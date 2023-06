Samantha Jones siempre fue la reina en “Sex and the City”. El público amaba las escenas en las que se convertía en la persona más vulnerable junto a sus mejores amigas, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin David) y Miranda (Cynthia Nixon). Por eso, fue un baldazo de agua fría para el público saber que no la iban a ver en el spin-off de la serie de HBO, “And Just Like That”. Pero hay un aro de esperanza en la siguiente temporada, porque la actriz Kim Cattrall accedió a aparecer en un ‘cameo’ de la segunda que se estrenará en junio.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker en una escena de "Sex and the City" (1998).

¿Cómo anunció Kim Cattrall su regreso?

La actriz regresa al universo de “Sex and the City”, lo cual es una gran noticia para sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. Cattrall publicó hoy en su Instagram el anuncio con el siguiente mensaje: “Feliz día del Orgullo...”.

El comentario se publicó adjunto a una fotografía de su personaje en la serie de 1998 y bajo el titular de la noticia de Variety: “La sorpresa de ‘Sex and the City’: Kim Cattrall regresará como Samanta Jones con ‘And Just Like Just’”.

Los fans estaban encantados con la noticia. “Esto es exactamente como debía pasar desde el comienzo. ‘Sex and the City’ no es ‘Sex and the City’ sin ella”, dice uno de los comentarios de la publicación, mientras que el resto es un desglose de gift con los gestos más comunes del personas en la serie.

Samantha Jones en “And Just Like That”

En la segunda temporada de “And Just Like That”, Kim Cattrall tendrá un cameo en el último capítulo de la serie de HBO Max, que estrenará en esa plataforma. Aparecerá en un breve momento que fue filmado en marzo de este año en Nueva York. Samantha Jones solo hablará con el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw.

Recordemos que, para justificar la ausencia de Samantha en “And Just Like That”, los escritores hicieron que ella se mudara a Londres. En el capítulo, ella se compromete con Carrie para volver a reunirse con ella y lograr reconciliarse. Sin embargo, no es confirmado que la actriz haya accedido a estar en más de un episodio de la serie.

