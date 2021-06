Conforme a los criterios de Saber más

Risueña y auténtica, Lorna Cepeda, la actriz que es uno de los rostros estelares de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, recuerda con cariño el personaje de Patricia Fernández, o como la denominó el guionista Fernando Gaitán, “la peliteñida”.

El guion de Gaitán, la dirección de Mario Rivero y la poca experiencia, en ese momento, de Lorna Cepeda hicieron match junto con el elenco de actores estelares, Ana María Orozco, Jorge Enrique Cabello y Natalia Ramírez, para convertir la historia de ‘Betty’ en un victoria internacional dentro de la cultura pop, que además entró al libro de Récord Guinnes 2010 por ser la telenovela más exitosa.

Más de 20 años después, Lorna Cepeda vuelve a hablar sobre su personaje, Patricia Fernández, y recuerda sus frases icónicas: “Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino”, “¡Desgraciadas!” y “La pobreza me está respirando en la nuca”.

“El personaje Patricia estaba peleando con las del cuartel. Y me salió del alma ese ‘¡Desgraciadas!’, con ese… como con la garganta de la ira que en el momento le hicieron agarrar a Patricia. Y me acuerdo que el director Mario me dijo: ‘Solo tú puedes decir el desgraciado ahorita’”, cuenta Cepeda a Saltar Intro.

Lorna Cepeda explica cómo la han estereotipado por "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)