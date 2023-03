“¡Queridas, he regresado!”, es lo que primero que dice la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez para anunciar la segunda temporada de su reality “Soy Georgina”. El gigante del streaming Netflix reveló que esta nueva entrega del programa estará disponible desde este viernes 24 de marzo donde conoceremos más detalles sobre la vida de la socialité y pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Este reality ha captado la atención de sus más de 47 millones de seguidores (solo en Instagram), así que están atentos a lo que podría revelar la modelo en esta nueva temporada. Antes del estreno, en Saltar Intro hicimos un recuento sobre su vida.

Temprana vida ajetreada

Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina gracias a su padre Jorge Rodríguez que es oriundo de dicho país. Pero, debido a que su madre Ana María Hernández es española, la familia optó por regresar al país ibérico cuando la pequeña tenía un año. Ellos se instalaron en la ciudad de Murcia y tenían una vivienda humilde. Los lujos no eran para ellos.

“Vivía rodeada de montañas. Hacíamos muchas excursiones. Un estilo de vida saludable, basado en el respeto a la naturaleza. Mi hermana Ivana se ocupaba mucho de mí, íbamos juntas a un colegio de monjas”, confesó la modelo a la revista ¡Hola!

Entre una de las aficiones que tiene Georgina se ubica el ballet. Según confesó, lleva bailando desde que tenía cuatro años y ha pasado la mayoría de sus días de la infancia en academias de baile. Además, lo llevó a un nivel profesional porque se graduó de la Royal Academy of Dance de Londres. Pero, el ballet quedó como un hobby y Rodríguez optó por encontrar un empleo.

El lujo que no podía tener

Con el único objetivo de salir adelante, Georgina Rodríguez empezó a buscar trabajo. El primer puesto que obtuvo fue como camarera en Huesca. Pero, ella sabía que en esa ciudad no podría lograr sus sueños, por ello decidió tomar buscar oportunidad en la capital de España.

Una vez que se instaló en Madrid, la joven de entonces 19 años se sumergió -nuevamente- en la búsqueda de un empleo para poder sobrevivir. Es así que, tempo después, postuló a una de las mayores tiendas de lujo: Gucci; y, para su sorpresa, consiguió el puesto de dependienta.

En ese tiempo, ella estaba compartiendo una casa pequeña con compañeros de cuarto y debía vivir con un salario de 250 euros por semana. La propia Georgina describe en su reality ese tiempo en Madrid como “horrible” por el estrés ocasionado a raíz de su situación financiera.

Conocer al amor de su vida

Parece que todo estaba destinado a ser. En un capítulo de su reality, Georgina Rodríguez contó que un día, ella estaba trabajando en la tienda Gucci de Madrid y, pese a que ya había terminado su turno, uno de sus amigos -que estaba de vacaciones- le pidió que se quedara horas extra para esperar a una de sus clientas que iría a comprar abrigos.

Después de atender a dicha persona, Georgina salió de la tienda donde trabajaba y, en la misma puerta, se topó con el futbolista Cristiano Ronaldo, quien se encontraba acompañado de su pequeño Cris Jr y otros amigos que estaban a punto de ingresar a Gucci para hacer unas compras.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rio”, aseguró la modelo en su reality.

Ambos confesaron en el reality show de Netflix “Soy Georgina” que fue una conexión instantánea, “amor a primera vista” como lo definieron. De igual manera, el contacto no fue al instante; tuvieron que pasar algunas semanas hasta que ambos coincidieron en un evento privado donde lograron –finalmente- conversar (ya era junio de 2016).

A partir de ahí, el resto es conocido. Ambos empezaron a salir y, pese a lo complicado de ser seguidos por los paparazzi, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo consiguieron seguir adelante con su relación. Aunque, el año pasado, se enfrentaron a uno de los momentos más difíciles de sus vidas: uno de sus mellizos falleció durante el parto: Ángel. Aunque, esa pérdida también los ha impulsado a seguir, tanto por ellos como por sus hijos.

¿De qué trata “Soy Georgina 2″?

En esta nueva temporada, Georgina Rodríguez abrirá su corazón sobre uno de los momentos más duros que ha vivido en el último año: la pérdida de uno de sus mellizos durante el parto en abril del año pasado. Por otro lado, la socialité también mostrará su encuentro con celebridades como la cantante española Rosalía y la argentina Nathy Peluso. “Soy madre, hermana, amiga, mujer”, resalta.

Mira el tráiler de “Soy Georgina 2″

Cabe recordar que la segunda temporada del reality “Soy Georgina” estará disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el próximo viernes 24 de marzo. Esta nueva entrega contará con 6 capítulos.

