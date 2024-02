Las estrellas de la música que brillaron en el año verán su consagración este domingo en la 66 entrega de los premios Grammy. Nombres como Taylor Swift, SZA y Olivia Rodrigo son parte de la lista de artistas confirmados para ser parte de la ceremonia que se desarrollará en el Crypto Arena de la ciudad de Los Ángeles.

La gala principal se podrá ver desde las 20 horas (horario de Perú, Colombia y Ecuador) y en los Estados Unidos se podrá ver vía streaming a través de Paramount+, mientras que en América Latina aquellas personas que quieran seguir el evento por alguna plataforma de video ‘on demand’ tendrán la alternativa de hacerlo por HBO Max.

Sin embargo, antes del evento principal, la mayor cantidad de ganadores se anunciarán en la ceremonia premiere, cuyos detalles te contamos en esta nota.

Link para ver el anuncio de ganadores de los Grammy 2024

La ceremonia premiere de los premios Grammy 2024 se realizará el domingo 4 de febrero en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 horas.

México: 14:30 horas.

Argentina, Chile, Venezuela: 17:30 horas.

Este es el link oficial para ver la ceremonia premiere de los Grammy 2024 de manera legal, gratuita y por YouTube:

Nominados a los Grammy 2024

La lista completa de nominados a los premios Grammys de este 2024 se puede consultar en la web oficial de la Academia de Grabación. Estos son los nominados en las principales categorías:

1. Grabación del año

Worship/ Jon Batiste

Not Strong Enough/ boygenius

Flowers/ Miley Cyrus

What Was I Made For?/ Billie Eilish

On My Mama/ Victoria Monét

Vampire/ Olivia Rodrigo

Anti-Hero/ Taylor Swift

Kill Bill/ SZA

2. Álbum del año

World Music Radio/ Jon Batiste

The record/ boygenius

Endless Summer Vacation/ Miley Cyrus

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd/ Lana Del Rey

The Age Of Pleasure/ Janelle Monáe

GUTS/ Olivia Rodrigo

Midnights/ Taylor Swift

3. Canción del año

A&W/ Lana Del Rey

Anti-Hero/ Taylor Swift

Dance The Night/ Dua Lipa

Butterfly/ Jon Batiste

Flowers/ Miley Cyrus

Kill Bill/ SZA

Vampire/ Olivia Rodrigo

What Was I Made For?/ Billie Eilish

4. Mejor artista nuevo

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War And Treaty

5. Mejor performance de rock

Sculptures Of Anything Goes/ Arctic Monkeys

More Than A Love Song/ Black Pumas

Not Strong Enough/ Boygenius

Rescued/ Foo Fighters

Lux Æterna/ Metallica

6. Mejor álbum de rock

But Here We Are/ Foo Fighters

Starcatcher/ Greta Van Fleet

72 Seasons/ Metallica

This Is Why/ Paramore

In Times New Roman.../ Queens Of The Stone Age

7. Mejor álbum de Latin Pop

La Cuarta Hoja/ Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1/ AleMor

A Ciegas/ Paula Arenas

La Neta/ Pedro Capó

Don Juan/ Maluma

X Mí (Vol. 1)/ Gaby Moreno

8. Mejor álbum urbano

SATURNO/ Rauw Alejandro

MAÑANA SERÁ BONITO/ Karol G

DATA/ Tainy

9. Mejor disco de rock latino

MARTÍNEZ/ Cabra

Leche De TigreDiamante Eléctrico

Vida Cotidiana/ Juanes

De Todas Las Flores/ Natalia Lafourcade

EADDA9223/ Fito Páez

10. Mejor álbum de música tropical

Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)/ Rubén Blades

Voy A Ti/ Luis Figueroa

Niche Sinfónico/ Grupo Niche

VIDA/ Omara Portuondo

MIMY & TONY/ Tony Succar y Mimy Succar

Escalona Nunca Se Había Grabado Así/ Carlos Vives

11. Mejor álbum de música global

Epifanías/ Susana Baca

History/ Bokanté

I Told Them.../ Burna Boy

Timeless/ Davido

This Moment/ Shakti

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones?

Estos son los artistas con más nominaciones para los Grammy 2024:

SZA (9 nominaciones)

Victoria Monét (7 nominaciones)

Phoebe Bridgers (7 nominaciones)

Batiste (6 nominaciones)

Boygenius (6 nominaciones)

Brandy Clark (6 nominaciones)

Miley Cyrus (6 nominaciones)

Billie Eilish (6 nominaciones)

Olivia Rodrigo (6 nominaciones)

Taylor Swift (6 nominaciones)

¿Quiénes cantarán en vivo en los Grammy 2024?

Estos son los artistas que han confirmado su participación con números musicales en vivo: Billie Eilish, SZA, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Travis Scott, U2, Luke Combs, Burna Boy, Joni Mitchell, Miley Cyrus y Billy Joel.