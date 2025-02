“Yo quiero ganar un Grammy, esa es mi meta y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda”, expresó con apenas 12 años Kayleigh Rose Amstutz, más conocida como Chappell Roan. Hoy, con 26 años, la cantante de Misuri ganó su primer Grammy en la categoría como Mejor Artista Revelación la noche del último 2 de febrero.

Llevando un vestido inspirado en la temática princesa de Acne Studios adornado con lazos, la artista recibió el premio con un discurso que ha merecido los aplausos, tanto de los artistas que se abren paso en la industria musical como del público.

“Me dije a mí misma que, si alguna vez ganaba un Grammy y tenía la oportunidad de estar aquí frente a las personas más poderosas de la industria musical, exigiría que los sellos discográficos, que obtienen millones de dólares de ganancias gracias a los artistas, ofrezcan un salario digno y seguro de salud, especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo.

La canción ‘Good Luck, Babe!’ tiene más de un billón de reproducciones en Spotify. / Chris Pizzello

“Como muchas personas, tuve dificultades para encontrar trabajo durante la pandemia y no podía permitirme pagar un seguro de salud. Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y, al mismo tiempo, tan traicionada por el sistema”, continuó. “Los sellos discográficos deben tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro de salud y protección. Nosotros los respaldamos, ¿pero ustedes nos respaldan a nosotros?”, finalizó la cantante.

La intérprete de ‘Good Luck, Babe!’ -que estaba nominada a seis categorías de los Grammys- venció a Sabrina Carpenter y Doechii en la categoría de Artista Revelación.

Una artista con personalidad

Cada año, los premios musicales nos presentan a una nueva estrella bajo el título de Mejor Artista Revelación. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que ganar esta categoría no siempre es garantía de una carrera duradera. Por cada superestrella que surge, hay al menos un puñado de artistas que, tras un momento de brillo, desaparecen del radar.

Pero Chappell Roan parece destinada a romper esa tendencia. Con su estética vibrante, pop teatral y autenticidad que resuena con el público, la cantante se ha convertido en algo más que una promesa pasajera. Mientras otros nombres se desvanecen tras un par de éxitos virales, Roan está construyendo algo más sólido: una identidad artística inconfundible y una comunidad de seguidores que la ven como mucho más que la revelación del momento.

El camino para la cantante no ha sido fácil. Tras ser firmada por Atlantic Records a una edad temprana y luego dejada fuera del sello, enfrentó años de lucha mientras trabajaba en distintos empleos para mantenerse, desde ser niñera hasta ser cajera de una tienda de donuts. Para 2022, empezó a ganar reconocimiento con canciones como Pink Pony Club y Naked in Manhattan.

En 2023, su ascenso se consolidó con la gira Naked in North America Tour, el lanzamiento de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess y su participación en el Guts World Tour de Olivia Rodrigo. Con su mezcla de pop teatral, estética vibrante e identidad queer, Roan se ha convertido en una figura única en la industria, destacando no solo por su música, sino por su activismo y conexión con su audiencia.

La cantante ha conectado desde un inicio con la comunidad LGBTQ+

La clave es ser inconfundible

Mientras muchas estrellas actuales apuestan por el minimalismo y la sobriedad, Roan va en la dirección opuesta: colores vibrantes, vestuarios camp y una puesta en escena donde cada detalle es parte de una historia. Por ejemplo, para los Video Music Awards del 2024, canalizó el concepto de Juana de Arco llevando una armadura como vestuario.

En una industria donde el pop puede parecer homogéneo, Roan destaca por su capacidad de construir un universo propio. Ella abraza el maximalismo y la extravagancia. Su estética, inspirada en el drag y en el kitsch ochentero, la convierte en una figura inconfundible en la música actual.

Más que una cantante, Roan es un personaje en sí misma. Su forma de vestirse, de actuar y de interactuar con su público refuerza su identidad única. Mientras otros artistas pueden cambiar de imagen con cada era, ella ha consolidado un estilo propio que la distingue de inmediato.

“Soy la artista favorita de tu artista favorito”, expresó Roan durante su presentación en el festival de Coachella en 2024. Y no mentía cuando decía esto. El cantautor británico, Elton John, ha expresado su admiración por la cantante. “Música pop brillante que une al mundo en un momento muy necesario”, escribió el intérprete de ‘Rocket man’ en una publicación de Instagram acompañándola con una fotografía de ambos cantantes.

Si bien está acompañada por otros artistas, la cantante conocida como la ‘Princesa del medio oeste’ también se caracteriza por decir fuerte y alto su posición sobre la fama. Durante la gala de los Video Music Awards, Roan generó controversia al enfrentarse a los fotógrafos diciéndoles que no sean groseros.

Además, en medio de su ascenso meteórico, pidió a sus fans que eviten pedirle fotos en ciertos momentos, explicando que su trayecto hacia el éxito ha sido agotador y que necesita preservar su espacio personal. Estos episodios han dividido opiniones, pero también refuerzan su imagen de artista sin filtros, que no teme poner límites en una industria que constantemente exige más de sus figuras públicas.

Su autenticidad la diferencia en una industria donde la inmediatez muchas veces le gana a la profundidad. Chappell Roan no solo crea música para el momento, sino canciones que dejan huella, convirtiéndola en una artista con un impacto real y duradero.