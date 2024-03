“Eres tan hermosa”, dice Margot Robbie a Bárbara Handler en una escena de “Barbie”, donde la hija de la creadora de la muñeca de Mattel le sonríe con ternura. Pero, en la versión de Jimmy Kimmel, el presentador de los Oscars 2024 responde: “Lo sé (que soy hermoso). No he comido en semanas. (...) Tengo mucha hambre, pero tengo que presentar la ceremonia”, responde a Robbie. El inicio de la ceremonia fue menos arriesgado que en el 2023, cuando Kimmel cayó al escenario desde el techo, fiel al estilo de Tom Cruise con paracaídas en “Top Gun: Maverick” (2022). Así arrancó la gala más importante de la industria del cine en Hollywood este domingo 10 de marzo.

Kimmel inició recordando el adelanto de horario de los Premios Oscar este año, pero, más importante, hizo un breve reconocimiento a Greta Gerwig por el logro de taquilla (más de 1 billón de dólares a nivel mundial) y a la protagonista y productora de “Barbie”, Margot Robbie. De manera no tan sutil, aprovecho en dar un jalón de orejas a los votantes que no las pusieron en las categorías de Mejor dirección y Mejor actriz principal. “Pero ustedes ya ganaron algo mucho más importante: la lotería genética”, les bromeó el presentador.

Jimmy Kimmel fue presentador de la edición 96° de los Premios Oscar 2024.

Kimmel tampoco temió en lanzar algunos chispazos escandalosos, como una broma a Robert Downey Jr. sobre su resurrección de las drogas, asimismo, brindó a todos una infaltable mención a Messi, el popular perro de la película de “Anatomía de una caída”, a quien filmaron en momentos previos de la ceremonia para que la mascota no se sintiera incómoda con los ruidos del espectáculo. En realidad, fue un juego de cámara necesario para tener en primer plano, si quiera por unos segundos, al que en un 2025, quién sabe, dé paso a una nueva categoría de Mejor interpretación canina.

Al final de su discurso, Kimmel hizo un reconocimiento a los actores del Sindicato de Actores de Estados Unidos, a modo de honrar el final de los acuerdos con las productoras de Hollywood este año para cesar a la huelga. “En su siguiente negociación, vamos a estar nuevamente con ustedes, y me voy a asegurar de que este show dure muchísimo, de tal manera que también puedan cobrar horas extra”, les bromeó Kimmel.

La primera categoría premiada de la noche fue Mejor actriz de reparto. Para ello, se volvió a la costumbre anterior del Oscar de hacer una presentación especial a cada nominada por parte una otra reconocida actriz. Entonces, el telón subió y aparecieron: Mary Steenburgen, Lupita Nyong’o, Jamie Lee Curtis, Rita Moreno y Regina King para hacer una introducción a las actrices en competencia; en este caso, Jodie Foster por su papel en “Nyad”; Emily Blunt, “Oppenheimer”; Da’Vine Joy Randolph, “Los que se quedan”; y Danielle Brooks, “El color púrpura”. El Oscar fue para Randolph. “Inicié como cantante y mi madre me dijo: ‘cruza esa calle y ve a ese teatro, porque hay algo para ti ahí”, dijo emocionada mientras sostenía su primer Oscar.

Da'Vine Joy Randolph en su noche triunfal: ganó el Oscar 2024 a la Mejor actriz de reparto por "The Holdovers" ("Los que se quedan").

El Oscar en disputa, Mejor película animada, concluyó con el triunfo de “El niño y la garza” de Hayao Miyasaki y Toshio Suzuki (Studio Ghibli), quienes no estuvieron para recoger el premio. La película le ganó a “Robot Dreams” (Neon), la favorita en las predicciones, y a “Elemental” (Pixar), “Nimona” (Netflix) y la segunda con mejores pronósticos para llevarse en la estatuilla, debido a su nivel de detalle e innovación artística en el trazo animado, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures), pero esta última perdió.

Después, vino el triunfo a Mejor guion original de la directora y guionista francesa Justine Triet y su esposo Arthur Harari por “Anatomía de una caída”, un drama poderoso en sus diálogos sobre la familia y la verdad de un caso legal en el que se le acusa a Sandra (Sandra Hüller) de matar a su esposo. “Este es un año muy loco y mucho glamour esta noche, tengo muchos contrastes de como iniciamos. Tenemos dos hijos en casa y estábamos en el encierro, y luego vinieron dos productores y ahí es cuando las cosas se volvieron locas. Nos dieron total independencia y libertad para escribir, era la única forma de escribir esto”, explicó la pareja.

