada, y al final te dan detalles muy sutiles, quiere mejorar para mantener una persona que lo acepta. Para mí esa es la fórmula perfecta para el amor. Tú no tienes que cambiar para que la persona te acepte, esta persona ya con anterioridad debe aceptarte como eres y tú querer mejorar para que este amor siga fluyendo. Y para mí es escena representa lo que significa el amor.

3 cosas que sí o sí debes saber antes de ir a ver “Soy Inocente” Contados por Yidda Eslava 1 Hacer un refresh del gran Pablito Ruiz es importante. Conocer un poco de quién es Pablito Ruiz, porque hay muchos que no conocen a este gran artista, que aún sigue vigente en Argentina. 2 La película tiene un reflejo de muchos detalles de los años 90; así que toda la generación que tiene más o menos sus 30 o 40 años va a encontrar muchos detalles y homenajes a esta década en detallitos. 3 Vayan relajados al cine, dispuestos a reírse, a disfrutar y a tratar de averiguar quién puede ser el que mató a Pablito Ruiz. Es una película que puede ver todo el mundo.

MIRA LA ENTREVISTA EN VIDEO: