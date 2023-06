Kristin Davis, una de las amigas del cuarteto de “Sex and the City”, regresó a vivir el sueño de adultez y estilo en el ‘reboot’ “And Just Like That” de HBO Max. El guion de la primera temporada se estructuró con tres integrantes del grupo de neoyorkinas y la ausencia de Kim Cattrall como Samantha Jones. Desde la semana pasada, los rumores alrededor de su regreso en la segunda temporada no han parado; además, Davis dice que es mejor mantenerse al margen de la situación.

Los fans de “Sex and the City” y “And Just Like That...” empezaron a escribir comentarios severos en contra de la ausencia de Kim Cattrall en la primera temporada de la serie de HBO Max, pues el personaje de Samantha Jones era uno de los más divertidos y atractivos en el desarrollo de la comedia.

Cattrall manifestó antes del estreno de “And Just Like That” que no estaba de acuerdo con armar un remake de la serie de 1998. En 2016, la actriz anunció que no interpretaría a Samantha Jones en el nuevo proyecto, pues ya había vivido conflictos con el guion de una tercera película de “Sex and the City” años atrás.

“Tienes que respetar los deseos de las personas”, dije Kristin Davis en una entrevista que mantuvo con Telegraph UK, cuando conversaba sobre una supuesta ruptura entre las protagonistas de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall. “No voy a desperdiciar energía en eso. No puedo cambiar a nadie. Entiendo los sentimientos de los fanáticos: que están molestos... Ojalá pudiera arreglarlo, pero no puedo, no está en mi poder”, agregó.

La declaración de Kristin Davis se dan pocos días después del anuncio de Kim Cattrall en su cuenta de Instagram, donde confirma su participación en “And Just Like That...” para la segunda temporada. De acuerdo con información de medios internacionales, su aparición se daría en un cameo (algo breve).

En la serie, Samantha Jones estaba en Londres tras haber tomado la decisión de salir de Nueva York por trabajo. Al parecer, la trama da vueltas en la intriga de volver a ver al personaje. Pero nunca fue eliminado del todo.