La directora y guionista Justine Triet y su esposo Arthur Harari sostienen el Oscar a Mejor Guion Original, ganado por su trabajo en "Anatomía de una caída". / MICHAEL TRAN

La buena racha de “Poor Things” no tardó en empezar con el primer premio, Mejor maquillaje y peinado, para la película de Yorgos Lanthimos. Los ganadores fueron los expertos en maquillaje Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston, quienes pusieron especial énfasis en las prótesis del personaje del Doctor ‘God’ (Williem Dafoe) y padre de Bella Baxter (Emma Stone). En los siguientes premios, Stone se llevaría el Oscar a Mejor actriz, uno que su competidora por “Los asesinos de la luna de las flores”, Lily Gladstone, aplaudió con especial emoción. En general, fueron cuatro premios en total para el extravagante largometraje, incluidos Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

Emma Stone ganó el premio Oscar a Mejor actriz principal por interpretar a Bella Baxter en "Poor Things". (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Casi en la mitad de la noche, Jonathan Glazer ganó el premio a Mejor película internacional por “La zona de interés” (Reino Unido), que le ganó a “La sociedad de la nieve” (España), “Io capitano” (Italia), “Sala de profesores” (España) y “Perfect Days” (Japón). El director de la cinta ganadora dio un discurso donde, no solo condenó el Holocausto nazi, tema de la historia, sino también hizo una denuncia pública por la situación de las víctimas de los ataques en Israel. “Ahora mismo estamos aquí como hombres que refutan su condición de judíos y el Holocausto secuestrado por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del actual ataque a Gaza”, dijo Glazer dentro del Dolby Theatre de Los Angeles, en tanto que, afuera del teatro, manifestantes levantaban pancartas escritas con frases de protesta contra la guerra en Gaza.

Jonathan Glazer gana el Oscar a Mejor película internacional. (Foto: Robyn BECK / AFP) / ROBYN BECK

A esas alturas de la ceremonia, las películas nominadas a Mejor Película y otras categorías, “Past Lives” de Celine Song y “Los asesinos de la luna de las flores” de Martin Scorsese, todavía no tenían ningún galardón que celebrar, y así continuó su situación hasta el final de la gala.

“Este es mi pequeño secreto: yo necesitaba este trabajo más de lo que él me necesitaba a mí. Chris (Christopher Nolan) lo sabía y me rodeó del mejor elenco posible. Soy mejor hombre por todo esto”, dijo Robert Downey Jr. al ser premiado como Mejor Actor de reparto del año. Fue un momento interesante de la noche, pero el más ameno de los Oscars no inició hasta más adelante con la intervención de Guillermo Rodríguez, el reportero mexicano del programa “Jimmy Kimmel Live!”, uno con mejores números de audiencia en Estados Unidos. El actor latino repartió tequila a algunos de asistentes al evento sentados en sus butacas.

Guillermo Rodríguez es una actor y reportero mexicano. / PATRICK T. FALLON

Sin duda, la presentación de Ryan Gosling cantando “I’m Just Ken” fue lo más espectacular de la noche, y opacó un poco a Becky G, que se presentó antes del corte comercial con un fondo de fuego y acompañada de un coro de niños para interpretar la canción de la compositora Diane Warren, “The Fire Inside”, nominada por la película “Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia”. Por su parte, Gosling hizo un inesperado homenaje a Marilyn Monroe como un guiño a la coreografía de “Diamonds are a girl’s best friend”, que canta la actriz en “Los hombres las prefieren rubias” (1953). En el caso del protagonista de “Barbie”, cantó acompañado de 65 bailarines perfectamente sincronizados y todos estaban vestidos de rosado.

Becky G interpreta "The Fire Inside" de la película "Flamin' Hot" en los Premios Oscar 2024. / PATRICK T. FALLON

Ryan Gosling protagonizó uno de los momentos más comentados del Oscar 2024 al cantar en vivo "I'm Just Ken", el tema principal de su personaje en la película "Barbie".

A nivel de premios, “Barbie” disfrutó el logro a Mejor canción original para Billie Eilish y su incondicional hermano Finneas, quienes compusieron la melodía “What Was I Made For?”. “Esto es para todos los que se fueron impactados por la película y por lo increíble que es”, dijo la cantante de pop durante su discurso de agradecimiento. A pesar de que la película de Greta Gerwig compitió en 8 categorías diferentes de los Oscars, solo obtuvo esa estatuilla.

El momento más álgido de “Oppenheimer” fue durante el final de la ceremonia, pues llegó con siete galardones, incluido Mejor película, Mejor actor (Cillian Murphy), Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.), Mejor director (Christopher Nolan), Mejor cinematografía, Mejor banda sonora y Mejor edición.

Emma Thomas es una productora británica, esposa de Christopher Nolan y la cabeza detrás del éxito de "Oppenheimer".

Al presentar el premio a Mejor Película, Al Pacino estaba apresurado por ser gracioso marcando el suspenso, pero se olvidó de anunciar a los 10 nominados de la categoría y después se mostró confundido. “Aquí dice ‘Oppenheimer’. Sí, ‘Oppenheimer’”, se preguntaba el actor de “El Padrino”, cuando los involucrados en la producción ya estaban subiendo al escenario para recibir el premio. “No puedo negarlo, pero he soñado demasiado tiempo con recibir el Oscar”, dijo Emma Thomas, esposa de Nolan, principal cerebro detrás de la película y quien tomó la palabra para dar los agradecimientos en el galardón más importante de la velada.

Otros productores retornaron a casa sin un Oscar. “Napoleón”, nominado a Mejores efectos visuales, “Los asesinos de la luna de las flores”, que tenía 10 nominaciones en los Premios Oscar 2024, así como “The Creator”, “Misión imposible: Sentencia Mortal - Part 1″ y “Nyad”, perdieron la codiciada estatuilla. A la próxima, será.