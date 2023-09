La serie surcoreana de Netflix, “Estamos Muertos” (título original: “All of us are dead”), escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee Jae-kyoo y Kim Nam-Su, está cada día más cerca de su regreso con la segunda temporada. La serie, de género drama y ciencia ficción, se convirtió rápidamente en un éxito adictivo para los espectadores en todo el mundo, atrayendo la atención con su emocionante trama y su exploración de temas profundos. ¿Cuándo se estrenará la temporada 2? Esto es todo lo que sabemos.

Fecha de estreno

Todavía no hay una fecha confirmada de “Estamos muertos 2″ pero en el año 2022, post estreno, en la Netflix Geeked Week, se confirmó que sí habría segunda temporada.

Anuncio oficial de “Estamos muertos 2″

Sinopsis de “Estamos muertos”

“Estamos Muertos” sigue la historia de un grupo de estudiantes que se encuentran atrapados en el instituto Hyonsan después de que un virus letal se propague, transformando a la población en zombis sedientos de carne humana. A medida que luchan por sobrevivir, los jóvenes se enfrentan a desafíos como el bullying, la amistad, el amor y la supervivencia en medio de un mundo postapocalíptico. La serie aborda temas profundos mientras ofrece su dosis característica de sangre y acción.

Elenco Principal:

Park Solomon como Lee Suhyeok

Park Ji-Hoo como Nam Onjo

Cho Yi-hyun como Nam Ra

Yoon Chan-young como Lee Cheongsan

Yoo In-soo como Yoon Gwinam

Lee Yoo-mi como Lee Nayeon

Kim Byung-chul como Lee Byung-chan

Ha Seung-ri como Jang Ha-ri

Lee Eun-saem como Park Mijin

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Lee Kyu-hyung como Song Jae-Ik

Bae Hae-sun como Park

Oh Hee-joon como Kang Jin-goo

Ficha técnica de “Estamos Muertos”

Título Original : “All of us are dead”

: “All of us are dead” Título en Español : “Estamos Muertos”

: “Estamos Muertos” Género : Drama, Ciencia Ficción, Terror

: Drama, Ciencia Ficción, Terror Creador y Guionista : Chun Sung-il

: Chun Sung-il Directores : Lee Jae-kyoo, Kim Nam-Su

: Lee Jae-kyoo, Kim Nam-Su Fecha de Estreno : Viernes, 28 de enero de 2022

: Viernes, 28 de enero de 2022 Plataforma : Netflix

: Netflix País de Origen : Corea del Sur

: Corea del Sur Idioma : Coreano (disponible con subtítulos)

: Coreano (disponible con subtítulos) Episodios : 12

: 12 Duración de Episodios : Aproximadamente 50-70 minutos cada uno

: Aproximadamente 50-70 minutos cada uno Webtoon Original: “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun

VIDEO RECOMENDADO Tráiler de “Estamos muertos”, serie coreana de Netflix.